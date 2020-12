Mladi se oko hashtaga okupe kao oko logorske vatre

Snimiti kratka videa od maksimalno jedne minute u kojima se pleše, pjeva, kuha… i zahvaljujući tome preko noći postati multimilijunaš. Zvuči predobro da bi bilo istinito, ali je zapravo to realnost 21. stoljeća zahvaljujući kineskoj aplikaciji TikTok koja je lansirala karijere tisuća ljudi. Nastala je 2016., a zarazna je aplikacija otvorila novo suvremeno tržište te unatrag godinu s 800 milijuna ljudi na svijetu, koji je trenutačno koriste, doživjela masovnu ekspanziju i postala globalni fenomen. Instalirana je na milijardu i pol mobitela, a platforma je fascinantna bila i Velimiru Grgiću te Andrei Kučiš koji su napisali prvu ozbiljnu knjigu o njoj na svijetu. “TikTok Book” ima 168 stranica, tvrdog je uveza, stoji samo 129 kuna, a izdavač je Media bar.

Mala škola TikToka i pojmovnik

– Sama knjiga nastala je nakon jednog telefonskog poziva kolege i izdavača Nevena Kepeskog koji nam je predstavio svoju ideju i nakon toga smo krenuli u TikTok avanturu, pisanje i realizaciju. Osobno su mi najzanimljiviji plesni trendovi i izazovi. To je, primjerice #achichallenge, #shuffle, #girllikeme… jer izgledaju lagani za izvođenje, ali nisu – kaže autorica.

Štivo obuhvaća cjelovit pregled svih ključnih pojmova te planetarno popularne aplikacije. Od izazova, izraza, rječnika koje koristi generacija Z, modnih i glazbenih trendova, poznatih i manje poznatih osoba, raznih fenomena koji su zaslužni za njezinu popularnost, kompletni vodič i “how to” za početnike, ali i za naprednije korisnike.

– Mala škola TikToka pak prikazuje detaljne korake kako koristiti aplikaciju. Iz osobnog iskustva opisala sam s čime sam se sve susrela, zašto mi je bilo neugodno objaviti prvi video, kako sam se snašla tamo, koje su opcije, mogućnosti i trikovi za što bolji videomaterijal, kako doći do velikog broja pregleda, koje su zakonitosti te mreže, kako radi algoritam, kako se ponašati i što (ne) raditi – objašnjava Andrea Kučiš koja se bavi digitalnim marketingom te je zbog posla i iz znatiželje počela koristiti tu aplikaciju.

Foto: Jens Kalaene/DPA/PIXSELL 05 August 2020, Berlin: ILLUSTRATION - A girl is holding a smartphone in her hands with the logo of the short video app TikTok on it. (posed scene) With TikTok, users can create short mobile phone videos to accompany music clips or other videos. Other users can comment, give out hearts or react in other ways. Private messages are also possible. The app is especially popular among young people. Photo: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB /DPA/PIXSELL

– Brzo sam se navukla i u zadnje vrijeme aktivnija sam nego ikada. Mašta radi svašta kad ste doma većinu vremena, a i naiđete na puno zanimljivih profila i kreatora koji vas svakodnevno razveseljavaju vicevima i smiješnim videima – kaže dodajući kako njezin kolega, pak, producent, urednik i scenarist Velimir Grgić nije aktivan na aplikaciji, no sve je naučio od svoje kćeri.

– Preko nje sam prije dvije godine upoznao svijet TikToka. Aktivni profil nemam, ali možda bih trebao početi snimati i stvoriti viralni hit koji će me lansirati u pet najgledanijih na planetu, kao što je neke. Ne bi mi škodilo milijun dolara. Uzeo bih i pola, ako se nudi – šali se Grgić.

Nepoznati klinci koje prate milijuni

No zapravo i nije to toliko daleko od istine jer se mnogo tiktokera obogatilo upravo na taj način. Većina poznatih svjetskih zvijezda poput Kim Kardashian, Jasona Derula, Willa Smitha… dosta je kasno otkrila tu aplikaciju i njezine mogućnosti, nadovezala se A. Kočiš.

– Ne čudi zato da su najpoznatije zvijezde na TikToku zapravo većini nepoznati klinci koje prate deseci milijuna korisnika, a slavni tek u zadnjih nekoliko mjeseci skupljaju pratitelje i preglede. To je jednostavno neki potpuno drukčiji novi svijet – kažu autori.

Pojašnjeno je u knjizi, uz ostalo, i zašto je baš rođena u Kini, dok su je u SAD-u željeli zabraniti, ali nisu uspjeli.

– TikTok je u vlasništvu kineske korporacije te kao takav račune polaže komunističkoj partiji, što je zbog načina prikupljanja informacija korisnika u SAD-u protumačeno kao potencijalno opasna međudržavna špijunaža. Zbog toga je Trumpova administracija krenula u pokušaj zabrane, ali tek nakon što su se obje strane, i demokrati i republikanci, usuglasile oko prijetnje. Restrukturiranjem vlasništva i promjenom poslovne politike, TikTok je ipak ostao u Americi, jači nego ikada – kaže Grgić.

Zadnje dvije godine TikToku je naglo narasla popularnost, a najviše se o toj aplikaciji priča od početka veljače.

– Zahtijeva kreativno razmišljanje, snalaženje u video SMS-u, kratkoj formi koja može biti sve i svašta, a ponekad i ništa. TikTok je zajednica u kojoj se mladi okupljaju oko hashtaga kao oko logorske vatre – zaključuju autori knjige.