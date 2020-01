Kako potaknuti inovacije u digitalnoj ekonomiji na temelju 5G tehnologije

Börje Ekholm predsjednik i generalni direktor Ericssona pozvao je u Davosu, svjetske vlade, regulatore i inovatore na brzo djelovanje kako bi s 5G osigurali održiviji svijet. 5G bit će temelj za inovacije u 4. industrijskoj revoluciji, u to svim srcem vjerujem, ističe Ekholm, koji je pojasnio što sve donosi 5G, ali i koji su preduvjeti za razvoj te tehnologije.

5G kao nova generacija mobilnih mreža zaustavit će trend povećanja potrošnje električne energije. Svaka prethodna generacija mobilnih mreža do sada povećala je potrošnju energije i emisiju ugljika. 5G je energetski najučinkovitiji standard ikad razvijen i pomoći će da se ovaj trend u mobilnom sektoru prekine. Osim toga, ICT rješenja mogu omogućiti smanjenje potrošnje energije čak 15 posto u ostalim industrijskim sektorima do 2030. To je više od emisije u EU i SAD zajedno, stoji u Ericsson priopćenju Ekholmova pisma. Tehnologije u nastajanju - koje omogućuje 5G - bit će temelj industriji, gradovima i zemljama za eksponencijalno smanjenje ugljikovog otiska i pravi put za budućnost u kojoj ćemo ograničiti povećanje temperature na najviše 1.5oC.

Mobilna širokopojasna mreža ključ je gospodarskog razvoja, tvrdeu Ericssonu a povezivanje je okosnica digitalne transformacije. Ulaganje u digitalne tehnologije ulaganje je u novu eru nacionalnog održivog i uključivog gospodarskog rasta, razvoja i konkurentnosti. Istraživanjem u suradnji s Imperial College London o ekonomskom utjecaju širokopojasne mreže prvi put smo dokazali da korištenje mobilnih širokopojasnih mreža potiče ekonomski razvoj. Rezultati pokazuju da, u prosjeku, 10 postotno povećanje usvajanja mobilne širokopojasne mreže dovodi do povećanja bruto domaćeg proizvoda od 0,8 posto, mobilna širokopojasna mreža do 2024. godine pokrit će oko 92 posto svjetskog stanovništva, procjena je ericssona.

Širom digitalne ekonomije, 5G mreže bit će važne za poduzeća kao što je 4G bio neophodan za korisnike pametnih telefona. Do 2030. godine dvije trećine globalne radne snage koristit će 5G platformu. U industriji, prvi korisnici 5G bit će lideri uz globalnu skalabilnost horizontalne platforme. To već postaje stvarnost primjerice u elektronici i automobilskoj industriji. U Ericssonovu izvješću „5G za poslovanje: kompas za tržište 2030. godine“, procjenjuje se da će digitalizacija industrije stvoriti nove tržišne prilike za isporučitelje usluga u vrijednosti od 700 milijardi dolara do 2030. godine. To iznosi svega 47 posto ukupne vrijednosti koju će omogućiti 5G.

No, iako znamo da će 5G promijeniti svijet, još uvijek ne znamo kako. 5G će biti platforma za inovacije i ne možemo predvidjeti za što će je svjetski inovatori upotrijebiti. Ista je bila situacija i s 4G. Inovacije su uslijedile povrh mreže. Nitko nije znao da će streaming, aplikacije za prijevoz i društvene mreže biti ključne aplikacije za 4G. Predvodnici u 4G - uglavnom u SAD-u i Kini - postali su veliki pobjednici ekonomije aplikacija. Ista dinamika dogodit će se i s 5G, ali u masovnom i industrijskom razmjeru, naglašava Ekholm.

Kada se radi o preduvjetima Ekholm poručuje donosiocima odluka: 5G će biti temeljna vrijednost za nadmetanje na svjetskoj pozornici. Imajući to u vidu, regulatori moraju osigurati brzu implementaciju 5G. Međutim, već primjećujemo velike nejednakosti koje proizlaze iz implementacije 5G, a zemljama koje budu sporije prijeti zaostajanje. Komunikacijske mreže su zemljama važne kao i ceste, električne mreže i zračne luke. A vlade mogu podržati njihov razvoj nizom politika, u rasponu od financiranja 5G testiranja do mehanizama za aukciju spektra. Vlade i regulatori moraju uskladiti cijene spektra s ciljevima politike i licencirati što je moguće više spektra. To znači dugoročnu vrijednost - ulaganje u snažnu mrežu umjesto unaprijed u licencne naknade.