Kuhajte i naručujte uz novi servis, a pritom plaćajte u kriptovalutama

Ekipa iz digitalne agencije Mint Media iz Dubrovnika pred sebe je stavila dosta ambiciozan zadatak kojim se žele pozicionirati unutar vrlo vrijednog tržišta naručivanja i konzumiranja hrane izvan kuće. Platformu CookUp predstavljaju kao “revoluciju u kuhanju namijenjenu globalnom tržištu”. O čemu se ovdje radi? Postoje ljudi koji vole kvalitetnu hranu, no jednostavno ne vole kuhati ili nemaju vremena kuhati. S druge strane tu su kuhari (profesionalni ili amateri), food blogeri ili domaćice koji smatraju da pripremaju odlična jela koja bi drugi bili voljni platiti. Platforma CookUp služi za povezivanje takvih osoba. Oni željni dobre hrane doći će na svoje, a oni koji vole kuhati za to će dobiti naknadu, što će im omogućiti da se i dalje bave onim što vole.

– CookUp korisnicima omogućava da uživaju u kvalitetnom i zdravom obroku bez gubljenja vremena na pripremu hrane, a kuharima entuzijastima da svoja znanja i vještine prezentiraju tržištu i tako ostvare dodatni izvor prihoda ili razviju novu karijeru – kaže Ivan Ivušić, izvršni direktor CookUp projekta.

– CookUp otvara sasvim novo tržište, slično je, na primjer, napravio Airbnb jer je potpuno drukčije iskustvo odsjesti u nečijem domu, nego u hotelu. Vjerujem da će i korisnici u CookUpu prepoznati priliku da skrenu dodatnu pozornost na usluge koje nude. CookUp Chef može, na primjer, uz pripremu jela održavati i edukacije putem videopoziva unutar aplikacije i tako se približiti korisnicima. Reakcije su do sada vrlo pozitivne, a imamo podršku svjetskih gastronomskih stručnjaka. Projektu se nedavno kao savjetnik pridružio i Steven Pieters, iskusni chef svjetske karijere – pojašnjava Ivušić.

CookUp će biti dostupan kao web i mobilna aplikacija, a korisnicima će biti dostupno nekoliko opcija. Oni željni dokazivanja svojih kulinarskih sposobnosti moći će postati CookUp Chef te pripremati hranu, organizirati dining evente ili pak dijeliti svoje znanje te pritom dobro zaraditi. Oni željni dobrog obroka moći će naručivati hranu ili pak otići do chefa kojeg je moguće i unajmiti da dođe kuhati kod vas. Komunikacija između korisnika moći će se odvijati na dva načina – putem messengera ili videopoziva. Važno im je i da klijenti ocijene kvalitetu chefova kako bi i drugi dobili uvid uslugu.

Ekipa iz CookUpa odlučila je unijeti i dobrotvornu notu u aplikaciju. CookUp će potpisati ugovor s organizacijom za koju procjene da će biti najbolji partner, a sredstva će biti donirana putem pametnih ugovora.

– Još uvijek smo u pregovorima pa ne možemo govoriti o konkretnim imenima. Možemo reći da će to biti jedna od organizacija koja je najtransparentnija u raspolaganju sredstava – rekli su nam iz CookUpa.

Kako bi platforma CookUp zaživjela, potrebno je prikupiti sredstva, a u ovom slučaju prihvaćat će se kriptovaluta Ether (ETH). Minimalni iznos za početak rada je 7000 ETH dok bi prikupljanje 22.500 (ETH) značilo brži razvoj i brži izlazak na planirana tržišta. Inicijalna novčana ponuda (ICO) počinje 5. svibnja. Usluge unutar aplikacije plaćat će se kriptovalutom CHEF.

Upitali smo ih zašto su se odlučili za kriptovalute.

– CookUp platformu razvit ćemo koristeći snagu blockchain tehnologije jer upravo ona daje nam niz prednosti, od sigurnih i transparentnih transakcija do mogućnosti da se tri posto od svake transakcije automatski prebacuje na humanitarnu organizaciju. Između ostalog, Blockchain će, vjerujemo, za par godina postati standard i grana je industrije koja se u svijetu iznimno ubrzano razvija, generira nova radna mjesta i nove investicije, koristeći snagu dijeljene ekonomije i zato mijenja svijet. To su bili ključni motivi za odluku da projekt razvijamo na blockchainu koji je puno više od kriptovaluta – rekli su nam iz CookUpa.

Poručuju kako krajnji korisnici ne moraju imati preveliko predznanje i razumijevanje o kriptovalutama da bi koristili CHEF tokene. Njih će se moći kupiti, osim drugim kriptovalutama, i kreditnim karticama.

– Vrijednost usluga određivat će sami korisnici i to u nekoj od valuta (dolarima, eurima..) koja će se automatski pretvarati u CHEF tokene te će se tako omogućiti raspodjela, a samim tim i stabilnost cijene i poslovanja. Svi koji će ponuditi hranu preko CookUpa moći će CHEF tokenima trgovati na burzi kriptovaluta ili ih zamijeniti za novac. Vrijednost Chef tokena na tržištu ovisit će o tome kolika će biti potražnja za uslugama koje se na CookUpu nude – objašnjavaju.

Budući da mnogi CookUp nazivaju “Uberom za kuhanje”, zanimalo nas je i očekuju li probleme sa zakonom.

– Način na koji će oni nuditi svoje usluge bit će reguliran zakonom i propisima tržišta. CookUp cilja na globalno tržište, a otvarat ćemo ih u skladu poslovnim planom i strategijom Go to Market. Prvo tržište u planu je Kalifornija koja će uskoro i zakonom omogućiti svima koji to žele da kod kuće kuhaju za druge i isporučuju hranu, uz zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta – pojašnjavaju nam iz CookUpa.