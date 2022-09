Laserskom komunikacijskom tehnologijom Aalyria donosi revoluciju u povezivosti u zraku, moru, svemiru...

Aalyria je ime nedavno lansiranog startupa iz kojeg tvrde da će donijeti pravu revoluciju kada je riječ o sigurnoj i stabilnoj internetskoj povezivosti i to na najnepristupačnijim dijelovima Zemlje, ali i u svemiru. Naime, Alphabetov projekt Loon, kojemu je cilj bio osigurati internet putem niza balona, ​​ugašen je prošle godine – ali tehnologija povezana s njim izdvojena je sada u startup koji koristi lasersku tehnologiju i povezivost u oblaku za pružanje interneta doslovno svagdje.

Aalyria je tvrtka koja je naslijedila Googleovu tehnologiju i izrasla na njoj; iako je neovisan startup, Google ​u njoj ima manjinski udio, a kako su sami naveli, podržavaju ih vodeći investitori iz Silicijske doline, uključujući osnivače Accela, J2 Ventures i Housatonica. Kako pišu mediji, već je sklopljen dogovor s američkim ministarstvom obrane s početnim ugovorom vrijednim 8 milijuna dolara.

– Povezivost u avionu, vlaku, automobilu, brodu, svemirskoj postaji, lunarnom baznom kampu ili roveru na Marsu – i bilo gdje drugdje u Sunčevom sustavu – trebala bi biti jednako dobra kao i u bilo kojem domu. U mogućnosti smo organizirati i ponuditi pouzdane međusatelitske veze, omogućiti brze urbane mreže i globalno ih ujediniti. Možemo pomoći u povezivanju sljedeće tri milijarde ljudi. To možemo učiniti već danas – i to u velikom opsegu – tvrdi Chris Taylor, osnivač i čelnik Aalyrije.

Aalyria ima dvije glavne uzdanice naslijeđene iz Alphabeta: Tightbeam, laserski komunikacijski sustav koji koristi zrake svjetlosti za prijenos podataka između baznih stanica i krajnjih točaka, te Spacetime, softver temeljen na oblaku koji je namijenjen upravljanju vezama koje su nestabilne i promjenjive. Spacetime je izvorno trebao predvidjeti kako se Loonovi baloni kreću i pritom održavati povezanost među njima; sada je njegov posao predviđanje kada će postaja Tightbeam (koja može biti zemaljska ili satelitska) morati prebaciti svoju vezu na pokretni objekt, primjerice avion ili brod.

Tightbeam je namijenjen za prijenos podataka na gotovo isti način kao i optički kabel, prenoseći svjetlost od jedne točke do druge. Jednostavno to radi zrakom umjesto fizičkom vezom, što ga očito čini fleksibilnijim, osobito na velikim udaljenostima. Tvrtka tvrdi da je sustav nevjerojatno brz: "Sto do tisuću puta brži od svega što je danas dostupno", navodi se u priopćenju za javnost. Kako su priopćili, zajedno mogu omogućiti složene mreže na razini i brzini koja nikada prije nije bila moguća. Aalyrijina tehnologija, uvjeravaju, trenutačno podržava komunikacijske mreže s do 15 milijuna mogućih veza i bežične veze s brzinama do 1,6 Tbps. To je, tvrde, snaga laserskih zraka – iako one dolaze s nekim potencijalnim nedostacima u pogledu pouzdanosti, koje fizička vlakna nemaju.

Tightbeam je nastao iz Googleova projekta pod nazivom Sonora, o čemu tvrtka nije javno govorila. Međutim, Alphabet je imao još jedan zaseban laserski projekt povezan s Loonom koji jest ugledao svjetlo dana: Projekt Taara, naime, koji je pružao internetsku uslugu u Africi koristeći lasere koji su izvorno bili namijenjeni povezivanju balona. Projekt Taara koristio je te lasere, poznate kao veze optičkih komunikacija slobodnog prostora, za povećanje tradicionalnih vlakana, koji bi se teoretski mogli koristiti na mjestima gdje bi kabeli bili nedostupni ili komplicirani (kao što je prelazak klanca, kanjona ili rijeke, na primjer).

U to je vrijeme tim Taara rekao da je sustav relativno otporan na prepreke poput izmaglice, slabe kiše i ptica, ali priznali su da je afrička klima idealnija od one u San Franciscu. Iz Aalyrije tvrde da imaju vlastiti način rješavanja takvih poremećaja, koji uključuje kompenzaciju za takvo što poput kiše ili prašine što bi iskrivilo ili raspršilo svjetlo koje se koristi za prijenos podataka (što je važno kada to svjetlo šaljete kroz zrak i nezaštićene staklene niti koje čine kabele od optičkih vlakana).

Kako ističu američki mediji, Aalyria se želi suprotstaviti SpaceX u pogledu usluga koje nudi. Prema CNBC-u, nadaju se da će se njihova laserska komunikacijska tehnologija koristiti za pružanje usluga za zrakoplove, brodove, mobilnu povezanost i satelitsku komunikaciju. Koristeći više radiovalova, Starlink počinje pružati Wi-Fi za neke zrakoplovne tvrtke i brodove za krstarenje, kao i za kampere i kućne korisnike interneta. SpaceX također emitira informacije iz svemira. Bloomberg napominje da su neki testovi Tightbeama uključivali zemaljske stanice koje šalju signal do zrakoplova, a web stranica tvrtke navodi da bi se nešto slično moglo učiniti i za slanje signala satelitima.

Što se tiče poboljšanja mobilne povezivosti, Aalyria ima veliku konkurenciju među satelitskim kompanijama kao što je Globalstar (Appleov partner za nedavno najavljenu značajku hitnog SOS-a putem satelita), SpaceX i T-Mobile, AST SpaceMobile, Lynk Global i Amazon, koji ima ugovor s Verizonom za pružanje backhaul usluga za udaljene mobilne tornjeve putem satelita Projekta Kuiper.

Trenutačno je Aalyria mala: ima 26 ljudi, no svi su iskusni stručnjaci impresivnih životopisa i prošlih radnih mjesta. Aalyrijin tim uključuje tehnološke stručnjake s iskustvom u Googleu, Amazonu, Meti, NASA-i, Ciscu, Nacionalnom laboratoriju Lawrence Livermore, Lockheed Martinu itd. Aalyria već radi s komercijalnim svemirskim tvrtkama i vladama kako bi se njihove mreže učinile otpornijima, a njihov spektar profitabilnijim.