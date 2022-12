Milijuni diljem svijeta rekli svoje u anketi Elona Muska: Žele njegov odlazak

Američki milijarder Elon Musk, koji je odnedavno i vlasnik društvene mreže Twitter, odlučio je odluku o svojoj budućnosti na čelu te kompanije prepustiti javnosti.

On je, naime, pokrenuo anketu o tome treba li se povući s čela te tvrtke i naglasio da će postupiti prema rezultatu ankete. Čak je 17 i pol milijuna tviteraša glasovalo u anketi, od čega je njih 57,5 posto bilo za njegov odlazak.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.