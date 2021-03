Microblink ljudima nudi razvoj karijere na dva kontinenta

Prošli je tjedan objavljeno da je Igor Strejček novi direktor Microblinka, tvrtke koju je osnovao Damir Sabol, a iz koje je poslije nastao superuspješni Photomath. Sabol, naš vodeći IT inovator, odlučio je operativno nastaviti u Photomathu, a u Microblink je iz Erste Banke došao Igor Strejček. Kako doznajemo, riječ je zapravo o dugom odnosu dvojice stručnjaka.

Prelazite iz velike banke u tvrtku poput Microblinka. Znači li to da ćemo iz vaše nove tvrtke vidjeti neka rješenja za financijski sektor?

Veza između Microblinka i mene nije nova, naša suradnja je započela na samim počecima te kompanije. Kad smo u Erste banci prije desetak godina uveli prvo moderno mobilno bankarstvo, u tome nam je pomoglo upravo Microblinkovo rješenje – PhotoPay, a tako se tada zvala i sama kompanija. Tome je prethodila moja suradnja s Damirom Sabolom u kojoj smo pokušavali razviti rješenje vezano za elektroničke račune, no tržište za to se tad jednostavno nije otvaralo. Iako nismo uspjeli u našem početnom naumu, suradnja je rezultirala odličnim rješenjem “Slikaj i plati”, koje je od tada sinonim za plaćanje računa putem mobitela, a koriste ga svi u Hrvatskoj koji svoje račune plaćaju mobilnim bankarstvom. I to su počeci Microblinka. Kad je kompanija proširila ponudu rješenja, preimenovana je iz PhotoPaya u Microblink i danas nudi niz rješenja temeljenih na AI tehnologiji računalnog vida u kojoj je kompanija predvodnik ne samo na hrvatskom nego i na globalnom tržištu. Neka od rješenja su BlinkID, za digitalizaciju osobnih dokumenata, BlinkCard, za digitalizaciju kreditnih kartica te BlinkReceipt, za digitalizaciju raznih maloprodajnih računa. Dosta naših rješenja se već koristi u financijskom sektoru i to je sigurno sektor u kojem vidimo dodatan potencijal na globalnoj razini. Primjerice BlinkID se često koristi u aplikacijama mobilnog bankarstva kao prvi korak u verifikaciji identiteta osobe na daljinu. S druge strane, financijske aplikacije za plaćanje, digitalni novčanici i slično koriste naš BlinkCard za brzi unos podataka s platne kartice.

Prepoznavanje smartphoneom oslonac je mnogih novih tehnologija. Gdje bi još Microblinkova tehnologija imala svoju primjenu?

Najveća snaga Microblinkove tehnologije vrlo je širok raspon primjena. Klijentima dajemo na volju način na koji će našom tehnologijom unaprijediti procese prema svojim kupcima. Naša se tehnologija temelji na računalnom vidu i umjetnoj inteligenciji, a najpoznatiji smo u relativno novom području – industriji digitalnog identiteta. Osim već navedenih primjera naša tehnologija, ali ima i drugih primjena, poput ažuriranja osobnih podataka, olakšavanja P2P plaćanja, potvrde primitka kartica i slično. Osim toga, aviokompanije nas koriste za lakši online check-in, osiguravajuće kuće za brže davanje ponuda, telekomi za registraciju korisnika SIM kartica. Možemo reći da je naša tehnologija univerzalna za sve industrije, ali nama je važno specijalizirati se za rješavanje konkretnih problema.

Gdje su sve mogući načini monetizacije prepoznavanja podataka, na koji se način monetizacija ostvaruje kod Microblinkove tehnologije?

U monetizaciji smo klasična B2B kompanija koja izdaje licence za svoj softver kompanijama. Imamo klijente diljem svijeta, a njihov broj raste. Bitno je naglasiti da mi ne razvijamo aplikacije za krajnje korisnike, već svojom tehnologijom omogućujemo rad velikog broja aplikacija. Potencijal rasta koji omogućuje takav model je zaista velik jer nam je tržište globalno.

Krađa osobnih podataka već je godinama vruća tema, s korištenjem ovakvih aplikacija na jednom je mjestu sve više podataka. Koliko je uopće moguće garantirati da će podaci ostati zaštićeni?

Naša tehnologija omogućuje maksimalnu garanciju sigurnosti podataka. Naši proizvodi brzo i točno izvode skeniranje izravno na uređajima korisnika, što znači da nema potrebe za slanjem njihovih podataka na obradu izvan uređaja. Za slučajeve kada je potrebno skeniranje izvoditi izvan uređaja, na nekom serveru, Microblink interno razvija i certificira infrastrukturu za sigurno upravljanje tim podacima. Vjerujemo da se sigurnost podataka u velikoj mjeri može garantirati ako se razvija ozbiljna tehnologija s tim ciljem, čemu smo mi posvećeni.

Kriptovalute su također sve češća tema, razmišlja li se u Microblinku možda i o takvim primjenama?

Iako nismo uvijek vidljivi na prvu, naši proizvodi često su jedan dio kompletnih rješenja različitih aplikacija, pa tako i u segmentu kriptovaluta.

Fintech postaje vrlo popularna riječ, a i vi dolazite iz tog sektora. Možemo li očekivati neku sasvim novu fintech aplikaciju Microblinka?

Fintech je sve popularniji pojam u poslovnoj zajednici, ali i u medijima jer se pod njim podrazumijeva disrupcija financijskog tržišta kojeg većina ljudi doživljava vrlo tradicionalnim. Naša tehnologija omogućuje i olakšava razvoj mnogih fintech rješenja i u tom kontekstu rast ponude na tom tržištu pozitivno utječe na naš rezultat. No, moj dolazak u Microblink ne znači da će kompanija početi razvijati specifične fintech aplikacije. Mi ostajemo potpuno posvećeni razvoju tehnologije računalnog oblika temeljnog na umjetnoj inteligenciji, a u čemu smo među vodećima na svijetu.

Kako se gradi najjači AI tim u zemlji, na koji način kako odabirete ljude?

Ključ uspjeha je izgradnja tima, a mi smo izuzetno ponosni na tim koji imamo u Microblinku. Da u njemu nije bilo talenta, znanja, suradnje i zajedništva, sigurno ne bismo postigli dosadašnje uspjehe. Počeli smo s nekolicinom talentiranih inženjera koji, unatoč prilici, nisu htjeli otići u inozemstvo, u Google, Facebook..., nego su htjeli ostati i raditi jednako ambiciozne projekte u Hrvatskoj. Fokusirani smo u odabiru ljudi, a biramo one koji su strastveni prema rješavanju složenih problema, autentični, iskreni i ukupno gledano, dijele naše vrijednosti. Tu nema kompromisa. Na taj smo način izgradili vrhunski tim koji broji više od 60 inženjera, a koji radi na naprednim tehnologijama na najvišoj svjetskoj razini. Prošlogodišnja investicija nam je dala dodatan vjetar u leđa i omogućila brže širenje tog tima. Naša prednost je da razvijamo globalno konkurentna rješenja koja mijenjaju čitav niz industrija, a zbog čega našim ljudima možemo ponuditi izazovne projekte, rad na istraživanju i razvoju top tehnologije, odlično i stimulativno radno okruženje i naravno odlične radne uvjete i kompenzaciju za rad. Sretni smo što tržište to prepoznaje.

Na koji će način zaposlenici profitirati u razvoju karijere pa i u kontekstu te HRV-US kombinacije?

Spajanje s našim dosadašnjim partnerima u SAD-u s kojima uspješno surađujemo više od šest godina velika je prilika, rekao bih jedinstvena u Hrvatskoj. S obzirom na to da radimo u dva ureda, u Zagrebu i New Yorku, naši ljudi mogu steći dodatno znanje, iskustvo i razvijati karijere na dva kontinenta. Čim se normaliziraju putovanja, planiramo boravak ljudi iz Zagreba u New Yorku i obrnuto, nekoliko tjedana godišnje. Imamo izravan pristup najboljim praksama u SAD-u, a možemo koristiti sve blagodati života u Hrvatskoj. Ono što je ključno jest da se bez obzira na geografsku udaljenost ureda, u kompaniji dobro razumijemo i dijelimo iste radne vrijednosti. Njegujemo sličnu kulturu u kojoj zaposlenici imaju slobodu, preuzimaju odgovornost i vole zajednički svladavati izazove. To su temelji koji nas povezuju i na njima ćemo nastaviti graditi svoj tim.