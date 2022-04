Kuhamo za stotine zaposlenika, halal, košer, indijska i kineska jela, kao u vrhunskom restoranu

Prošlog je tjedna Infobip, uz sva iznenađenja koja smo vidjeli u njihovu novom kampusu Alpha Centauri nedaleko od južnog izlaza iz Zagreba, u službenom pozivu najavio i još jedno. Najavili su susret s jednim – chefom. Naime, novi Infobipov kampus, odnosno njegova kuhinja, ima i svojeg chefa, baš kao i neki bolji restoran ili hotel. I to doista nije tek chef, već je to dobro poznati Zdravko Perić koji je u kulinarstvu već 30 godina.

Prva je ozbiljna iskustva počeo stjecati u njemačkim restoranima te je ubrzo stekao titulu chef de partie što je kuhar odgovoran za određen segment nekog restorana. Nakon sedam godina vođenja restorana u Nürnbergu preselio se u SAD gdje je od sous chefa napredovao do executive chefa u prestižnom lasvegaškom hotelu Plaza. Potom je završio i školovanje na akademiji Le Cordon Bleu, najvećoj svjetskoj mreži kulinarskih i ugostiteljskih škola. Tamo je Perić postao ars culinarie. Tekstove i recepte Zdravka Perića mogli ste pronaći po domaćim publikacijama vezanima za kuhanje i gastronomiju. Među ostalim, ti su napisi bili vezani i za njegov Kul In, kulinarski institut koji je pokrenuo u Sisku, a koji doista i funkcionira kao vrhunska obrazovna ustanova za buduće chefove. Perić je bio poznat i kao chef vrhunskih hotela Meridien Lav u Podstrani te Sheraton Dubrovnik Riviera Hotela. Današnjeg Infobipova chefa susreli smo tako na otvorenju novog kampusa Alpha Centauri gdje smo vidjeli i probali neka jela koja pripremaju on i ekipa iz kuhinje velebnog objekta. Pa kako to da se odlučio za kuhinju kampusa IT tvrtke, pa makar to bila i najveća u nas, a ne za neki vrhunski restoran ili hotelski

lanac?

– Zato što zahtjevnisu ništa manji nego u vrhunskim restoranima ili hotelima. Odnosno, i veći su jer ovdje radi veći broj ljudi koji očekuju odličnu kvalitetu kuhinje, cijene organsku i zdravu prehranu više puta dnevno. Sve je ovdje od početka postavljeno na vrhunskoj razini ugostiteljstva – kaže nam Perić pa objašnjava da novi kampus Alpha Centauri i ima nekih sličnosti s hotelima.

Foto: Robert Anic/PIXSELL 13.04.2022.,Zagreb, najveca domaca i svjetski poznata IT tvrtka Infobip otvorila je i predstavila svoj novi kampus u Zagrebu "Alpha Centauri" u Svetoj Klari. Photo: Robert Anic/PIXSELL Photo: Robert Anic/PIXSELL

– Ovdje već sada ima 400 djelatnika, uskoro će ih biti 600, pa 700 i više o čijoj se prehrani vodi posebna briga. Na hranu se pazi i s nutricionističke i sa žanrovske te kulturne strane. Nudi se dijetalna prehrana po više principa, vegetarijanska, veganska, ali i halal te košer hrana. Ovo doista jest multinacionalna kompanija pa nastojimo ponuditi i jela kuhinja s više strana svijeta kako bi se ljudi koji dolaze iz tih kultura osjećali kao kod kuće. Imate ovdje i sobe koje su namijenjene gostima i partnerima, djelatnicima tvrtke, pa nekako i dođe na isto, kao da smo u kakvom vrhunskom hotelu. No razlike se ne prave, tko dođe u kuhinju ovdje kod nas na četvrtom katu, bit će mu ponuđeno isto kao i svima drugima, uključujući i vlasnike tvrtke – objašnjava Perić.

Znači, Silvio i Roberto Kutić te Izabel Jelenić ne dobivaju poseban meni? Traže li ga?

– Ne. Dođu i stanu u red, uzmu hranu koja je tog dana na meniju, sjednu za neki od stolova, kao i svi drugi. Ne traže da im se posebno nešto priprema, kao uostalom ni bilo tko drugi. Mislim da za to nema ni razloga, nudim raznovrsnu, nutricionistički vrijednu hranu, balansiranu, što nam je omogućeno jer se ovdje smatra kako je hrana vrlo bitna u svakodnevnom životu i djelovanju zaposlenika ove tvrtke – kaže Infobipov chef iz čije su kuhinje jela za zaposlenike Infobipa besplatna. Kad se radi o vegetarijanskim jelima, riječ je, primjerice, o patlidžanu na parmski, zapečenoj cvjetači BBQ, bezglutenskim pecivima, a svakodnevno je tu i salat-bar sa sedam vrsta svježeg povrća koje nabavljaju od pet OPG-ova, gdje imaju i vlastiti kontrolirani uzgoj koji će se uskoro pratiti i preko kamera.

– Veganska jela rade se s namirnicama koje su veganske, bez onih životinjskog podrijetla. Kada se radi o međunarodnoj kuhinji, spomenuo bih indijsku, odnosno jela od slanutka, zatim kinesku gdje će se pronaći proljetne rolice, piletina s kikirikijem, BBQ krilca, patku s pirjanim ljubičastim kupusom i začinima – nabrojio je glavni Infobipov čovjek za gastronomiju.

S chefom Perićem je u kuhinji još pet djelatnika koji hranu pripremaju u vrhunski i profesionalno opremljenom prostoru, upravo kao da su u nekom restoranu koji pretendira na kakvu gastronomsku nagradu.

– Tjedno nudimo 20, pa i do 30 jela za doručak, ručak i međuobroke, tako da vjerujemo da se doista može zadovoljiti svaki ukus kao i svako gastronomskog opredjeljenje. Jer hrana je, kako sam naveo ranije, isključivo od provjerenih dobavljača, većinom organskog podrijetla, tako da do sada nismo imali prigovora. Standard je, dakle, kao i kod vrhunskih ugostiteljskih objekata, dobavljač mora biti u mogućnosti zadovoljiti zahtjeve cijelu godinu, ponuditi uvijek istovjetnu namirnicu, znači po najvišim ugostiteljskim standardimada bismo svakoga dana mogli napraviti jela koja po vrhunskom standardu i uvijek jednako visoke kvalitete – kaže Zdravko Perić.

Na otvorenju prekrasnog kampusa imali smo i sami prilike isprobati neka jela iz kuhinje chefa Perića. Gostima su ponuđeni bulgur, odnosno drobljena pšenica s grilanim povrćem i salsom od sušene rajčice. Zatim je tu bila i salata s rajčicom i mozzarellom, pa bezglutenski bunsi napravljeni od tapiokina brašna i sira s hladnim narescima, istarskim pršutom i sirom. Naš favorit bili su ipak mini burgeri, slideri, od domaće junetine u craft pecivu s maslinama i lukom u kojima je pljeskavica bila doista savršeno pečena, do granice sočnosti i suhoće. Mnogi su uživali u vodi infuziranoj metvicom, đumbirom, jagodama i krastavcem, mi ipak više u Zdjelarevićevu Graseccu, domaćem pjenušcu od graševine. Za desert se moglo birati između podjednako izvrsnih panna cotte s jagodama te čokoladnog moussea s bademima.