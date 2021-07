Lipik sanja AI kampus: 'Zar da čekamo da nas preuzmu strani projekti'

Dok je turistički vlakić grada Lipika proteklog utorka usred dana veselo klizio između slavne ergele i visoko naslaganih sanduka Studenca, malena skupina tech novinara fokusirala se na najnoviju lipičku atrakciju: edukacijski centar umjetne inteligencije AI Lipik.

Samo 20-ak kilometara dalje gradi se velika gejming priča vezana uz projekt PISMO u Novskoj, a sada u Lipiku žele usavršiti svoju nišu visoke tehnologije - edukaciju programiranja raznih primjena umjetne inteligencije, što je traženo zanimanje u cijelom svijetu.

Direktor AI Centra Lipik Dejan Iličić ističe da su bili iznenađeni velikim interesom mladih ljudi.

“Napravili smo čudo. Iz ničega se nama javilo 238 ljudi u trenutku kada nismo imali ni učionicu, ni opremu ni profesore niti program. Ljudi su nas zvali na početku i mislili da je to neka zezancija. No, napravili smo sve predradnje. Morali smo dobro promisliti i istražiti imamo li dobru ideju. Ne možete olako trošiti novac građana. Shvatili smo da je umjetna inteligencija stvar koja će promijeniti svijet. Neće nas preuzeti roboti, ali zar želimo čekati da nas preuzmu projekti iz inozemstva i strani centri - priča nam direktor AI Centra Lipik Dejan Iličić, a zahvaljuje se na pomoći i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ministarstvu rada, gradu Lipiku i udruzi CroAI.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL 29.06.2021., Lipik, Dan otvorenih vrata u prvom Edukacijskom centru umjetne inteligencije u Hrvatskoj - AI Centru Lipik. na slikama: Vinko Kasana gradonacelnik Lipika, Dejan Ilcic gradska razvojna agencija i direktor AI Centra, te Hrvoje Kukina, profesor predavac i voditelja edukacije u AI Centru Lipik . Photo: Ivica Galovic/PIXSELL

Iličić nam otkriva da za drugi ciklus koji će krenuti najesen očekuje i preko 1000 prijava.

On ističe da su s cijelom pričom tek na pola puta, a da su rezultati već obećavajući. Program je krenuo u travnju, a nakon prvog polugodišnjeg ciklusa polaznicima će biti omogućeno zapošljavanje u jednom od hrvatskih AI startup-a okupljenih u udrugu CroAI, ali i maksimalna podrška u pokretanju vlastitog AI startupa.

“Program je omogućio edukaciju nezaposlenih osoba u trajanju od šest mjeseci u punom radnom vremenu, tijekom kojeg polaznici borave u Lipiku. Obuhvaća preko 1000 sati teorijske i praktične nastave te rada na vlastitim projektima uz pomoć profesora iz različitih područja umjetne inteligencije, strojnog i dubokog učenja te znanosti o podacima. Svim polaznicima osigurana je mjesečna novčana naknada u visini minimalne hrvatske plaće i putni troškovi od strane HZZ-a", kaže voditelj edukacije Hrvoje Kukina, stručnjak za umjetnu inteligenciju koji istovremeno završava doktorat na Tehničkom sveučilištu u Beču.

VIDEO Polaznici AI edukacije u Lipiku demonstrirali su nam probni rezultat programiranja samovozećeg vozila

Odazvali su se mladi ljudi iz svih dijelova Hrvatske, tako su među 22 polaznika samo 2 iz Lipika i 5 iz Požeško-slavonske županije. Trojica su stigla čak iz Dubrovnika i okolice. Kako su se aklimatizirali na pitoreskni i miran krajolik i život u Lipiku?

"Ovima iz Dubrovnika se ovdje zapravo najviše i svidjelo. Proljetos su uživali cijepajući drva za ogrjev, to je nešto što nikad prije nisu radili", pričaju mi polaznici koji na razne načine provode vrijeme nakon obavezne 8-satne nastave.

Neki vole prirodu i opuštaju se u šetnjama, neki se idu kupati na gradske bazene, drugi boćaju ili igraju košarku, a neki su otkrili i MMA treninge u obližnjem Pakracu! A mnogi, ostanu i dulje u centru usavršavajući svoje projekte.

Neki su čak i Zagreb radije zamijenili mirom u Lipiku:

- Ne volim gužve, prolaziti pored prometno zagušenog Savskog mosta mi je bila prava muka. Ovdje na pet minuta od AI Centra imam malu kućicu i vrt, volim povrće pa sadim rajčice, luk... Šetam po brdima, potocima, super je ovdje, inače bih morao po Sljemenu. Financijska situacija me pogurala da dođem ovdje, puno su manji troškove, i nakon tog minimalca mi ostane nešto. A u Zagrebu bi tih 3400 kn otišla samo na stan i režije - priča mi Ivan Duspara (25) iz Zagreba.

Foto: AI Lipik

On je zainteresiran za razvijanje sustava automatske verifikacije punoljetnosti na samoposlužnim blagajnama ili kioscima. Također, razvija projekt za brži prijenos slike uživo s kamere na dronovima. Kako bi recimo HGSS mogao brže dobiti ključne informacije s terena:

"Želim da tamo gdje netko traži fokus očima da se taj dio slike pošalje prije, kao u pravom životu tamo gdje gledaš ti je bistri, a ovo na periferiji manje jasno vidiš".

Ivan uživa u Lipiku, a nada se da će tamo nakon ove edukacije pokrenuti i startup:

"Draže mi je pokrenuti startup, nego raditi za druge. Ljudi se trude omogućiti da to meni bude čim lakše, netko se brine da imamo novac, ured, računala...", kaže Ivan. On također često ostane dulje u centru, no ima i daleki plan:

"Želim obaviti pravi posao, a onda prestati raditi na kompjuterima do kraja života..."

Svaki od polaznika radi i na timskom i na solo projektu, a nije ni nužno da moraju odmah znati konkretno čime će se baviti, nego je bitno da dobiju vještine i predznanja, a kasnije se i samo mogu dublje posvetiti pojedinačnim projektima.

Iz Lipika na - Harvard

Jednu zanimljivu ideju ima Nikola Jurković (20) iz doline Neretve koji će krajem ljeta otići u Ameriku jer je dobio stipendiju prestižnog Harvarda.

Foto: AI Lipik

"Želim raditi nešto sa zaključivanjem, pokušavam shvatiti kako ljudi zaključuju stvari i pronalaze uzorke. Čovjek je čak nekad previše osjetljiv u pronalasku uzoraka, pronađe ih i tamo gdje ih nema. Dva kruga i jedna ravna crta je nama lice. Ima jedna igra induktivne logike Zendo. Zamisliš neko pravilo za raspored geometrijskih tijela pa ostali pokušavaju shvatiti koje je pravilo tako da slažu geometrijska tijela i pitaju drže li se tvog pravila. Primjena takve logike je svugdje, cijela znanost je slična toj igri. U fizici se traže odnosi među stvarima, recimo između duljine njihala i njegova perioda. Trebaš skužiti kako je povezano. Bit je pronaći pravilnosti iz podataka.", pojašnjava mi Nikola i otkriva što ga je ponukalo na takvu ideju:

"Inače me zanima racionalnost, to jest kako doći do pravih zaključaka na temelju informacija koje imaš."

Zvuči kao da želi izbjeći scenarij u kojem AI preuzima svijet u nekoj budućnosti...

"Točno to, zanima me AI safety, kako usmjeriti interese umjetne inteligencije u skladu s našima da se ne bi slučajno dogodila katastrofa. Katastrofa ne mora biti namjerna, niti umjetna inteligencija mora biti “ljuta” na nas da bi se dogodila. Hollywoodski koncept mehaničkih robota s crvenim očima koji se ustanu protiv svojih stvaratelja jako je udaljen od istine. Vjerojatniji su scenariji gdje nedovoljno dobro odredimo što želimo od umjetne inteligencije, i ona nas uništi u procesu postizanja svojih ciljeva, kao što mi uništavamo mravinjake da bismo gradili autoceste", strastveno priča Nikola koji će zasigurno i na Harvardu imati brojnih stručnjaka zaintrigiranih za njegova promišljanja:

"Proces upisa je dosta dug, trebaš pisati njihove standardizirane testove koji su slični našoj maturi, izborne predmete, test iz engleskog, poslati prijavu dugu desetak stranica i imati intervjue. Dobio sam punu stipendiju, tako da će mi biti jeftinije studirati tamo nego u Hrvatskoj. Za srednjoškolce sam napravio serijal o upisima na svom youtube kanalu - poentira Nikola, koji iskreno kaže da ne može sada znati hoće li se vratiti u Hrvatsku:

"Ne znam hoću li se vratiti. Ako budem imao priliku, možda ću doći nazad u Hrvatsku. Ova cijela edukacija je super, od nule smo došli do znanja iz skoro svih dijelova umjetne inteligencije, do točke gdje možemo sami istražiti i nadopuniti znanje gdje nam treba."

U svakom slučaju u Lipiku su željni u svoj poduzetnički inkubator u sklopu AI centra pozvati i druge AI startupe iz cijele Hrvatske. Najboljim projektima nudit će dvogodišnji mentoring i svu podršku za razvijanje startupa. I tu ne misle stati.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL 29.06.2021., Lipik, Dan otvorenih vrata u prvom Edukacijskom centru umjetne inteligencije u Hrvatskoj - AI Centru Lipik. na slikama: Vinko Kasana gradonacelnik Lipika, Dejan Ilcic gradska razvojna agencija i direktor AI Centra, te Hrvoje Kukina, profesor predavac i voditelja edukacije u AI Centru Lipik . Photo: Ivica Galovic/PIXSELL

Direktor Dejan ima viziju da jednog dana u budućnosti Lipik ovu priču proširi u veliki kampus razvoja AI sa svim pratećim sadržajima za više tisuća polaznika:

- Imamo i jedan san, izgraditi kampus umjetne inteligencije. AI toranj s poduzetničkim inkubatorom i akceleratorom. Kao i izgradnjom srednje škole i fakulteta. Ne mora sve biti samo u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Vjerujem da bolju Hrvatsku možemo graditi i u manjim sredinama.