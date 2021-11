Musk je pitao svoje pratitelje treba li prodati 10 posto svog udjela u Tesli, evo što su mu odgovorili

Elon Musk pitao je svoje pratitelje na Twitteru treba li prodati 10 posto svog udjela u Tesli, na što mu je 57,9 posto od ukupno 3,5 milijuna koji su reagirali preporučilo da dionice proda.

"Bio sam spreman prihvatiti rezultat kakav god bio", rekao je poduzetnik koji redovno koristi društvenu mrežu za neočekivane objave ili začuđujuće komentare. Nije precizirao kada namjerava prodati svoje dionice ni kako.

Najbogatiji čovjek na svijetu je ranije kritizirao najavljeni porez demokrata na milijardere, napisavši na Twitteru: "Na kraju im ponestane novca drugih ljudi i onda dođu po vas."

U subotu se ponovo vratio na tu temu i napisao da se "u posljednje vrijeme puno govori o nerealiziranoj dobiti kao alatu za utaju poreza, predlažem prodaju 10 posto svojih dionica Tesle".

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?