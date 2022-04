Mitovi o smartfonima: U avionu treba uključiti zrakoplovni mod da se ne sruši, baterija se mora isprazniti do kraja

Ljudi govore mnoge stvari o pametnim telefonima. Neke su istinite, druge su glupost. Kao i obično, istina je negdje između.

Prvi mit: Bolje je ne ažurirati telefon jer ga to usporava

Netočno. Njemački stručnjak Steffen Herget preporučuje korisnicima da redovito ažuriraju telefone kako bi si omogućili nove značajke i zaštitili se od sigurnosnih propusta. Iako stariji uređaji, u rijetkim slučajevima, mogu usporiti zbog ažuriranja, nema drugog načina jačanja sigurnosnih postavki.

Drugi mit: Svaki pametni telefon smije se smočiti, čak i oni koji nemaju IP zaštitu

To ovisi o količini vlage. Nekoliko kapi neće naštetiti pametnome telefonu, tvrdi Herget. IP kod štiti telefon od prodiranja prašine i vode te su svi moderni pametni telefoni do neke mjere zaštićeni. No ako vam telefon upadne u vodu, može prestati normalno funkcionirati usprkos IP zaštiti.

Treći mit: Visoka razlučivost znači dobru kvalitetu kamere

Netočno. Kvaliteta fotografija snimljenih modernim pametnim telefonima ne ovisi o broju megapiksela, već o kvaliteti leća, senzora i drugih tehničkih komponenata, objašnjava Herget. Osim toga, softver kamere ima sve veću ulogu u kvaliteti slike, pogotovo pri fotografiranju u mraku ili u uvjetima lošeg osvjetljenja.

Četvrti mit: Baterija se mora isprazniti do kraja prije nego li telefon priključimo na punjenje

Netočno. Ova teza potječe iz vremena kad su baterije najčešće bile nikal-kadmijeve. Danjašnje litij-ionske bi baš trebalo staviti na punjenje prije nego li se potpuno isprazne. Steffen Herget preporuča da se baterija ne pušta na ispod 20% kapaciteta, zbog toga što je upravo potpuno pražnjenje može oštetiti.

Peti mit: U avionu treba uključiti zrakoplovni način rada jer se u suprotnom može srušiti

Netočno. Putnici aviona bi zaista trebali ugasiti telefone ili ih postaviti u zrakoplovni režim, no ne zato što bi mogli prouzročiti pad zrakoplova, već zato što mogu omesti radijsku komunikaciju zrakoplova.

Šesti mit: Korištenje telefona prilikom oluje privlači munje

Netočno. U pametnom telefonu nema dovoljno metala koji bi privukao munju.

Sedmi mit: Ako ne resetiramo telefone redovito, postat će sporiji

Netočno. Za razliku od stolnih računala, pametni telefoni ne moraju se redovito gasiti, jer su njihovi operativni sustavi stvoreni za kontinuiranu upotrebu, kaže Herget.

Osmi mit: Korištenje telefona na benzinskim pumpama može uzrokovati eksploziju

Netočno. Upozorenja o mogućnosti požara uzrokovanog korištenjem telefona pri točenju goriva, koje možemo vidjeti na benzinskim pumpama, postoje zbog toga što je gorivo zapaljivo. Na primjer, do požara može doći u slučaju da se pri padu telefona ošteti baterija. Steffen Herget ipak preporuča da telefone pri točenju goriva stavimo u džep.

Deveti mit: Ako ugasimo aplikacije kad ih ne koristimo, ubrzat ćemo rad pametnog telefona te uštedjeti bateriju

To ovisi o starosti i našim navikama korištenja uređaja. Moderni pametni telefoni sami uspore aplikacije u svrhu uštede baterije, objašnjava Herget. Zbog toga ne treba gasiti aplikacije. Štoviše, ako ne ugasimo aplikacije koje redovno koristimo, možemo uštedjeti bateriju, jer se one u tom slučaju ne moraju stalno ponovno pokretati. No ipak, na starijim uređajima ima smisla gasiti aplikacije.

Deseti mit: Moguće je pokupiti virus na pametnom telefonu putem SMS poruke

Netočno. Virusi se na ovaj način ne mogu prenijeti, kaže Herget. Ipak, kriminalci mogu putem SMS-a na pametni telefon poslati link koji vodi na stranice koje vam mogu ukrasti podatke ili skinuti štetni softver.

