Magic Leap dobio novu investiciju za drugi pokušaj AR uređaja

Magic Leap, američki startup koji se bavi proširenom stvarnošću, najavio je povratak na scenu AR uređaja (Augmented Reality). Prikupili su 500 milijuna dolara investicije, čime je vrijednost tvrtke procijenjena na dvije milijarde dolara. Tu novu priču predstavila je predsjednica uprave tvrtke Peggy Johnson na godišnjicu svog imenovanja na čelnu poziciju tvrtke.

Naime, Magic Leap osnovao je 2011. Rony Abovitz, američki poduzetnik koji je tvrdio da se radi tehnološkoj tvrtki koja radi na izgradnji sljedeće računalne platforme. U prve tri godine uspjeli su zaštititi niz patenata, a tada je počela i priča da su usmjereni na neke ozbiljne i inovativne projekte. No, unatoč tomu, proizvod tvrtke nikako nije dolazio, a pritom su sve držali u tajnosti. Ipak, investitori su se pojavili, i to ne bilo kakvi, već mahom moćne i respektabilne kompanije poput Alphabeta, Alibabe i J. P. Morgana. Činjenica da je Googleov prvi čovjek Sundar Pichai sjedio u njihovu upravnom odboru dodatno je pridonosila povjerenju u Magic Leap. No sve se srušilo s prvim proizvodom – Magic Leap One, za koji je trebalo sedam godina da ga izbace na tržište, koje ga je potom i odbacilo.

Rony Abovitz, osebujni osnivač, lani je tako zbog neuspjeha i pandemije koja je otežala poslovanje odstupio s mjesta direktora tvrtke. Usto otpušteno je prema nekim napisima i do tisuću ljudi. Za novu čelnicu iz Microsofta dovabili su Peggy Johnson, koja je proteklog tjedna ipak najavila nastavak Magic Leapa. Novi uređaj koji planiraju izbaciti na tržište u sljedećoj godini nazvali su Magic Leap 2, što upućuje na to da se radi o osvježenoj i poboljšanoj verziji prvotnog uređaja koji je neslavno propao. Iako su, tada, govorili o vrhunskoj tehnologiji ugrađenoj u Magic Leap One, koji se sastojao od naočala Lightwear opremljenih senzorima i kamerama, malog, ali snažnog računala Lightpack te bežičnog kontrolera, developeri i oni koji su testirali uređaj sasjekli su ih. Zaključili su da Magic Leap ne posjeduje nijedan dio koji bi se razlikovao od konkurencije, koja je 2018. pokušala VR i AR tehnologiju gurnuti u mainstream.

VR i AR tehnologija i dalje su u fokusu, mnogi i dalje tvrde da su to tehnologije budućnosti. U slučaju Magic Leapa, novi pokušaj uključuje i promjenu tržišta. Dok je prvi uređaj bio namijenjen širokoj publici, novi pokušaj usmjeren je na industriju. Peggy Johnson nije otkrila cijenu, no tržište na koje sada ciljaju su tvrtke, posebice one u obrambenoj industriji, proizvodnji i zdravstvenom sektoru. Primjerice, kirurzi bi proširenu stvarnost mogli koristiti pri zahtjevnim i preciznim operacijama, dok su vojnoj industriji primjene raznolike, kao i u proizvodnji za praćenje izrade proizvoda. U videoisječcima naočale za AR čine se manjima i lakšima od izvornih, komentirali su poznavatelji proizvoda. Naočale će se moći “segmentirano zatamniti” što znači da će moći zamračiti “pozadinu stvarnog svijeta” kako bi bio vidljiviji sadržaj proširene stvarnosti. Također će imati dvostruko vidno polje, vjerniji prikaz boja, kvalitetu slike i čitljivost teksta od prethodnog uređaja.

Johnson se posebno osvrnula na investiciju koju su dobili te kazala da je to ulaganje važan korak u unapređenju misije Magic Leapa.

