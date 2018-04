Kratki tečaj mobilne fotografije - Dubinskom oštrinom do atraktivnije fotografije

Bez obzira bio početnik ili profesionalac, svatko želi snimiti još bolju fotografiju. Jedan od efektnih načina je preuzimanje kontrole nad dubinskom oštrinom. Vi, a ne fotoaparat, morate odlučiti što će objektiv zamutiti (lens blur). Tako ćete dobiti jednostavno, a moćno rješenje za isticanje određenog dijela fotografije.

Do sada je to bila privilegija vlasnika fotoaparata koji imaju mogućnost promjene objektiva i otvora blende (zaslona). No, zahvaljujući tehnološkom napretku, danas možete postići isto mobitelom koji ima sofisticiranu kameru i pripadajući softver.

Na kameri mog Samsung Note8 telefona opcija mijenjanja dubinske oštrine zove se 'Live focus', a funkcionira tako da oštrinu pozadine iza fokusiranog objekta možete mijenjati i tijekom i nakon snimanja. U oba slučaja aparat sprema originalnu, nezamućenu fotku s podacima o željenom stupnju zamućenja, tako da se nakon snimanja možete predomisliti i vratiti stupanj zamućenosti pozadine na nulu. Kad sam napravio prve 'Live focus' snimke, nisam mogao vjerovati koliko je pozadina uvjerljivo zamućena. Zabava s 'bluranjem' pozadine potrajala bi vjerojatno do iza ponoći da ukućani nisu podviknuli. No kada sam im pokazao efekt, i oni su prije spavanja morali malo isprobati. Od tada u obiteljskim prigodama umjesto profesionalne opreme nosim samo mobitel, pa budući da bez zastoja zbog promjene objektiva ili blende snimanja teku glatko, svi se rado fotkaju. Čak i moj simpatični model s fotke ispod - ovo nam je već peti photo session - koji je na snimanju plakata za zagrebački ZOO pokazao 'visok stupanj zainteresiranosti za fotografiju'. Toliki da mi je u jednom trenutku njuškicom zamastio objektiv jer je (valjda) htio vidjeti što je u toj rupi. Za ovo snimanje odabrao je pozu inspiriranu Monty Python skečem kad Pythonovci zavrnutih nogavica stoje u potoku. Fanovi znaju o čemu se radi.

Foto: Damir Hoyka

Obje fotografije iz primjera kao ishodište imaju gornju, nezamućenu fotografiju, s tim da donju dobijete tako da:

1. Prije snimanja fotografije pritisnete opciju 'Live focus'.

2. Pojavit će se slider 'Background blur' čijim pomicanjem određujete koliko će biti neoštra pozadina u odnosu na ono na što ste izoštrili. Nije nužno da prije snimanja pomičete taj slider, isto ćete moći na snimljenoj fotografiji.

3. Na ekranu se treba pojaviti natpis 'Live focus ready'. Ako se nije pojavio, znači da nešto onemogućuje snimanje tom opcijom. U tom slučaju trebate promijeniti kadar jer ste preblizu, premalo je svjetla...

4. U galeriji svog fotoaparata otvorite snimljenu fotografiju.

5. Pritisnite tipku 'Adjust background blur' i sliderom zamutite pozadinu do željenog stupnja.

6. Tako podešenu fotografiju morate spremiti kao novu fotografiju, klikom na izbornik, pa na opciju 'Save as new file'.

Hvala Zoološkom vrtu grada Zagreba na pomoći prilikom snimanja lemura.