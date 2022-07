Kultna igra slavi šesti rođendan, no njezinim tvorcima ne ide najbolje te su ukinuli četiri druge igre

Pokémon Go je iznimno popularna svjetska mobilna igra koja je u samo nekoliko dana od pojavljivanja na tržištu, a bilo je to 6. srpnja 2016., postavila rekord u broju skidanja na mobitel i igranja (u prvih desetak dana, naime, nakon lansiranja igru je igralo 45 milijuna igrača). Igra koja se odvija u proširenoj stvarnosti i dalje je popularna, a nakon koronakrize upravo ovog vikenda slavi i šesti rođendan, ali i povratak u fizički svijet, i to festivalom u Berlinu.

Podsjetimo, Pokémon Go mobilna je igra u proširenoj stvarnosti u kojoj je cilj skupiti što više Pokémona, likova iz crtića popularnih krajem 90-ih. Igra zahtijeva kretanje jer se Pokémoni nalaze svugdje; iako ih ne možete dodirnuti, vidite ih zahvaljujući novim tehnologijama, gledajući kroz mobitel. To je jednostavna i kompetitivna igra jer se natječete i protiv ostalih.

Osim što je Pokémon Go donio zaradu svojim tvorcima i osvojio velik dio svjetske populacije, ostvarili su još jedan cilj, a to je promocija proširene stvarnosti (AR) u mainstream svijetu. Upravo proširenu stvarnost, za koju, za razliku od virtualne (VR), nije potrebno i računalo i poseban uređaj odnosno naočale, mnogi smatraju sljedećim novih hitom u tehnologiji koji će u roku od desetak godina zamijeniti pametne telefone.

No vratimo se igri, odnosno njezinim tvorcima, kompaniji Niantic. Njima, prema posljednjim informacijama, unatoč tomu što se bave pravim stvarima, tj. onima za koje mnogi vjeruju da će postati hit, za sada ne ide baš najbolje. Niantic, naime, od lansiranja Pokémona Go, muči se pronaći novi veliki hit koji bi dodao u svoj portfelj proizvoda. A s obzirom na to da im to baš ne polazi za rukom, odlučili su otkazati četiri projekta, ali i otpustiti dio zaposlenih. U mailu upućenom zaposlenicima, prenosi Bloomberg, glavni izvršni direktor Niantica John Hanke napisao je da se tvrtka suočava s gospodarskim previranjima i da je već smanjivala troškove u raznim područjima. Napisao je i da Niantic mora dodatno pojednostaviti poslovanje kako bi što bolje pozicionirao tvrtku u vremenima ekonomskih oluja koje dolaze.

Otkazani projekti uključuju Heavy Metal, igru ​​Transformersa koju je Niantic najavio prošle godine, i Hamlet, suradnju između Niantica i Punchdrunka, kazališne družine koja stoji iza popularne interaktivne predstave Sleep No More. Druga dva projekta zvala su se Plavo nebo i Snowball. Niantic, čije je sjedište u San Franciscu, osnovan je 2010., a najpoznatiji je po izradi igara u proširenoj stvarnosti koje spajaju digitalna sučelja sa stvarnim slikama snimljenim kamerama igrača. Godine 2016. tvrtka je objavila Pokémon Go, koji je postao kulturni fenomen, s više od milijardu preuzimanja i prihodom većim od milijardu dolara godišnje, prema procjenama Sensor Towera.

Ali Niantic nije uspio ponoviti taj uspjeh. Godine 2019. lansirao je Harry Potter: Wizards Unite, koji nije uspio pronaći publiku i ugasio se ranije ove godine. Igre temeljene na društvenoj igri Catan i Nintendo seriji Pikmin također su bile neuspješne. “Nedavno smo odlučili zaustaviti proizvodnju na nekim projektima i smanjiti našu radnu snagu za oko 8 posto kako bismo se usredotočili na naše ključne prioritete”, rekao je glasnogovornik. “Zahvalni smo na doprinosu onih koji napuštaju Niantic i podržavamo ih kroz ovu tešku tranziciju”, poručili su iz Niantica.

Ipak, nije sve tako crno jer proteklog tjedna iz Niantica su objavili da su u partnerstvu s Nacionalnim košarkaškim savezom za igru ​​pod nazivom NBA All-World, u kojoj igrači mogu pronaći, izazivati ​​i natjecati se s današnjim NBA igračima u svom susjedstvu, naravno u proširenoj stvarnosti. Niantic nastavlja taj projekt, a nastavit će raditi i na nekim drugim igrama te onoj najpopularnijoj – Pokémon Go.