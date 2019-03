Kako sve procese učiniti agilnima

Ima li digitalna transformacija svojih negativnih strana? Kako veli Vladimir Lukić, direktor tvrtke 8 Sigma, doista mu na pamet ne pada nijedna i odmah nudi one pozitivne: -– Zahvaljujući digitalizaciji, danas možete kupiti proizvod s drugog kraja svijeta, pratiti pošiljku u stvarnom vremenu i znati kada će vam točno biti dostavljena. Mobilni telefon možete koristiti kao ulaznicu na koncert, sredstvo plaćanja ili kao osobnog trenera. Sve to nam uvelike poboljšava kvalitetu života. Proizvodne tvrtke također bilježe značajne promjene jer digitalizacijom i integracijom poslovnih procesa i proizvodnje ubrzavaju cjelokupan ciklus od narudžbe proizvoda, do proizvodnje i isporuke proizvoda kupcu – ističe Lukić. Koje to alate nude IT tvrtke i na što valja obratiti pažnju, pitali smo članice CISEX-a, udruge neovisnih proizvođača softvera.

8 Sigma

Prilagodba tržišnim uvjetima

8 Sigma je softverska tvrtka specijalizirana za razvoj i implementaciju softvera MES (eng. Manufacturing Execution System). Tvrtka zapošljava deset djelatnika, a na kraju 2018. godišnji prihod je iznosio 2,6 milijuna kuna.

Softver 8 Sigma MES omogućava potpunu digitalizaciju svih faza proizvodnje, ima široku primjenu i može se prilagoditi potrebama kupca. Direktno utječe na smanjenje troškova proizvodnje, energetske uštede, povećanje produktivnosti i poboljšanje kvalitete proizvoda, objašnjava nam Vladimir Lukić i dodaje – softver detaljno bilježi sve faze proizvodnje pri tom otkriva uzroke zastoja i problema te prati povijest proizvoda od sirovine do krajnjeg kupca od kojeg dobiva povratne informacije o kvaliteti upotrijebljenog proizvoda. Sve to pomaže tvrtkama u racionalnijem i učinkovitijem upravljanju tehnološkim procesima i tvrtkom u cjelini.

Digitalna transformacija ima neposredan utjecaj na povećanje agilnosti proizvodnih procesa te mogućnosti za prilagodbu tržišnim uvjetima. Usprkos tome što ubrzani tehnološki razvoj nameće potrebu za prilagodbom najnovijim dostignućima još uvijek kod nekih tvrtki postoji svojevrstan otpor prema uvođenju softvera u proizvodne procese. Tome doprinosi i činjenica da mnogi menadžeri i pojedinci koji o tome odlučuju nisu skloni takvim radikalnim promjenama jer se još uvijek u prikupljanju podataka i upravljanju proizvodnim procesima radije oslanjaju na svoje iskustvo nego na računalnu obradu, smatra Vladimir Lukić.

Bornfight

Važnost pravilnih procesa

Bornfight je kompanija koja se fokusira na razvoj visokotehnoloških rješenja za klijente koji žele unaprijediti svoje poslovanje. Razvijaju custom softver, digitalne proizvode, mobilne aplikacije, interaktivna rješenja, blockchain tehnologije i napredne web-stranice.

– Ako govorimo o negativnim posljedicama digitalne transformacije one se događaju u slučaju kad se transformacija ne provodi pravilnim procesom. U današnje vrijeme kupci aktivno sudjeluju u razvoju proizvoda i usluga, odnosno kupac ili korisnik je prva polazna točka transformacije. Kad se transformacija provodi na način da je temeljena na korisnicima, tada ona ima puno veće šanse da će ispravno zaživjeti, kazuje Tomislav Grubišić, čelnik tvrtke.

Glavni problem zapravo stvara sama provedba, a ne odluka. Mnogi su svjesni da se trebaju transformirati, ali nisu sigurno kako to izvesti. Stoga je ključno okružiti se pravim partnerima koji imaju iskustva u projektima digitalne transformacije kako bi tvrtku poveli pravim putem, smatra T. Grubišić.

MEGATREND

Promjena organizacija

Tvrtka Megatrend poslovna rješenja poznata je po razvoju i isporuci kvalitetnih poslovnih rješenja. Zapošljavaju oko 50 tehnoloških stručnjaka, poslovnih konzultanata i softverskih inženjera. Prihodi tvrtke u 2018. iznosili su 32,8 mil. kuna.

Premda sve tvrtke žele biti poslovno uspješne svaka je različita u načinima na koji to želi postići. Različite su njihove misije, strateški ciljevi i načini dostizanja tih ciljeva. Različite su organizacijske kulture, kao i ljudi koji ih vode i rade u njima.

– Ipak, postoje profinjene sličnosti koje naši konzultanti u suradnji s klijentima prepoznaju na osnovi ogromnog iskustva koje su stekli vodeći klijente iz raznih industrija kroz njihove digitalne transformacije. Na taj način znatno smanjujemo brojne rizike s kojima se svi susreću prilikom digitalne transformacije i našim klijentima osiguravamo povrat investicije kroz kompetitivnu prednost i dugoročno stabilno poslovanje na njihovim tržištima – kazuje Darko Tukulj, voditelj odjela prodaje Megatrend poslovna rješenja i nastaavlja – Naša rješenja pokrivaju područja poslovne i prediktivne analitike, upravljanja podacima, optimizacije, ali ovom prilikom istaknuo bih planiranje i budžetiranje. Naime, proces planiranja obuhvaća sve poslovne funkcije. Alatom IBM Planing Analytics izrađujemo centralizirano rješenje za planiranje i budžetiranje koje sadrži nadzor nad fazama i sudionicima planiranja.

Prilikom razvoja poslovnih rješenja koristimo najmodernije softverske alate i tehnologije, a u mogućnosti smo isporučiti vrhunske hardverske platforme koje mogu biti dostupne u našem podatkovnom centru, oblaku ili na lokaciji klijenta, pojašnjava Darko Tukulj.

Suštinska razlika digitalne transformacije, u odnosu na sve druge transformacije, strahovita je brzina promjene cjelokupnog društva. Nove tvrtke uglavnom nastaju iz ideje agilnog korištenja novih tehnologija brzo preuzimajući postojećim tvrtkama tržišne udjele ili kreirajući potpuno nova tržišta. Tradicionalni igrači primorani su promijeniti svoju organizaciju, svoj način rada, proizvode koje nude na tržištu te način na koji ih prodaju svojim klijentima s ciljem osiguranja profitabilnog poslovanja u budućnosti.

Digitalna transformacija dugotrajan je proces u kojem je investicija u nove tehnologije samo jedan od koraka. Brojni su primjeri u kojima su tvrtke uložile znatna sredstva u nabavku nove opreme i programskih rješenja koja nisu pridonijela unapređenju poslovanja. Umjesto jačanja tržišne pozicije i profitabilnosti te investicije imale su velike negativne utjecaje na poslovne rezultate.

HSM INFORMATIKA

Razrađen plan i evaluacija

HSM informatika jedna je od vodećih tvrtki u regiji za distribuciju softverskih i hardverskih rješenja već dugi niz godina. Posljednjih nekoliko godina sve se snažnije profiliramo u smjeru konzaltinga i implementacije rješenja u Cloudu, s naglaskom na implementaciju CRM rješenja na Salesforce platformi. Trenutačno u tvrtki rade 23 kolege, a kontinuirano tražimo nova pojačanja i u procesu smo intenzivnih zapošljavanja, a naročito se širimo u djelu Cloud Consultinga. U 2018. godini prihod nam je bio 53,5 milijuna kuna.

Cloud Consulting tim HSM-informatike bavi se upravo rješenjima koja tvrtkama mogu pomoći u digitalnoj transformaciji. Svakako bih istaknuo Salesforce čiji smo konzalting i implementacijski partner. Ova vodeća svjetska platforma tvrtkama može pomoći u svim segmentima poslovanja – prodaji, marketingu i podršci. Unaprjeđenje poslovnih procesa i interakcije s klijentima neophodno je za svaku tvrtku danas, ako želi ostati u korak s tržištem.

– Uvjeren sam da tvrtke koje ignoriraju trendove u tehnologiji neće moći dugoročno biti uspješne, ali ulazak u takav projekt bez razrađenog plana isto može donijeti probleme. Površan pristup i implementirani sustavi koji nisu prilagođeni potrebama tvrtke neće donijeti željene rezultate. Evaluacija svake etape procesa iznimno je bitna kako bi se tvrtke na najbolji mogući način mogle iskoristiti automatizaciju i digitalizaciju. Cijela ideja je da u konačnici tehnologija bude u službi vašeg poslovanja, a ne obrnuto. Spremnost na ulaganja, što financijska što vremenska i ulaganja u edukaciju zaposlenika kako bi sutra poslovali uspješnije, su koraci na kojima pojedine tvrtke zapnu – kazuje Jakov Urbanke, član uprave i direktor Cloud Consultinga HSM-informatike.

