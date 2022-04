Musk ne odustaje od Twittera, prijeti neprijateljskim preuzimanjem, skupio je sav novac za otkup

Elon Musk tvrdi da je osigurao novac koji mu je potreban za potpuno preuzimanje Twittera, a s obzirom na to da uprava te kompanije nije sklona prodaji, Musk ističe da sada razmišlja o tome da se obrati izravno dioničarima.

Hoće li to Elon Musk i učiniti te što on zapravo smjera, još uvijek nije posve jasno. Naime, nakon prvog poteza i kupnje 9 posto udjela u Twitteru prije dva tjedna, nije se činilo da Musk ima većih ambicija, bar ne u kratkoročnom razdoblju. No osebujni poduzetnik baš i ne slovi kao osoba koja predvidljivo vuče poteze, tako da ponuda da otkupi cijeli Twitter za 43 milijarde dolara nije bila potpuno iznenađenje.

No, budući da uprava Twittera nije bila sklona takvoj ponudi, uslijedio je sada i novi Muskov potez, odnosno priprema za neprijateljsko preuzimanje i izravna ponuda dioničarima. Musk o tome za sada tek razmišlja i čeka novi odgovor uprave Twittera, a za ponudu kupnje od 54,20 dolara po dionici sada je podastro i dokaze.

Naime, u novoj prijavi Komisiji za vrijednosne papire i burze, koju je podnio u četvrtak, milijarder i izvršni direktor Tesle izvijestio je da je pripremio 46,5 milijardi dolara za financiranje svoje ponude od 54,20 dolara po dionici. Morgan Stanley, Bank of America i nekoliko drugih banaka obećale su posuditi 25,5 milijardi dolara, dijelom podržane nekim Muskovim dionicama Tesle, navodi se u izvještaju.

Musk, koji je najbogatija osoba na svijetu, kaže da će sam pokriti preostali iznos od 21 milijardu dolara. Većina Muskova bogatstva vezana je za Teslu i SpaceX, raketnu tvrtku koju također vodi. Musk je u svom obraćanju također rekao da Twitter nije službeno odgovorio na njegovu neobvezujuću ponudu stoga "traži pregovore o konačnom sporazumu za stjecanje Twittera", stoji u prijavi, "i spreman je odmah započeti s njima." S obzirom na izostanak odgovora, navodi se u prijavi, Musk razmišlja o tome hoće li se obratiti izravno investitorima Twittera s natječajnom ponudom za kupnju njihovih dionica po cijeni od 54,20 dolara za komad.

Twitter nije u razgovorima s Muskom, ali je ipak reagirao te je objavljeno kako će ponudu za neprijateljsko preuzimanje blokirati tzv. otrovnom pilulom (poison pill). Taj alat omogućuje postojećim dioničarima kupnju dodatnih dionica po sniženoj cijeni. Nedavno je Musk odbio ulazak u Odbor direktora.

Naime, nakon prvobitne kupnje, vodstvo Twittera ponudilo mu je mjesto u Odboru direktora, ali pod nekim uvjetima, koji su, između ostalih uključivali to da pristajanjem ne može steći više od 15 posto udjela u tvrtki. Iako se pristanak smatrao sigurnim rješenjem, Musk je to mjesto odbio, te krenuo upravo u neželjenom smjeru s ciljem da kupi cijeli Twitter.

Svoju ponudu za preuzimanje obrazložio je velikim potencijalom i namjerom da promijeni politiku moderiranja sadržaja i izbacivanja nepoželjnih osoba i komentara. Musk, naime, upravo Twitter koristi kako bi se zalagao za slobodu govora, a netom prije negoli je otkrio svoju želju da posjeduje tu kompaniju, promišljao je i da osnuje svoju vlastitu. Na koncu, kako se čini, ipak je zaključio da bi mogao redefinirati Twitter te putem te mikroblogerske mreže postići cilj o slobodi govora u online svijetu.

Musk na Twitteru ima 8 milijuna pratitelja, stoga je taj kapital htio i unovčiti. A i prije negoli je krenuo u akciju preuzimanja te društvene mreže, već je postavio anketu o promjenama koje tviteraši žele. Među prvima je dugo željeni edit gumb, koji omogućuje izmjene originalnog posta odnosno njegovo uređivanje, što Twitter od osnutka ne želi učiniti u ime vjerodostojnosti postova.

Inače, Twitter svoj uzlet zapravo i duguje svojevrsnoj slobodi govora, odnosno dugom odolijevanju da sve nepoželjne komentare i govor mržnje izbaci s mreže. Donald Trump, bivši američki predsjednik, naime, upravo je Twitter koristio u plasiranju svojih izjava, ali i vrijeđanju koja je upućivao na račun svojih konkurenata i suparnika.

Naposljetku je pod pritiskom javnosti, ali i američkih kongresnika Trump izbačen s Twittera iako je zaslužan za njegovu popularnost. Twitter nije unosna platforma poput Facebooka, još uvijek broji gubitke, no svakako je riječ o vrijednoj platformi, a Muskov plan, smatraju analitičari, nije toliko usmjeren k profitu, već se to tumači kao njegov kapric, koji može uspjeti, ali i potpuno podbaciti. Sve u svemu, saga oko Twittera nastavlja se.

Čeka se odgovor iz te platforme, odakle za sada kažu da su primili i novi Muskov prijedlog te da će ga pažljivo razmotriti kako bi odredili što učiniti u skladu s najboljim interesom tvrtke i svih dioničara Twittera. Obrambena mjera "otrovne pilule" za sada je tek prijetnja i kupljeno vrijeme za razmišljanje, za obje strane.

To bi otežalo Muskovo neprijateljsko preuzimanje i vjerojatno bi ga poskupjelo. Ali bude li dovoljno ulagača Muskovu ponudu smatralo privlačnom, mogli bi izvršiti pritisak na upravu da odbaci mjeru "otrovne pilule" i pregovara s milijarderom. Dionice na Twitteru koje su skočile prvom najavom o njegovoj kupnji Twittera sada su u padu i trguje se znatno ispod Muskove ponude, što upućuje na to da su dioničari skeptični u vezi s dogovorom.

Netflix gubi pretplatnike

Netflix, popularna streaming platforma, prema financijskom izvješću prvi je put u deset godina zabilježio pad pretplatnika. Izgubio je 200 tisuća pretplatnika u prvom ovogodišnjem kvartalu te ih je sada 221,6 milijuna.

Razlog je prije svega u gubitku tržišta u Rusiji i Ukrajini nakon ruske invazije na Ukrajinu, pojasnili su iz tvrtke. Iako pad pretplatnika nije velik, zabrinjava negativan trend te stoga razmišljaju o uvođenju reklama, ali i o većoj kontroli korištenja lozinki za pristup servisu. Dionice su nakon izvješća odmah potonule 25 posto.

