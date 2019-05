Kamo vodi digitalni hladni rat: SAD udara, Kina bez protumjera, EU čeka

Digitalni hladni rat koji je tinjao već neko vrijeme potpuno se razbuktao. Amerikanci su se zaozbiljno sukobili s Kinom. Na meti se prvi našao Huawei, proizvođač telekomunikacijske opreme i pametnih mobitela. Prvi konkretan udarac ispalio je Google proteklog tjedna, i to vrlo moćnim oružjem. Uskratio je Huaweiju, koji drži respektabilnu drugu poziciju kada se radi o svjetskom tržištu smartfona, licenciju na operativni sustav Android. Jednim udarcem u jednom danu onesposobio im cijeli arsenal uz pomoć kojeg su već uvelike vladali svjetskim tržištima. Naime, Huaweijevi telefoni rade na operativnom sustavu Android i bez njega ostaju bez glavnog motora i niza pomoćnih aplikacija poput Google play online trgovine, Gmaila, YouTubea...

Oni mobiteli koji su sada u trgovinama imat će Googleov sustav, kao i oni koji su na zalihama, no nove serije i modeli Huaweija, neće. Amerikanci su Kinezima, pri tom dali tri mjeseca počeka, da se snađu, i tada će pritisnuti crveni gumb za isključivanje Androida. No, iako je Google, točnije Alphabet kao krovna tvrtka, povukao prvi potez prema izolaciji Huaweija, lančana reakcija je uslijedila i od ostalih tehno tvrtki poput Intela, Qualcomma.

Možda najjači dodatni udarac stigao je iz Velike Britanije i ARM-a, proizvođača čipova, koji se zbog toga što ima američku licenciju morao povinovati američkoj odluci da prekine suradnju s Kinezima. Rafalnu paljbu po Huaweiju, naime, naredio je američki predsjednik Donald Trump i njegova administracija. Već u predizbornoj kampanji prijetio je ratu s Kinom, potom je pokrenuo trgovinske pregovore i zapravo zaratio s Kinom istovremeno držeći u fokusu Huawei kao simbol tehnološke ekspanzije i razvoja. Optužio ih je političku i poslovnu špijunažu, tužbe su uložene na nekoliko američkih saveznih sudova, dao je uhititi Meng Wanzhou, potpredsjednicu Huaweija i financijsku direktoricu, pritom je optuživši za kršenje sankcija nametnutih Iranu. A naposljetku je napravio crnu listu tvrtki koje ugrožavaju američku nacionalnu sigurnost i izdao naredbu za prekidom suradnje s tvrtkama na tom popisu.

I poslušali su ga, Google je reagirao bespogovorno, premda izvršna naredba predsjednika ima težinu, neki stručnjaci očekivali su barem sitno otezanje a ne borbu iz prvih redova, dok drugi tvrde Google nije imao izbora. Ipak, uskraćivanje Googlea na Huawei mobitelima pogodit će i jedne i druge, Huawei više, no glavna šteta ali i uzroci ovog rata nisu pametni telefoni već mrežna oprema. Huawei je naime, osim što je drugi proizvođač mobitela na svijetu, prvi kada se radi o telekomunikacijskog opremi. Zahvaljujući vlastitim ulaganjima i istraživanjima, trebali su upravo sada potpuno pokoriti svijet jer slijedi nadgradnja opreme, s četvrte generacije mreža na onu koja slijedi – petu ili popularno zvani 5G. Huawei je trebao u iduće dvije godine uz pomoć opreme doslovno pokoriti svijet, a planirali su oteti i prvo mjesto Samsungu kada se radi o pametnim mobitelima. No, čini se da je i njih dočekao Talebov crni labud. Iako, ako razgovarate s ekspertima za sigurnost, scenariji i procjene digitalnih sukoba pa i rata postojali su. Uostalom, Kinezi, odnosno Huawei tvrde, imaju spremne zalihe čipova.

Foto: Thomas Peter/REUTERS/PIXSELL

U svakom slučaju, ono što je trenutačno na stolu jest svojevrsna nesigurnost kada se radi o digitalnom svijetu, koji uvelike utječe na sve segmente fizičkog, zapravo je tek proširena ruka, odnosno moćan alat za kreiranje sukoba i nemira. Bilo kakvi periodi počeka ili trajanja sankcija nisu toliko važni, jer povjerenje je narušeno. Laički gledano, koliko god bili moćni i napredni, Huawei mobiteli više nisu poželjna kupnja. Googleovom monopolski položaj pak, također je narušen i sve inovativne alternative sada imaju priliku iskočiti. Konkurenti će se trgnuti, ako je suditi po izjavama šefa Nokije (mrežne tvrtke), ugledali su svoju priliku. Preslagivanje je počelo. Kada govorimo o digitalnom svijetu tu, valja uzeti u obzir i sadržaje koji i njime kolaju.

A situacija je takva, da Kina šititi svoj prostor, a sličnu stvar planira i Rusija. Vladimir Putin, ruski predsjednik proteklog mjeseca potpisom je označio da uistinu želi Runet – održiv, siguran i potpuno funkcionalan lokalni internet. Što o svemu misli, pitali smo i američkog stručnjaka za sigurnosna pitanja Scotta J. Shackelforda, koji je ujedno i predavač na hrvatskoj Algebri, u sklopu MBA programa.

– Već neko vrijeme postoji sve veća zabrinutost oko vizija upravljanja internetom. Povijesno gledano, Kina i njeni saveznici, uključujući Rusiju, favorizirali su pristup cyber suverenosti, ili digitalni ozidani vrt u kojem je država glavni pejzažni arhitekt. Protiv takvog stajališta su Sjedinjene Države i njihovi saveznici, koji su odavno skloni pristup s više dionika u kojem različite skupine imaju pravo glasa u evoluciji cyberprostora, s ciljem da ga učine otvorenim, sigurnim, slobodnim, i interoperabilnim. Spor s Huaweijem naglašava ono što je u srži tih sukobljenih ideja, i podcrtava važnost toga tko zapravo može napraviti hardver i postaviti standarde za nove tehnologije kao što je 5G, koje bi trebale biti pokretač onoga što dolazi odnosno – internet svega – objašnjava Scott J. Shackelford te dodaje – Podizanje digitalnih zidova čini nas sve lošijima po pitanju inovacija, i vjerojatno će svijet biti podijeljen između onih zemalja koje preferiraju kineski pogled na kibernetički prostor (npr. Cyber ​​suverenitet u kojem država donosi sve najvažnije odluke, uključujući i način na koji široko nadzire država. tehnologije), ili status quo s više dionika.

– Bilo kakve predikcije rizične djelatnost posebice u ovakvoj dinamici događanja i evolucije cyberprostora su nezahvalne, no povijest može biti izuzetno koristan vodič. Uostalom, prema George Savile Marquisu iz Halifaxa, “najbolja kvalifikacija proroka je imati dobro pamćenje.” Na temelju te povijesti, mislim da je vrlo malo vjerojatno da će se SAD i Kina uključiti u međunarodni oružani sukob u bliskoj budućnosti. Jednostavno rečeno, obje strane imaju previše za izgubiti, Umjesto toga, vrlo je vjerojatno da ćemo vidjeti niz eskalacija na niskoj razini, uključujući povećane cyber napade.

Foto: Reuters/PIXSELL

A gdje je tu Europa pa samim tim i Hrvatska. Tromi sustav i neprestane bavljenje samima sobom doveo je EU u poziciju ovisnika. Istina, i do Američke pobune, trgovali su sa svima i uživali plodove kineskog ulaganja i trudili se biti otvoreni. I sada su se opredijelili za taj put, no pozicija EU nije baš neopterećena. Jer s jedne strane Amerikanci pritišću u ime Savezništva, dok je Huawei, EU učinio poprilično ovisnu o svojim proizvodima, bilo mrežnoj opremi ili mobitelima. Deutsche Telekom tako je bio primoran podignuti glas u ime razvoja tvrdeći da će Europska unija zaostati u tehnološkom razvoju ako se odrekne Huaweija. Kancelarka Angela Merkel ih je poslušala, a DT sada smije postavljati 5G antene kineskog proizvođača. Hrvatska pak, nakon Summita Kina plus 16 očito je na strani otvorenih mogućnosti za Kinu, istina, memorandumi koji je Huawei s Hrvatskom potpisao nisu značajni u svojoj biti jer se mahom radi o studentskoj razmjeni, ali su svojevrsni simbol podrške.