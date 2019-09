Kuda idu mobilne aplikacije?

Mobilne aplikacije čine naš smartfon korisnim i zabavnim. Premda se predviđalo da će ‘balon’ aplikacija’ puknuti, još se uvijek to nije dogodilo, a kako stvari stoje – i neće. Korisnici su gladni novih, kreativnih, zabavnih i ponajprije korisnih aplikacija koje će im olakšati život. Stoga smo se raspitali što je u trendu kada se radi o razvoju mobilnih aplikacija s korisničke, ali i s programerske strane. Odgovore smo potražili kod onih najboljih – tvrtki članica CISEx-a, neovisne udruge proizvođača softvera.

– Svi smo svjesni utjecaja koji su mobilne aplikacije imale na naše živote i način na koji obavljamo razne poslove. I da, iako su postojali skeptici koji su tvrdili da su mobilne aplikacije još jedan balon koji će se rasprsnuti, to se nije dogodilo, već je upotreba mobilnih aplikacija postala dio naše kulture i načina življenja – kazuje nam Ante Laušić, član uprave Megatrend poslovnih rješenja te nastavlja: “Od trenutka pojave mobilnih aplikacija do danas svjedočimo kontinuiranom rastu uporabe mobilnih aplikacija, koje dolaze s pojavom novih uređaja, nadogradnjom platformi i novim funkcionalnostima koje te nadogradnje donose.

Prihodi od mobilnih aplikacija svake godine rastu te su predviđanja da će u 2020. prihodi dosegnuti iznos od 188,9 milijardi dolara, ističe Laušić. Dok se prije više razvijalo na platformama koje su specifične za iOS ili Android, danas se više koriste cross-platform alati koji omogućuju da se s istim kodom realiziraju aplikacije za više operativnih sustava. Također, danas je vidljiv i trend da se u mobilnim aplikacijama sve više upotrebljavaju najnovije i najnaprednije tehnologije poput appova koji sadrže umjetnu inteligenciju i strojno učenje i koje koriste sve prednosti te tehnologije. Osim umjetne inteligencije, primjećuje se i sve veće korištenje virtualne, odnosno proširene stvarnosti, interneta stvari (IoT) te pojava sve više različitih vrsta smart uređaja (wearables).

– Dakako ne smijemo zaboraviti da se i mobilni uređaji sve više počinju koristiti za plaćanja i kao virtualni novčanici, što uzrokuje povećane zahtjeve na sigurnost aplikacija i samih mobilnih uređaja. Očekuje se i porast broja tzv. „instant aplikacija“ koje će biti dostupne na uređajima bez potrebe da ih se instalira. Bitno je reći da se danas mobilne aplikacije na svijetu još uvijek najviše koriste za zabavu i “ubijanje” slobodnog vremena. Uporaba mobilnih aplikacija u poslovne svrhe u poslovnim okruženjima na ovim prostorima još uvijek nije onakva kakva je npr. u SAD-u. Stoga se može očekivati da će uporaba mobilnih aplikacija u poslovne svrhe i dalje rasti – kazuje A. Laušić.

Antonio Perić-Mažar, direktor u Locasticu, tvrdi da trenutačno na tržištu možemo primijetiti povećan broj aplikacija koje olakšavaju život osobama s posebnim potrebama. To je trend koji će se nastaviti i rasti. Dakle, usmjereni smo prema razvoju aplikacija koje rješavaju stvarne probleme, naravno nastavit će se i trend rasta zabavnog sadržaja prvenstveno mobilnih videoigara koji je već godinama u zamahu i to se neće promijeniti.

Tajana Varunek, poslovna konzultantica tvrtke InSky Solutions, ističe kako danas postoje milijuni mobilnih aplikacija u App Storeu i Play Storeu. Prije pet godina u App Storeu bilo je samo 15.000 aplikacija, danas je riječ o 2,1 milijun aplikacija, a glavni izazovi u tadašnjem razvoju aplikacija danas su nam pomalo smiješni: razvoj responzivnog dizajna, pristupanje servisima u Cloudu kao što su Dropbox i Gmail, početak razvoja sigurnosnih modela radi sprečavanja hakiranja i omogućavanja korištenja online shoppinga i mobile bankinga, a 2015. se može označiti kao i početak ere ozbiljnog razvoja mobilnih igara koje danas odnose veliki udio prihoda cijelog mobilnog tržišta.

Neki trendovi koji su započeli prije pet godina, kao što je korištenje IoT-a i Beaconsa, tek danas postaju popularni te se prepoznaje njihova vrijednost pa gravitiraju na sam vrh top liste trendova današnjice. Danas je korištenje IoT-a u širokoj primjeni za kontroliranje različitih uređaja poput paljenja svjetala ili uključivanja kućanskih aparata. Na vrhu same top liste trendova spomenula bih razvoj progressive web aplikacije, tj. aplikacija koje ne zahtijevaju instalaciju te postaju sve popularnije jer ne zauzimaju puno memorije pametnog telefona. Takve aplikacije se mogu pokretati direktno u pregledniku i dostupne su na početnom zaslonu. Razvoj takvih aplikacija puno je jeftiniji, troše manje prostora i podatkovnog prometa te se mogu se pokretati na telefonima sa slabijim performansama. Naravno, takve aplikacije imaju ograničene funkcionalnosti pa je ipak za potpun doživljaj potrebno izraditi pravu aplikaciju. Odlična ideja dolazi u obliku Android Instant apps koja najčešće služi za brzi pregled demoverzija bez potrebe za instalacijom aplikacije. Time omogućuje korisniku da na brzi način donese odluku želi li uopće instalirati aplikaciju, a s poslovne strane otvara se još jedan kanal za marketinške aktivnosti.

Najveći hit definitivno je augmented reality – proširena stvarnost, čiji bum je započeo s Pokemon Goom i prikazivanjem interaktivnih objekata na kameri poboljšavajući intuitivni doživljaj prilikom korištenja aplikacija, a nastavlja se kroz različite interaktivne aplikacije poput Snapchata i Instagrama koji ljudsko lice u istom momentu pretvara u različite digitalne smiješne karaktere ili aplikacije za instantnu promjenu boje kose, isprobavanje šminke ili odjeće.

Sve veći trend razvoja strojnog učenja i AI tehnologija svoju primjenu nalazi i u mobilnim aplikacijama, počevši od korištenja servisa Siri i Google Assistanta do implementacija u svrhu automatskog otkrivanja pokušaja sigurnosnih upada, rješavanja tehničkih problema na uređaju, automatske raspodjele poziva koje ne zahtijevaju akciju samog korisnika.

Filip Fajdetić, Bornfight, iOS Development Team Lead, tvrdi pak kako Apple i Google guraju strojno učenje i proširenu stvarnost, no dodaje da oni još nisu dovoljno prihvaćeni kod programera i korisnika aplikacija koliko bi Apple i Google željeli, no to je svakako nešto što će u sljedećem periodu dobiti na važnosti. Za razliku od prije 5 godina, razvoj mobilnih aplikacija jako je sazrio. I Apple i Google unaprijedili su alate za razvoj i danas je developerima puno, puno jednostavnije napraviti neke bazične stvari. Novi programski jezici smanjuju količinu koda koji je potrebno napisati i samim time svim developerima omogućuju puno jasnije i direktnije programiranje. U isto vrijeme povećala se i sama kompleksnost aplikacija jer sa svakom novom verzijom programskog sustava dolaze i neke nove funkcionalnosti. Ukratko, development je postao jednostavniji zbog novih alata, ali ujedno i kompleksniji zbog novih funkcionalnosti na koje uvijek treba paziti i uzeti ih u obzir. Promijenio se i model monetizacije aplikacija – prije je bila situacija da su korisnici aplikaciju prvo platili kako bi je mogli preuzeti, a danas se ovo sve više prebacuje na model pretplate i određene vrste freemium modela.

Kad govorimo o predviđanjima budućnosti mobile developmenta, ono što ja vidim kao glavni element još je veća integracija mobilne tehnologije u svakodnevni život. Uzmimo na primjer Revolut, Uber, Wolt... preko mobitela danas možemo rješavati jako puno stvari i zadataka i uvelike olakšati, pa čak i automatizirati određene aspekte svakodnevnog života.

No još uvijek neke stvari nedostaju. Primjerice, osobnu još uvijek ne možemo izvaditi preko mobitela, ista je stvar s dobrim dijelom tih administrativnih i birokratskih radnji – ja vjerujem da će i to dosta skoro biti moguće.

To je jedan smjer. Drugi smjer je vezan uz modernizaciju poslovnih procesa unutar firmi – postoji jako puno kompanija koje rade velik broj aktivnosti na stari način, koje još nisu dovoljno ili uopće digitalizirane. Jako je puno poslovnih aspekata koji se mogu riješiti uz pomoć mobilnih aplikacija, što će onda u konačnici dovesti do velikog unapređenja samih kompanija i povećanja njihove efikasnosti, a samim time i društva u kojem djeluju. Ono što je također poprilično jako naglašeno u zadnje vrijeme jest i strojno učenje jer je sam razvoj tehnologije doveo do toga da se sada velik dio naprednih izračuna i kompleksnih algoritama može odvijati na samim uređajima. Mobiteli su postali vrlo moćni strojevi i sada samo treba naći pravi način da se sva ta snaga iskoristi. Strojno učenje je jedna mogućnost, AR je druga koja trenutačno uzima sve veći zamah. Uz sve ovo, postoji i potencijalni dolazak novih operativnih sustava. Nedavno je Huawei najavio svoj Harmony OS – ne znamo još hoće li i u kojoj mjeri zaživjeti, no to je svakako nešto što će biti zanimljivo popratiti, ističe, Filip Fajdetić iz Bornfighta.

