Kojom aplikacijom chatati, Signalom, Telegramom ili WhatsAppom

Zbog čega se digla velika buka oko aplikacija za razgovore i videopozive? Što je to Mark Zuckerberg, vlasnik i prvi čovjek Facebooka, učinio da ga je Elon Musk, trenutačno najbogatiji čovjek na svijetu, iznevjerio i pozvao svoje pratitelje na Twitteru da se prebace na Signal, također pružatelja usluga razgovora. Sve se vrti oko korištenja osobnih podataka, njihove upotrebe ili zloupotrebe. Podaci su, sigurno ste već čuli, nafta novog doba.

Najveća vrijednost mnogih kompanija koje zapravo moderiraju ponudu i upravljaju svojim poslovima. Tako je i u ovom slučaju, podaci su ti koji su izazvali dosad neviđene migracije korisnika s jedne aplikacije za razgovor na drugu. Valja znati da tvrtka Facebook u svom vlasništvu osim istoimene društvene mreže i Instagrama, društvene mreže za dijeljenje fotografija i videa, ima i WhatsApp, aplikaciju za chatanje.

Ono što Facebook po novom želi jest objediniti sve te podatke koje korisnici daju koristeći te aplikacije. U namjeri da sve svoje platforme dodatno povežu, odlučili su odreći se svih onih koji na to ne pristanu. Tako su zapravo korisnicima WhatsAppa priopćili da se slobodno mogu prestati služiti WhatsAppom ne pristanu li na nove uvjete. Upravo je taj ultimatum dodatno razgnjevio korisnike te je prije nekoliko dana, kada je cijela priča pokrenuta, uslijedio i masovni egzodus s WhatsAppa na alternativne chat aplikacije poput Signala i Telegrama.

Foto: Igor Šoban/PIXSELL

Građani članica Europske unije i Velike Britanije, zahvaljujući EU regulativi, dijelom su zasad ipak pošteđeni te komplikacije i, kako je izvijestio Facebook, njihovi podaci s WhatsAppa neće se integrirati u Facebook, premda će jednako tako morati pristati na nove uvjete i ažuriranja koje WhatsApp bude tražio. “Da ne bi bilo sumnje, još uvijek je slučaj da WhatsApp ne dijeli korisničke podatke europske regije WhatsApp s Facebookom, rekao je glasnogovornik Facebooka. Međutim, nova verzija politike privatnosti za europske korisnike izričito kaže da se, između ostalog, podaci mogu dijeliti s drugim Facebookovim tvrtkama radi prikazivanja personaliziranog oglašavanja i ponuda, davanja prijedloga za sadržaj i pomoći u dovršavanju kupnji. Facebook, pak, kaže da ne koristi informacije WhatsAppa u te svrhe u Europi zbog pregovora s europskim tijelima za zaštitu podataka. Dakle, zasad, može li se vjerovati izjavama Facebooka, građani EU su sigurni od integracije podataka.

Facebook objedinjavanje podataka objašnjava boljim korisničkim iskustvom. Naime, time bi “poboljšao” personaliziranu ponudu oglasa i feedova koja se već događa i ako koristite Facebook već ste navikli da vam iskaču oglasi koji su povezani s vašim pretraživanjima i interesima koje ste već iskazali klikovima na toj platformi. Objedinjavanje podataka, pojednostavljeno rečeno, unaprijedilo bi upravo to iskustvo. Omogućilo bi i, primjerice, ako ste nešto kupili klikom na Facebooku, da vas taj prodavatelj pronađe i na WhatsAppu. Razgovori ostaju enkriptirani, što znači da sadržaj ne bi upao u kategoriju prikupljanja podataka, no svakako bi se znalo s kim i koliko dugo chatate. Istina, većina tih podataka i nije nepoznata, no ovako bi vašim pristankom bila i dodatno eksploatirana.

Mnogi nemaju ništa protiv činjenice da se platforme poput Facebooka na neki način sve više “brinu” o njima, drugi pak zaziru od bilo kojeg oblika dijeljenja osobnih podataka, a Europljani su, prema svim istraživanjima, najosjetljiviji kad je riječ o privatnosti. Koja je alternativa? Elon Musk predložio je Signal, mnogi su odabrali i Telegram kao novu aplikaciju za chatanje. Signal, primjerice, ističu stručnjaci, enkriptira i metapodatke, što je u kontekstu čuvanja privatnosti iznimno važno. Ono što Signal zna o svojim korisnicima jest broj telefona, vrijeme aktivnosti, ali ne i s kim ste razgovarali.

Foto: Reuters/PIXSELL/Ilustracija

Usto je “open source”, što znači da svi mogu vidjeti kod i način funkcioniranja i samim tim ukazati na potencijalnu ranjivost sustava, a dodatno i neprofitne organizacije. Telegram je, ističu stručnjaci, manje siguran jer svoju enkripciju razvija sam te su se u tome pokazali i određeni propusti, iako je i dalje sigurniji od WhatsAppa jer ne dijeli podatke s Facebookom. Enkriptira razgovore u dijelu “tajnih razgovora”, dok je Signalu ta enkripcija temeljna postavka. Kada su 7. siječnja najavljene promjene politike privatnosti, Telegram je preuzelo gotovo 1,7 milijuna korisnika, a Signal 1,2 milijuna. Istodobno je dotad dominantni WhatsApp imao samo 1,3 milijuna preuzimanja. Rakuten Viber, također chat aplikacija, odmah nakon objave novih uvjeta Whatsappa, ponudio se kao alternativni izbor.

Pritom je izrazio ogorčenje najnovijom verzijom WhatsAppove politike privatnosti. Iako su korisnici WhatsAppa dosad imali pravo izbora i aplikaciji mogli zabraniti dijeljenje njihova broja mobitela s Facebookom, to će ubuduće biti obvezno, istaknuli su.. Za razliku od zabrinjavajuće nove politike privatnosti WhatsAppa, Viber je uvijek prednjačio osobnim primjerom i jamči sigurnost i zaštitu korisničkih podataka, kažu u Viberu. Da sumiramo, želite li bolje korisničko iskustvo i jednostavnije dijeljenje linkova i ostalih značajki, i pri tom vas ne zabrinjava privatnost niti tko sve ima vaš broj telefona, nemate nikakve brige oko WhatsAppa. Ako pak želite biti što više nevidljivi na mrežama, odaberite neku alternativnu chat aplikaciju. Potpuna je privatnost nemoguća, no vidljivost se donekle može kontrolirati.