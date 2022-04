Korisnici WhatsAppa javljaju da im ne radi aplikacija, imate li i vi problema?

WhatsApp je objavio da ima "nekih problema" nakon što je više od 40.000 ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu prijavilo probleme s platformom za razmjenu poruka. Do 21.59 sati, služba za praćenje web stranice Downdetector zabilježila je ukupno 41.095 prekida rada. Stranica je pokazala da su problemi s aplikacijom počeli oko 21 sat, piše Sky News.

You may be experiencing some issues using WhatsApp at the moment. We’re aware and working to get things running smoothly again. We’ll keep you updated and in the meantime, thanks for your patience.