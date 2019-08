Mate 20 X 5G: Položili test za prvi dio godine, ali izazov traje

Iako se nalazi u najizazovnijoj godini nakon niza godina velikog rasta, kineski Huawei objavio je porast prihoda i prodaje mobitela.

Najnoviji podaci govore da Kinezi zasad uspješno kompenziraju niske udarce iz administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Huawei je upravo objavio da je u prvih šest mjeseci ove godine uprihodio oko 58,2 milijarde američkih dolara što je porast od čak 23 posto u odnosu na prošlu godinu.

A umjesto pada ukupne prodaje sada očekuju i rekordni broj prodanih mobitela – oko 270 milijuna do kraja godine, no to se zasad ipak čini preoptimističnim. Naime, to je tek procjena, dok su dosad u 2019. prodali 118 milijuna primjeraka (porast od 24%). Za usporedbu, lani je taj kineski div prodao 206 milijuna smartfona.

Novi podaci se većinom odnose na razdoblje prije američke blokade i pridruženi su im mobiteli zasebnog brenda Honor. Jedan od bitnih razloga tako zdravih brojki do sada je snažan rast proteklih godina, ali i aktiviranje – nacionalnog ponosa. Naime, nakon Trumpovih crnih listi i privremenih zabrana suradnje s američkim kompanijama (sada Amerikanci svojim tvrtkama ipak odobravaju licencije za prodaju opreme i softvera Huaweiju), u Kini je uslijedila jaka kampanja fokusiranosti Huaweija na domaće tržište. Forbes piše da su u drugom kvartalu dva Huaweijeva smarftona ostvarila čak 46,1 posto od cijelog kineskog tržišta smartfona u tom razdoblju.

Ukratko rečeno: Kinezi su više kupovali Huawei nego iPhone u reakciji na američke pritiske. U međuvremenu Huawei snažno suradnju na razvoju 5G mreže pa je tako iz te kompanije objavljeno da su do kraja srpnja ove godine sklopili 50 komercijalnih ugovora o 5G mreži te isporučili više od 150.000 baznih stanica na tržišta diljem svijeta. Od tih 50 ugovora, čak ih je 28 s operaterima iz Europe, iako pritom nisu objavili listu partnera u tim ugovorima.

Početkom ljeta Huawei je predstavio i svoj 5G smartfon Mate 20 X 5G za koji tvrde da je prvi 5G pametni telefon koji je prošao sve GCF 5G testove. Ovaj smartfon trebao bi stići i u Hrvatsku krajem kolovoza. Mate 20 X 5G je poseban na svjetskom tržištu jer sadrži konfiguraciju s dva čipseta – 7nm Kirinom 980 i 7nm Balongom 5000 koji podržavaju samostalne i nesamostalne 5G mreže. Ima zaslon od 7,2 inča i bateriju kapaciteta 4.200 mAh i trostruku Leica kameru.

Na jesen Huawei bi trebao izbaciti svoj novi flagship seriju Mate 30, ali još uvijek nije sasvim poznato hoće li taj smartfon izaći s Googleovim Androidom ili će već tada Kinezi morati posegnuti za vlastitim operativnim sustavom. U razgovoru za Večernji list u lipnju Huaweijev regionalni menadžer Zhang Zhe poručio je da njegova kompanija ne namjerava zamijeniti Android, ako neće morati. A to isto je sada ponovio i Liang Hua, predsjednik Upravnog odbora kompanije: “Ako nam američka vlada dopusti, koristit ćemo Android, ako ne – okrenut ćemo se alternativama”, kaže Liang Hua, prenosi Forbes.