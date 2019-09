'Mame su uvijek govorile: bježite od kompjutora, dosta je igre! A sada nam je to domaća zadaća'

Pomalo preplašeno izgledala je skupina ‘friških’ srednjoškolca koji su, njih 23, drugog dana nastave stigli u Poduzetnički inkubator za razvoj videoigara PISMO u Novskoj. Ovi učenici upisani su u prvi razred tehničara za razvoj igara i izgledali su malo zbunjeno sve dok ih Dominik Cvetkovski iz PISMA nije priupitao jesu li večer prije gledali kako megapopularni youtuber PewDiePie razbija Ender Dragona u Minecraftu za manje od osam minuta. I tada je krenula komunikacija koja bi nekome sa strane izgledala kao da ti klinci pričaju na kineskom, ali to su oni - generacija Twitcha, youtubera, Fortnitea, Minecrafta kojima se ukazala jedinstvena prilika da svoju ljubav prema videoigrama pretvore u nešto čime će se baviti cijeli život. Tehnička škola Sisak krenula je ove godine s tehničarima za razvoj videoigara, upisana su 23 učenika, a prijavilo ih se deset puta više.

– Za svako mjesto prijavilo se po 10 učenika i bez problema smo mogli upisati pet razreda. Privukli smo najbolje učenike iz Sisačko-moslavačke županije, a ima ih iz Zagreba i Velike Gorice. Interesa je bilo i iz cijele Hrvatske, no kako u Sisku nema učeničkog doma, mnogi su iz udaljenijih krajeva odustali kad su to saznali – priča prof. Davor Malović, ravnatelj Tehničke škole Sisak. Novi srednjoškolski program “tehničar za razvoj videoigara” dio je projekta Sisačko-moslavačke županije i njene Razvojne agencije SI-MO-RA pokrenut s ciljem da ova županija postane središte gaming industrije. Od 2016. tako je uveden besplatni engleski jezik u vrtiće na području županije, nakon čega su od prošlog ljeta počele jednomjesečne radionice izrade videoigara za učenike sedmih i osmih razreda osnovnih škola kao i šestomjesečne radionice za odrasle, iz kojih su onda proistekle i start-up tvrtke koje su se uselile u novouređeni Poduzetnički inkubator za razvoj videoigara PISMO u Novskoj. Paralelno se, u suradnji s Tehničkom školom Sisak, radilo na izradi kurikuluma za novo srednjoškolsko usmjerenje koje bi osiguralo radnu snagu za tvrtke koje će proisteći iz ovog inkubatora, a to su od ove školske godine i uspjeli ostvariti s prvom generacijom budućih tehničara za razvoj videoigara.

Tata je vidio na televiziji

Među prvih 23-oje učenica i učenika koji su uspjeli upisati ovaj smjer su i Dominik Govorčinović, David Polovina, Matej Rašković te Luka Jagnjić – 15-godišnjaci kojima se ispunio san svakog ljubitelja videoigara. Svima im je ovo bio prvi izbor na upisu.

– Uvijek mi mama govori: bježi od kompjutora, dosta igre. Sad valjda više neće, više mi to ne smije reći jer kompjutor je moja bilježnica, moja domaća zadaća – šali se Dominik s područja Hrvatske Kostajnice, te u ozbiljnijem tonu nastavlja kako mu se ovime ispunila životna želja.

– Oduvijek igram videoigre. Nešto sam malo kroz Tinkers modelirao za Minecraft i slično, neke modele objekata, ali zanimanje za svijet videoigara se stjecalo i razvijalo kroz igru. Sada sam spreman za nešto dalje – kazuje Dominik. U Sisak iz Rakova Potoka pokraj Samobora svaki dan na nastavu putuje i Matej Rašković.

– Tata je vidio na televiziji da se u Sisku otvorio taj smjer i ja sam ga odmah stavio kao prvi izbor. Za sada putujem vlakom, rano se budim, ali ovo volim, to je to što želim raditi cijeli život – govori nam Matej oduševljen viđenim u Poduzetničkom inkubatoru.

– Majka i otac su me podržali, ipak su oni 40-godišnjaci i znaju da je ovo budućnost. Ali baka i djed imaju zastarjela shvaćanja i govorili su mi da je bolje upisati neko trogodišnje zanimanje. No i njima smo sve objasnili – zaključuje Matej. I Luka iz Popovače te David iz Sunje kazuju kako su presretni što su upisali ovaj smjer. To im je životno opredjeljenje i nadaju se najboljem.

– Ako bude dobro išlo, imat ću svoju tvrtku, ako ne – ići ću nekamo raditi. Dok igramo igrice, uvijek nam padne na pamet da se nešto može poboljšati, i mislim da bi to mogao biti moj smjer rada – rekao je Luka dok David ističe kako se kod videoigara mora jako paziti na trendove koji se brzo mijenjaju, a trendove uvelike određuju već spominjani youtuberi. U PISMU, zajedno sa stručnjacima koji su sudjelovali i na ostvarenju srednjoškolskog kurikuluma, nastavljaju raditi kako bi sadašnjim srednjoškolcima, kad završe školovanje za četiri godine, bio omogućen i upis na novi visokoškolski obrazovni smjer. Cilj je ostvariti to u suradnji s nekim od zagrebačkih fakulteta, a sve ide u dobrom smjeru da to postane stvarnost čime bi se zaokružilo devetgodišnje obrazovanje budućih hrvatskih stručnjaka za videoigre.

– Srednjoškolcima ćemo pružati konstantnu potporu, od mentorstva preko prakse i osiguravanja potrebne tehnike koju još nemaju u Tehničkoj školi. Moći će se ovdje koristiti motion capture studijem veličine 10 x 10 metara, fotogrametrijski studijem sa 150 kamera, virtualnom stvarnosti sa sto čudesa, glazbenim i video studijem vrhunske kvalitete kakve nema odavde do Londona. Dakle, ovdje će imati sve što trebaju kako bi napravili igru, ali ne moraju se fokusirati samo na igre, već mogu stvarati crtiće, filmove, svašta. Nema granica za njih – kazuje nam Zvonimir Mikšić iz PISMA, stručnjak s 20 godina staža u izradi videoigara. U PISMU će moći sudjelovati učenici i na Global Game Jam natjecanju koje se ovdje održava svake godine. Sudionici imaju 48 sati da naprave videoigru, no posebna se prilika vidi i u podizanju državnog informatičkog natjecanja učenika na višu razinu.

– Postoji srednjoškolsko natjecanje u razvoju softvera u sklopu državnog natjecanja iz informatike. Godišnje u sklopu njega budu jedna do dvije igre učenika u konkurenciji, no ja sam siguran da će se to povećati. Već u prvoj godini učenici će biti sposobni stvoriti 2D igru i imat će priliku s njom otići na državno natjecanje. A mogu i izboriti direktan upis na fakultet – pojašnjava Cerovski. Dominik kaže da je on ovakve uvjete mogao samo sanjati te da će učenici imati velike šanse da iskoriste svoju kreativnost i motivaciju.

Ima matematike i fizike

– Za ovo zanimanje vrlo je važna praksa i učenici će je dobiti, i to kvalitetnu praksu. Moći će vidjeti jesu li skloniji programiranju ili umjetničkim grafičkim stvarima, ali za sve njih ima mjesta u gaming industriji. Ima ljudi i koji testiraju igre, igraju ih na raznim platformama i od tog dobro zarađuju, mogu se baviti društvenim mrežama specijaliziranima za igre; cijeli niz je grafičkih grana za razvoj igara. Vidimo da nam dolaze visoko motivirani mladi ljudi koji će sigurno naći nešto za sebe u ovoj industriji u kojoj ima posla za sve – napominje Zvonimir Mikšić. U Tehničkoj školi Sisak za prvu školsku godinu educirali su dva svoja profesora, elektrotehnike i računalstva, koji će predavati i tri nova predmeta - osnove programiranja, teoriju videoigara i grafiku u videoigrama.

– Za to smo prošli edukaciju, a ubuduće će nam se pridruživati novi profesori. Plan je da ovaj razred naučimo osnovama programiranja i grafike te teoriji, dio animacije je tu i na kraju to složimo. Imaju vježbe na kojima će stvarati scenarij igre, razradu likova te crtati i onda bi na kraju bilo idealno da slože neku 2D igru. U pravilu vjerujemo da će svi oni to moći jer će sigurno i kod kuće raditi na tome, budući da ih to zanima – ističe profesor Milan Toš dok Zoran Ivanić dodaje kako nije sve tako jednostavno.

– Malo će se „razočarati“ kad shvate da tu ima dosta matematike i fizike i da razvoj videoigre nije baš tako jednostavan. Tako da neće samo igrati igrice i crtati nešto – dodaje Ivanić. Ukupno će u četiri godine školovanja učenici morati proći 20 stručnih predmeta povezanih s gaming industrijom, a od trećeg razreda u ponudi je i šest izbornih predmeta, čime se oni zapravo i specijaliziraju. Izborni su predmeti: napredna audio i videoprodukcija, razvoj okoline za izradu videoigara, testiranje korisničkog sustava u videoigrama, pokretanje poslovnog pothvata i međunarodno poslovanje. Uz tehniku vrijednu milijun eura u PISMU u Novskoj, i Tehnička škola Sisak imat će suvremenu opremu. U praktikumima će se urediti profesionalni audio i video studio, dobit će kameru za snimanje pokreta, vrhunska gaming računala i tablete te VR naočale i gaming fotelje.