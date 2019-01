Kinezi srušili Apple, Goldmans Sachs: Više ne možete preskupo naplaćivati iPhone

Nakon dramatičnog pisma vodećeg čovjeka Applea Tima Cooka u kojem je objavio kako proizvođač popularnih mobilnih uređaja smanjuje očekivanja za prvi kvartal, uslijedio je novi šok.

Od 3. listopada do ovog četvrtka Apple je izgubio 452 milijarde dolara na vrijednosti. Odmah se povukla jasna asocijacija –Cookova kompanija izgubila je jedan Facebook. Na popisu Standard & Poor’s 500 Indexa vrijednost veću od Appleova gubitka imaju tek Microsoft, Amazon, Alphabet i Berkshire Hathaway Warrena Buffeta. Osim Facebooka gubitak nadmašuje vrijednost i poznate investicijske banke J. P. Morgan, a trostruko je veći od vrijednosti McDonald’sa.

Prebacivanje krivnje

Upravo je u četvrtak Apple izgubio nove milijarde nakon što mu se dionica dodatno urušila, ukupno je od 3. listopada pala za više od 39,1 posto zaključno s tim kobnim danom. Od Cookove objave 29. prosinca 2018., prve takve od Applea u 12 godina, do četvrtka izgubljeno je čak 73 milijarde.

Na početku perioda jedna je Appleova dionica vrijedila 233,47 dolara da bi se u četvrtak krajem dana njome trgovalo za 142,19 dolara. U četvrtak je Apple vrijedio 674 milijarde, debelo ispod tisuću milijardi koliko je vrijedio 3. listopada 2018. Tim Cook krivicu za smanjenje očekivanja u prvom kvartalu prebacuje na slabiju prodaju iPhonea od očekivane te slabljenje kineske ekonomije poglavito zbog američko-kineskog trgovinskog rata. Analitičari takve konstatacije nisu najbolje prihvatili. Upravo suprotno.

Goldman Sachs objavio je svoju analizu tvrdeći kako je Apple debelo promašio računicu za novi iPhone XR koji stoji 750 dolara a ne nudi dovoljno da bi se ta cijena opravdala. Vrlo hrabro ustvrdili su kako Apple više ne može naplaćivati visoke cijene za iPhone. S iPhoneom X i XS dosegnut je cjenovni limit pa se očekuje da Apple počne gubiti ili tržišni udio ili profitnu marginu. Ili oboje.

Huawei i Samsung sada imaju 30 do 40 posto jeftinije uređaje koji su barem zadovoljavajući ako ne i jednaki ili čak bolji od iPhonea.

Na kineskom tržištu su još i Oppo te Xiaomi koji je nedavno i u nas otvorio svoj prvi dućan. Logično je zaključiti da je Appleova prodaja u Kini pala ponajviše zbog te činjenice a onda i zbog posljedica trgovinskog rata s SAD-om. No, ima analitičara koji upozoravaju kako Appleovi problemi u Kini nemaju baš toliko veze s trgovinskim ratom jer traju već barem dvije godine. Na tržištima koja se još razvijaju, poput kineskoga, zatvoreni ekosustav poput Appleovog može biti problem. Konkurencija ondje može ponuditi inovativnije, jeftinije i fleksibilnije rješenje.

Zašto trošiti na staro

Globalno tržište smartphonea je u padu, no kineski proizvođači koji napreduju u tehnologiji stalno ostvaruju veće tržišne udjele. Pogotovo je slab poticaj kupnje skupog uređaja poput iPhonea u situaciji kada se 2020., očekuje uvođenje 5G tehnologije. Zašto onda trošiti tisuću dolara na nešto što će za godinu-dvije biti tehnološki zastarjelo?

K tome, primjećuje se, nakon iPhonea 8 Apple ima malo toga novoga u tehnološkom smislu što smanjuje privlačnost njegovih uređaja u odnosu na jeftinije alternative. Kao i više nego adekvatne zamjene spominju se i u nas popularni Huawei P20 Pro, Google Pixel te Oppo Flagship X, svakako i OnePlus 6. Tu su i pragmatični razlozi. Konkretno patriotski jer svakako kod kineskog kupca nije zazvučala dobro vijest o pritvaranju Huaweijeve direktorice financija, samo malo patriotizma moglo je Appleu nanijeti popriličnu štetu na tržištu. Upravo je od svojeg najvećeg rivala, Samsunga, Apple mogao naučiti gorku lekciju. Korejska je tvrtka u samo pet godina od vodećeg proizvođača došla je do manje od jedan posto tržišnog udjela u Kini. I oni su također iskusili situaciju u kojoj kineski proizvođači prodaju jeftiniji a podjednako dobar uređaj. Procjenjuje se kako će Apple pokušati gubitke nadoknaditi na uslugama no pitanje je hoće li to biti dovoljno.

