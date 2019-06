Milijune ljudi zabrinulo što nisu mogli postaviti objave. Sada je sve u redu

Nešto prije ponoći većini korisnika pao je Instagram. U zadnjih mjesec dana slično se dogodilo nekoliko puta. Umjesto da objavljuje sadržaj kao i do sada, aplikacija je pokazivala grešku, te se tako stranica nije mogla očitati.

Milijuni korisnika diljem svijeta bili su razočarani. Također, kada se Instagramu pokušalo pristupiti preko desktopa, javila se greška. Independent je javio da je pao i server PlayStationa te da su pogođene dvije velike online mreže.

All of us running to Twitter to check if it's instagram crashing or your dumbass wi-fi not working #instagramdown pic.twitter.com/IXm9ZukiMC