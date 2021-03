Kupnju tvita za 2,9 milijuna dolara usporedio s Mona Lisom: 'Tko zna kolika će biti cijena za 50 godina'

Izvršni direktor blockchain firme Bridge Oracle Sina Estavi koji je za 2,9 milijuna dolara kupio prvi tvit ikada objavljen na društvenoj mreži Twitter izjavio je kako tu kupnju smatra mudrom investicijom.

"To je dio povijesti u obliku digitalnog sredstva. Tko zna kolika će biti cijena prvog tvita za 50 godina", rekao je Estavi govoreći o objavi koju je napisao Jack Dorsey, osnivač Twittera.

Estavi je usporedio je svoj novostečeni tvit s Mona Lisom Leonarda da Vincija, a stručnjaci se slažu da je prvi tvit osnivača Twittera vrlo vrijedna imovina, piše BBC.

Tvit u kojem je pisalo "samo postavljam svoj twttr", objavljen je 21. ožujka 2006. godine, a Dorsey ga je na dražbi prodao za dobrotvornu organizaciju koja pomaže obiteljima u Africi.

Estavi, izvršni direktor tvrtke za kriptovalute Bridge Oracle, kupio je tvit koristeći eter, suparničku valutu bitcoinu. Tvit je prodan kao nezamjenjivi token (NFT), jedinstveni digitalni certifikat koji navodi tko je vlasnik fotografije, videozapisa ili drugog oblika internetskih medija.

This is not just a tweet!



I think years later people will realize the true value of this tweet, like the Mona Lisa painting https://t.co/vnA5pz3esQ