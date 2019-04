Mladi hrvatski izumitelj dirnuo statusom i progovorio o teškim trenucima prije uspjeha

Mladi izumitelj Ivan Mrvoš, široj javnosti vjerojatno najpoznatiji po pametnoj klupi, dirnuo je mnoge statusom povodom pete godišnjice osnivanja tvrtke Include, danas procijenjene na 110 milijuna kuna, u kojemu je progovorio i o nekim teškim životnim trenucima.

- 2009. godine imao sam 14 godina. Te godine počelo je dugo i teško razdoblje za našu obitelj. Financijska kriza pokosila je apsolutno sve, pa tako i tvrtku moga oca koja nije uspjela naplatiti hrpu svojih potraživanja, što je za posljedicu imalo da smo nekim danima nas petero živjeli od svega dvadesetak kuna. Otac i ja znali smo ponekad i po najvećoj zimi zavarivati ograde, samo da skupimo nešto novca. Mene tog razdoblja nikad nije bilo sramota… dapače, tada sam najviše i najbolje naučio koliko život može biti surov i koliko se treba boriti za opstanak - otkrio je Mrvoš.

Bez obzira na sve, već krajem srednje škole odlučio je pokrenuti vlastiti tvrtku. Snovi mu tada, kaže, nisu bili o pametnim klupama ni svjetskom uspjehu, već jednostavno o bilo kakvoj zaradi koja bi mu donijela koju kunu više.

Ideja servisa računala i izrade web stranica nije zaživjela pa sam nakon toga jednostavno odlučio pokušati raditi ono što volim – kreirati proizvode koji zbilja imaju svrhu... Ostatak priče danas već znate. Za koji dan biti će točno pet godina da sam pokrenuo Include. Danas je ova kompanija od strane jedne neovisne revizorske kuće procijenjena na više od 110 milijuna kuna vrijednosti. Sto. Deset. Milijuna. Kuna. Danas ova tvrtka izvozi 11 vrhunskih proizvoda na 43 globalna tržišta, sa 30 najboljih zaposlenika i 15 nevjerojatnih partnera. Danas za Include znaju ljudi od Australije do Čilea, a godišnje brojimo milijune korisnika naših proizvoda. Sve to je Include danas, nakon pet godina danonoćnog i krvavog rada - objavio je Mrvoš, dodajući da su službeno ušli u novu investicijsku rundu. Tvrtka prikuplja 20 do 30 milijuna kuna novog kapitala, a odlučili su da će uz izravne privatne ulagače jedan dio ponovno ići i kroz Funderbeam platformu.

VIDEO Pogledajte gostovanje Grunfa u našem studiju: