Kako znati jeste li zaraženi? Ovo su prva dva simptoma omikrona

Još od početka pandemije Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) uvrstio je mučninu i povraćanje na popis mogućih simptoma Covida-19. No, liječnici sada upozoravaju da bi se upravo ova dva simptoma mogli najprije pojaviti kod pacijenata koji su zaraženi varijantom omikron.

“Kod delte simptomi gornjih dišnih puteva bili su vrlo ozbiljni i javljali su se u plućima. Pacijenti bi imali upalu pluća, poteškoće s disanjem i završavali bi na respiratoru”, kazao je Bill Admire, glavni medicinski službenik bolnice u Alabami, prenosi N1.

“No, kod omikrona, pacijenti u većoj mjeri imaju gastrointestinalne probleme i imaju više simptoma”, dodaje Admire.

Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Microbiology, Immunology, and Infection pokazalo je da su želučani problemi relativno čest rani simptom virusa. U istraživanju se navodi da se mučnina i povraćanje javljaju i kod odraslih i djece te da to mogu biti početni simptomi infekcije.

Nadalje, gastrointestinalni simptomi također mogu biti znak da je osoba zaražena omikronom, a da nije riječ o običnoj prehladi. Tim Spector, profesor genetske epidemiologije na King’s Collegeu u Londonu, istaknuo je da se ova dva gastrointestinalna simptoma češće pojavljuju kod osoba koje su u potpunosti cijepljene ili su primile booster dozu.

