Među klijentima ove hrvatske tvrtke su BMW, McDonald's, Philips, PlayStation...

Odlazak visoko obrazovanih mladih ljudi van Hrvatske često je tema, no i u Hrvatskoj imamo više svijetlih primjera izuzetno uspješnih tehnoloških kompanija. Jedna od njih je i Visage Technologies. Iako je u švedskom vlasništvu ova kompanija većinom djeluje i stvara u svom zagrebačkom uredu. Također, zaposlenici su mahom bivši studenti FER-a, Strojarstva, PMF-a i splitskog FESB-a. Glavni proizvod im je softver za praćenje, detekciju i analizu lica. A koliko je dobar, svjedoči činjenica da tehnologiju Visage Technologies koristi preko 200 klijenata iz 50 zemalja, od malih startupa do velikih multinacionalnih kompanija, kao i mnoga sveučilišta i razvojni centri.

Profesor Igor Pandžić s FER-a je na zagrebačkoj konferenciji Digital Transformation domaćoj javnosti približio stvaranje i širenje kompanije koja je proteklih godina razvila dodatni odjel posvećen softveru u automobilskoj industriji. A za Večernji list Visage Technologies je otvorio vrata svog ureda u Zagrebu i demonstrirao rad svog softvera koji prepoznaje emocije na ljudskom licu.

- Naš glavni proizvod visageSDK sastoji se od tri paketa: praćenja i detekcije lica, prepoznavanja osoba te analize spola, emocija i godina. Klijenti su nam većinom iz Amerike, Velike Britanije i zapadne Europe, a imamo dosta i klijenata iz Azije otkriva nam Dragana Krčum, menadžerica prodaje i marketinga.

Demonstracija rada vrlo je zanimljiva. Softver je jako brz i u realnom vremenu prepoznaje određene točke lica, a zatim većinom dosta precizno pogađa jeste li sretni, ljuti... A nekada vam i doda pokoju godinu.

Primjena ima jako puno, tehnologija se može ugraditi u kamere, mobitele, automobile... Koristi se i u gamingu, zdravlju, biometrijskim rješenjima, robotici... A jedno od velikih područja primjene je i marketing.

"Sve što ima kameru pogodno je za ugradnju našeg softvera, pokrivamo jako puno industrija. Coca Cola koristi našu tehnologiju u marketinškim kampanjama, Škoda je napravila interaktivni video koji je na kraju snimke pokazao statistiku koliko je korisnika više gledalo plavu, a koliko bijelu verziju Škodu i tako predložio koji bi automobil više zanimao korisnike", otkriva nam Gordan Kreković, voditelj automotive odjela kompanije.

Na impresivnoj listi klijenata nalaze se i imena poput BMW-a, McDonald'sa, Philipsa, PlayStationa, Emporio Armanija... kao i čak 40 sveučilišta i obrazovnih institucija.

Korištenje umjetne inteligencije u prepoznavanju lica vrhunska je tehnologija koju koriste najveći svjetski tehnološki brendovi, što donosi prednost proizvodu koji su razvili hrvatski inženjeri?

- Naša tehnologija za "face tracking" - praćenje lica je među najboljima na svijetu. To se vidi po objektivnim mjerenjima na bazama podataka i usporedbama s konkurentima. Preciznost naših točki praćenja je stvarno izvrsna pod raznim svjetlosnim uvjetima, raznim licima, pokretima, grimasama... Imamo usporedna videa s konkurencijom i naš softver stvarno dobro stoji. Nema nitko da je za glavu iznad nas u tom dijelu. U "face recognitionu" - prepoznavanju lica nismo tako dobri, ali nastojimo si iskopati nišu da naš face recognition radi na malim prijenosnim uređajima, može se ugrađivati u kamere, dok većina velikih imena, od Amazon, Microsofta pa do velikih kineskih tvrtki, uglavnom imaju cloud rješenja koja su velika i ne možete ih staviti na male uređaje. Druga naša velika prednost je to što imamo dosta široku paletu proizvoda vezanih uz lice. Ako je pitanje lica mi smo tu, od praćenja pogleda, emocija, spola, dobi, sve to imamo spremno za ugrađivanje u proizvod našeg klijenta. Nudimo i tim za i prilagođavanje softvera za specifične potrebe klijenata, možemo vam razviti i zapakirati cijelu aplikaciju, ili pak dati savjetodavne usluge. Nudimo cijelu paletu i tu se razlikujemo od drugih rješenja - pojašnjava nam prof. Igor Pandžić, CEO Visage Technologies, kojem je i dalje glavni posao zapravo na FER-u, ali puno strasti i energije ulaže u razvijanje kompanije.

Foto: Danijel Lijović VisageSDK softver ima tri osnovne funkcije: prati lice, prepoznaje osobe i spol te analizira emocije i dob

Najveći rast zadnjih godina bilježe u automotive odjelu.

- Konkretno radimo na vision sustavu, to je sustav računalnog vida koji na temelju snimke iz frontalne kamere prepoznaje i prati objekte. I to prepoznavanje i praćenje ima različite svrhe, održavanje trake u vožnji, razmaka, automatsko sigurnosno kočenje...

Kako će me sustav upozoriti da držim vozilo u traci to ovisi o proizvođaču automobila, postoji više načina za aktivno upozoravanje vozača, sve do preuzimanja kontrole volana. Frontalna kamera gleda prema van iz automobila, prati situaciju na cesti, prepoznaje sudionike u prometu, pješake, druge automobile, kamione... Ova se tehnologija već koristi. Sustav može preuzeti kontrolu, ali ne potpuno samostalno, nego uz pomoć vozača. Slika je dvodimenzionalna, ali možemo prepoznati kojom brzinom ide vozilo iz kojeg smjera, koliko je veliko, široko, da li skreće - ističe Gordan.

Iako bi možda očekivali da takav vozila moraju biti načičkana kamerama i senzorima, poput prepoznatljivog Googleovog StreetView automobila, Gordan nam otkriva da to i ne mora biti tako:

- Aktivna sigurnost se postiže već i sa samo jednom kamerom. Sa stereo kamerom je to lakše inženjerski riješiti i veža je preciznost. Za automatsko kočenje često se koristi jedna kamera.

Dobra vijest je da su već razvijene i tehnologije za praćenje umora vozača.

- Jedan od naših klijenata, Optalert, koristi našu tehnologiju za otkrivanje umora vozača. Prate se treptaji i ponašanje očiju kako bi se spriječila nezgoda. To se već koristi u automobilima - dodaje Dragana.

U kompaniji razvijaju i proizvode za virtualnu šminku uz pomoć prepoznavanja lica, a neki od poznatih brendova koji koriste Visage softver su L'Oreal, Guerlain i Oriflame, dok Emporio Armani koristi njihovu tehnologiju za virtualno iskustvo biranja naočala.

Dobra stvar švedskog iskustva kompanije iskorišteno je i pohvalnom načinu upravljanja što se ističe u jakoj brizi za zadovoljstvo zaposlenika pa se nudi niz pogodnosti.

- Ljude ne gnjavimo, ne očekujemo da ostaju ne znam kako dugo na poslu petkom popodne. Ako je netko na dopustu, ne zovemo ga i ne očekujemo da čita mailove i javlja se nama na telefon. Većina naših inženjera je relativno opuštena u uredu. Redovito razgovaramo o plaći sa svakim zaposlenikom, iako nemamo najbolje plaće u gradu. Jako radimo na edukacijama i sudjelovanju na konferencijama. Kod nas rade ljudi koji su se vratili iz inozemstva pa i doktorirali vani. Imamo i ljude za koje znamo da imaju ponude izvana, ali su odlučili ostati i zbog toga smo jako sretni - zaključuje Pandžić.

Pogledajte i naš video Samsung Galaxy Folda: