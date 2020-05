Kevin Mayer nije se uspeo na najvišu stepenicu u Disneyu, al zato jest u TikToku

Kevin Mayer, glavni direktor streaming biznisa u Walt Disneyju napušta ovog američkog diva zabave i postajei glavni izvršni direktor TikTok-a, popularne video aplikacije u vlasništvu kineske kompanije ByteDance Technology, prenosi Reuters. Mayer je vodio uspješno pokretanje Disney + usluge streaminga u studenome.



Mayerovo imenovanje stupit će na snagu 1. lipnja kada će postati i glavni operativni direktor ByteDance-a, objavila je kineska tvrtka.

TikTok, koji omogućava korisnicima stvaranje kratkih videozapisa sa specijalnim efektima, postao je iznimno popularan među američkim tinejdžerima koji se bave zabavnim i često bizarnim izazovima s glazbenim isječcima.

TikTok, koji omogućava korisnicima stvaranje kratkih videozapisa sa specijalnim efektima, postao je iznimno popularan među američkim tinejdžerima koji se bave zabavnim i često bizarnim izazovima s glazbenim isječcima. TikTok je nagovijestio ambicije za izgradnju glazbenog streaming servisa, najavljujući u siječnju kako surađuje s britanskom agencijom za glazbena prava.



Budući da je TikTok u kineskom vlasništvu sve je češća meta Trumpovove administracije.. Washingtonu se brine zbog zaštite privatnosti i podataka, ali i insinuacije da je u službi kineskih vlasti sve su učestalije. Tvrtka koristi sofisticiranu umjetnu inteligenciju za izradu video preporuka na temelju ponašanja korisnika u aplikaciji.



U studenom je američka vlada pokrenula je nadzor u ime nacionalne sigurnosti ByteDance-ove kupnje servisa Musical.ly u iznosu od milijardu dolara, koja je zpravo preimenova u TikTok.

ByteDance, čije je sjedište u Pekingu, kupio je malu video platformu sa sjedištem u Šangaju te uredima u Santa Monici. U kolovozu 2018. Musical.ly je promijenio ime u TikTok, a potom se broj preuzimanja aplikacije udvostručio.

Dva senatora uvela su prijedlog zakona o zabrani saveznim zaposlenicima da koriste TikTok na telefonima koje je izdala vlada.



Jedan od tih senatora, republikanac Josh Hawley, rekao je da mu je TikTok prethodno rekao da njegovi čelnici ne mogu svjedočiti pred Kongresom jer nalaze u Kini.



"Ali ovaj novi izvršni direktor živi u SAD-u", napisao je Hawley u ponedjeljak na Twitteru. "Radujem se što ću ga čuti.. Pod zakletvom."

Kako bi umanjio zabrinutosti, ByteDance je pojačao napore i odvajanju TikToka od većine svojih kineskih poduzeća i posljednjih nekoliko mjeseci zaposlio je nekoliko poznatih izvršnih zaposlenika iz SAD-a.

Kako bi umanjio zabrinutosti, ByteDance je pojačao napore i odvajanju TikToka od većine svojih kineskih poduzeća i posljednjih nekoliko mjeseci zaposlio je nekoliko poznatih izvršnih zaposlenika iz SAD-a. U siječnju je imenovao bivšeg šefa Microsoftovog intelektualnog vlasništva Ericha Andersena za globalnog općeg savjetnika, a ranije je već angažirao Vanessu Pappas, izvršnu direktoricu YouTubea za vođenje američkih operacija TikToka.



Špekulacije o Mayerovoj budućnosti počele su u veljači nakon što je Disney imenovao Roberta Chapeka za izvršnog direktora. Mayer, koji ima "glasan i snažan" stil, prema bivšem direktoru Disneya, smatran je trgovcem koji je tek nedavno imenovan na čelo velike divizije, a nedostatak operativnog iskustva bio je glavni razlog što nije dobio čelnu poziciju u Disneyu, piše Reuters. Tako je Mayer odlučio svoje ambicije zadovoljiti u TikToku.

Pod Mayerovim vodstvom, Disney + prikupio je više od 50 milijuna pretplatnika u pet mjeseci.



Pod Mayerovim vodstvom, Disney + prikupio je više od 50 milijuna pretplatnika u pet mjeseci.

Disney je imenovao Rebeccu Campbell, na Mayweovu mjesto, kao šeficu koja će zamijeniti Odjela za korisnike te međunarodnog odjela, u koji su uključene i streaming servisi na koje Disney uvelike računa kao prihodovne dijelove tvrke i generatore rasta.