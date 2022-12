Linkedin za sportaše - podržali su nas Rakitić, Kovačić, Viduka i Kovač

Ono što je Linkedin za svakoga tko nešto radi ili želi raditi, to je Sportyn u svijetu sporta, najkraći bi bio opis aplikacije koju je prije koju godinu osmislio poduzetnik u sportu Ivan Ilečić sa suradnicima. Sportyn je originalan pristup sportu u kojem se prepoznaje osnovni problem kod svakog sportaša – kako pridobiti pozornost relevantnih sudionika. Jer, možete biti talentirani koliko god želite, raditi koliko god možete, ali ako to nitko ne vidi, sve je prilično uzaludan trud.

Sve do sada morali ste imati prilično opsežan životopis, lijepo napisan i uređen, kompaktni disk sa što više videa svojih nastupa ili posebnih vještina pokazanih na treninzima, a onda i osobu kojoj ćete to dati a da ona taj materijal ne zaboravi negdje u ladici. Sportyn taj problem rješava tako da na aplikaciji otvorite profil, a onda jednostavno popunjavate intuitivno postavljene cjeline od kojih na kraju ispada prilično cjelovit sportski profil. Dovoljno je poslati link ili se povezati s nekom osobom koja može ostvariti ključan utjecaj na dalji razvoj vaše karijere. Online svijet dopušta puno toga. Sportyn je demonstracija što se sve može u kompetitivnom sportskom okruženju s milijunima aspiranata globalno.

– Trenutno smo na 120.000 aktivnih korisnika, više od 60 milijuna pregleda na ukupno 80.000 videa koji su objavljeni. Od toga je najveća zastupljenost korisnika iz Južne Amerike, Europe kao i balkanskih država – daje nam Ilečić podatke o aplikaciji koju podržavaju, osim kanadsko-hrvatskog poduzetnika Joea Bašića, i naše nekadašnje i sadašnje nogometne zvijezde Ivan Rakitić, Mark Viduka, Mateo Kovačić i Robert Kovač.

– Imamo informacije od korisnika sportaša i roditelja da su putem aplikacije Sportyn ​ bili kontaktirani od scouting službi i raznih klubova. Međutim, za sada je prerano govoriti je li određeni transfer napravljen ili sponzorstvo potpisano, ali definitivno sportaše ovim putem stavljamo na radar ciljanoj publici. Kako platforma bude rasla, koristi za obje strane bit će brže odrađene. Sportynu je plan u sljedećoj godini dosegnuti brojku od milijun korisnika i nastaviti s rastom, čime bi postao prepoznatljiv alat u svjetskim okvirima za pretraživanje video sportskog sadržaja, spajanje i sponzoriranje sportaša od raznih tvrtki kao i aplikacija koja omogućuje popuste na sportsku opremu, prehranu i ostale potrebne artikle s ciljem da se sportašima omogući što kvalitetniji, brži i nesmetan razvoj – govori Ilečić.

Sportyn sada, dakle, prepoznaje još jedan problem s kojim se susreću mladi sportaši. A to je dugogodišnje financiranje samog sportskog razvoja. Profesionalno bavljenje sportom u današnjem društvu skupo je, zahtjevno, letvice praga postizanja vrhunskih sportskih uspjeha značajno su se podigle i već od ranih dana od sportaša traže bitno više nego prije. U uspjeh se mora uložiti da bi on poslije uloženo vratio. Ipak, nemaju svi sredstva za osiguranje vrhunskih uvjeta. Jer oni podrazumijevaju i zdravu prehranu, kao i privatne trenere, fizioterapeute i druge troškove koji prosječan obiteljski budžet ne može podnijeti.

To aplikacija Sportyn nastoji riješiti novom funkcionalnošću, a to je mogućnost zarade kako aktivnošću na aplikaciji tako i samim vježbanjem. I to je prilično revolucionaran način. Oni koji su se do sada susretali s kriptovalutama znaju što je token. Upravo putem tokena STYN aplikacija Sportyn ostvaruje tu novu funkcionalnost.

– Prvo bih htio naglasiti zašto se Sportyn odlučio na takvu vrstu financiranja sportaša, odnosno model koji uključuje možda većini ljudi još neshvaćenu tokenomiju, model financiranja kriptovalutama, a na kraju i samo korištenje i plaćanje kriptovalutom. Mi u Sportynu svjesni smo problema s kojima se susreće gotovo 500 milijuna sportaša na svijetu, a to je nedostatak financija za njihov normalan razvoj. Do prije nekoliko godina nije postojalo jednostavno rješenje kako podržati nekog sportaša ili mu prebaciti sredstva u FIAT valuti, znači u eurima, dolarima ili nekoj drugoj moneti, bez kompliciranih zakonskih regulativa, visokih bankarskih troškova, a da sportaš tu transakciju dobije odmah, bez golemih naknada i s mogućnošću da ta sredstva može odmah potrošiti. Primjerice, prebacivanje 10 američkih dolara u, recimo, Južnu Ameriku preko banke traje nekoliko dana i trošak je veći nego sam iznos te uz ostale komplikacije i utrošeno vrijeme većina ljudi na kraju i izgubi motivaciju za to. U Sportynu smo se iz tog razloga odlučili za blockchain tehnologiju te stvaranje svog STYN Sportyn tokena. On će zapravo biti most prebacivanja sredstava između korisnika, ali isto tako služiti i kao utility token koji omogućuje korisnicima Sportyn platforme dodatne koristi ako ih čuvaju u svom novčaniku, ali i potencijalnu zaradu u obliku dugoročnije štednje – govori Ivan Ilečić.

Koji je to način, podrobno je objašnjeno u prezentaciji tokena STYN, kojemu su podršku pružili neki vrhunski stručnjaci za blockchain i kriptovalute. Znači, platforma Sportyn ​od sada potiče sve korisnike na sudjelovanje putem programa Create/Train/Engage/Support-To-Earn STYN gdje se svakim korištenjem platforme svaki korisnik i nagrađuje. Opcijama Create-To-Earn i Train-To-Earn korisnike se potiče na stvaranje sportskog sadržaja, objavljivanje treninga i utakmica na platformi, a za koje će biti nagrađeni STYN tokenima. Broj dodijeljenih tokena temelji se na ukupnoj "viralnosti" objave, uključujući broj lajkova, komentara i pregleda. Za sve ljubitelje sporta tu je i Engage-to-Earn opcija koja korisnicima aplikacije daje mogućnost zarađivanja STYN tokena tako da se uključe gledanjem, lajkanjem, komentiranjem i dijeljenjem sadržaja koji sportaši kreatori objavljuju na platformi. Opcijom Support-To-Earn svim se korisnicima aplikacije već danas omogućuje da podrže omiljene sportaše donirajući im tokene iz svojeg Sportyn novčanika. Time ne samo da podržavaju njihove sportske karijere već mogu i dodatno zarađivati cijelo vrijeme aktivne karijere podržanih sportaša.

Količina zarađenih STYN tokena ovisit će o kvaliteti sadržaja koju ti sportaši objavljuju, njihovoj popularnosti na platformi ​Sportyn ​te sponzorskim ugovorima i sl. Opcija Train-To-Earn bit će također ubrzo implementirana te će korisnici samim treningom i bez objave sadržaja zarađivati STYN tokene, a tehnologija u samoj aplikaciji će automatski prepoznati preko pametnog sata ili telefona da je korisnik u trenutnoj fazi treninga mjereći promjenu lokacije, otkucaje srca i pokrete.

Zarada u opciji Train-To-Earn ​ovisit će o intenzitetu te vremenu provedenom na treningu. Naravno, postojat će maksimum dnevnog limita koji je moguće ovako zaraditi. To je otprilike to, sportaš zapravo ne čini ništa puno više od onoga što čini svaki dan ako doista ima ambiciju postati vrhunski. Zanimalo nas je koliko je primjena kriptovaluta pouzdana s obzirom na njezinu volatilnost kojoj svjedočimo proteklih mjeseci.

– Prvo, kod kriptovaluta i raznih tokena treba razumjeti zašto postoje i čemu služe i koje su razlike između njih te detaljno i pažljivo istražiti projekt koji iza sebe ima tokenomiju, koju mi u slučaju Sportyna želimo što jednostavnije korištenjem aplikacije demistificirati korisnicima. STYN će se moći unutar aplikacije u Sportyn novčaniku u dva klika zamijeniti za neki stablecoin ili bilo koji drugi kriptotoken ili FIAT valutu u kojima će se ta transakcija ostvariti za krajnjeg korisnika. Da bismo pojednostavili taj proces i korisnicima pružili jednostavan i praktičan način trošenja zarađenih STYN tokena, Sportyn će izdavati svoje debitne kartice za sve verificirane korisnike koje će, ovisno o trenutnoj vrijednosti Sportyn tokena na burzi, u trenutku plaćanja automatski promijeniti STYN token u dolare ili eure i pokriti trošak kupnje. Najlakše bi bilo objasniti da su tokeni određenih kriptoprojekata rađenih na blockchain tehnologiji zapravo nešto kao dionice bilo koje tvrtke koje su izlistane na burzama kao što su Tesla, BMW, Apple, Pepsi, kojima cijena raste ili pada ovisno o uspješnosti same kompanije, bilo da se radi o proizvodnji bilo o razvoju novih tehnologija, softvera, hardvera. Tako da se odgovor na pitanje je li nešto manje ili više rizično na kraju svodi na kvalitetno istraživanje i informiranje o samom projektu, njegovu tokenu, kriptovaluti ili dionici koja se kupuje ili u koju se dugoročno, odnosno kratkoročno ulaže. Treba istražiti povijest projekta, osnivače, partnere, korisnost aplikacije i komentare korisnika, vidjeti riješava li projekt neki globali problem itd. Sa svim tim informacija procjeniti da li vam je interesantno biti dio projekta odnosno posjedovati određeni broj token te kompanije i „kladiti se na uspjeh“ iste, jer ne možemo tvrditi da je svaki token dobar i da svaki ima dobro razrađen poslovni plan i ekonomiju – govori pokretač aplikacije Sportyn nastavljajući kako vlasnik STYN tokena koje je zaradio korištenjem aplikacije​ Sportyn ​ ili kupnjom na burzi kriptovaluta po povoljnoj cijeni nakon izlistavanja može isti token zaključati na određeno vrijeme za benefite u aplikaciji, može njime kupovati NFT, zamijeniti za popuste u Sportyn shopu partnera ili ga na koncu jednostavno prodati na burzi ili potrošiti na kartici.

Javna kupnja tokena

Rokovi su ovog zanimljivog načina financiranja karijera mladih sportaša vrlo blizu.

– Početkom sljedeće godine dovršit ćemo model Train-To-Earn, NFT kupnju i mogućnost pokretanja crowfunding kampanje za sportaše te do kraja godine zaokružiti brojku od milijun korisnika. U drugom kvartalu 2023. godine implementirat ćemo kriptonovčanik u aplikaciju, staviti u funkciju Sportyn debit karticu, izlistati STYN token na burzi kriptovaluta i time omogućiti javnu kupnju tokena – otkriva Ivan Ilečić.