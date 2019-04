Mobiteliranje i surfanje uskoro jeftinije i u zemljama regije

Mobiteliranje i surfanje internetom uskoro će biti jeftinije, a od 2021. istovjetno u EU i zemljama regije. Naime, ako na put odete u neku od zemalja regije - Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju, Kosovo i Albaniju plaćat ćete roaming kao i za ostatak EU odnosno jednako kao i kod kuće, a za početak, od srpnja bit će 27 posto niže cijene.

Zemlje takozvanog zapadnog Balkana dogovorile su se, piše Euractiv, da će sniziti cijene roaminga, odnosno da će mobiteliranja u inozemstvu cjenovno uskladiti s onim u EU. Ili, svi putnici iz zemalja EU u zemljama zapadnog Balkana - Srbiji, Albaniji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Kosovu moći će razgovarati i surfati mobitelima jednako kao u cijeloj EU i naravno, obratno, piše Euractiv. Naime, roaming će zemlje zapadnog Balkana potpuno odbaciti 2021. godine, dok će u srpnju ove godine cijene sniziti 27 posto. Ugovor je potpisan na digitalnom summitu u Beogradu, koji je održan pod pokroviteljstvom EU-a, a Johannes Hahn, upravo o roamingu pohvalio se tvitom.

Great news (finally!): as of July the #WesternBalkans citizens and companies will pay significantly less #roaming fees for surfing, texting & calling across the region. As of July 2021, you #RoamLikeAtHome #digitalagenda4WB pic.twitter.com/ox95pL0vHw