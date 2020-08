Kako je moj godišnji odmor krenuo naopako

Kolovoz je bio pred vratima, pa time i godišnji odmor za knjižničarku Mariju iz Zagreba. Kako bi si zaokružila radnu godinu i uljepšala ljeto, odlučila je nabaviti novi pametni telefon jer na svojem omiljenom balkonu vikendice na otoku Zlarinu obožava čitati vijesti uz jutarnju kavu. Marija jako voli koristiti Instagram, čak i povremeno odigrati pokoju videoigru, što ju je dodatno motiviralo da se nagradi jednim kvalitetnim uređajem.

„Nisam slušala one koji znaju“

„Ja iskreno nisam veliki znalac o pametnim telefonima, sve što mi je bitno je da je lijep i ima velik ekran. Sin Luka ponudio mi je da ga nabavimo zajedno jer se u dućanima prodaje sve i svašta, pa da me upozorio da ne bacam novac bezveze. U inatu sam mu odgovorila da to mogu sama.“, govori nam Marija. „Bila sam u gužvi jer sam se kasno krenula pakirati, pa sam otišla u najbliži dućan nabaviti novi pametni telefon. Uočila sam jedan s tim velikim ekranom kojeg sam toliko htjela, a pritom je bio i prekrasne boje. Doimao mi se i iznimno jeftin, pa sam bila sigurna da sam naišla na odličnu priliku. Rekla sam si – kupit ću ga, nije mi bitna marka, samo da je dobar.“, objašnjava.

„Čim sam ga upalila – razočarala sam se“

Nakon kupnje uređaja, Marija se zaputila prema Zlarinu. Sljedeće jutro nakon što se raspakirala i pripremila kuću za skorašnji dolazak svoje obitelji, odmah je iskoristila priliku da pokrene svoj novi pametni telefon. Međutim, tu su počeli prvi problemi, jer se Marija uopće nije mogla snaći na korisničkom sučelju koje nikada nije vidjela.

„Luka me pitao na kojoj verziji Androida je moj mobitel. Nekako sam se snašla među papirima i shvatila da ja Android – uopće nemam. Naprosto nisam znala na njemu ništa napraviti.“, prisjeća se Marija. Nažalost, ovo je bio tek početak problema.

„Naučila sam skidati aplikacije, ali ovo…“

Marija se nekako uspjela snaći na nepoznatom sučelju, a kako ju je Luka naučio preuzimati aplikacije sa Google Trgovine, odmah je krenula u potragu aplikacija svojih najdražih medija i Instagrama u kojem istinski uživa. „Tražila sam ikonu trgovine, ali je nikako nisam mogla naći. U potragu se uključio i sin, koji mi je kasnije dojavio da moj mobitel uopće nema Google trgovinu, nego moram skidati aplikacije putem računala. Tada je nastupilo pravo razočaranje.“, žali nam se Marija.

„Moj novi mobitel postao je kompletno neupotrebljiv“

„Luka mi je nekako uspio objasniti kako preuzimati aplikacije putem računala. Upalila sam svoj laptop i bacila se na posao, jer nisam htjela dozvoliti da moje idealno jutro propadne. Mislila sam, naučit ću barem nešto novo.“, prepričava Marija, „Nailazila sam na svakakve stranice, ali eto, činilo mi se da bi tamo mogla naći aplikaciju koju želim. Luka je stvarno strpljiv sin i vodio me korak po korak, ali me stalno podsjećao da budem jako oprezna.“

Nakon nekog vremena, Mariji su se na ekranu počele pojavljivati čudne stvari, a mobitel je postao užasno spor i konstantno se smrzavao. U jednom trenutku, postao je potpuno neupotrebljiv. „Što god sam dodirnula nije radilo. Bilo me jako strah jer mi se činilo kao da sam umjesto aplikacija skinula hrpu virusa. Luka je tek tada shvatio da moj uređaj nema važan Google Play Protect kako nije Android, a štitio bi me od svih opasnosti. Bojala sam se za svoje privatne podatke i sigurnost, ali me sin uspio umiriti.“

„Ipak sam uspjela dobiti idealno jutro“

Marija je na kraju dana u potpunosti odustala od svojeg novog pametnog telefona, pa je zamolila Luku da joj na Zlarin donese prijašnji. Ipak, Luka je odlučio iznenaditi svoju mamu te joj je kupio novi Samsung Galaxy Note20. „Luka mi je rekao da će moj novi Galaxy Note20 biti savršen za mene. Bila sam oduševljena kada sam dobila prekrasan novi mobitel velikog ekrana. Dobila sam i S Pen olovku koju sam prvi put isprobala. A kamera je toliko dobra da samo skupljam lajkove na Instagramu.“, pohvalila nam se Marija. „Odmah sam se osjećala bolje kada sam čula da mobitel ima Google Play Protect i Google Trgovinu. Čak sam jednom zagubila svoj novi Note20 po vikendici, a Luka mi ga je uz pomoć Find My Device odmah pronašao pomoću poziva s računala. I tako sam ubrzo konačno dobila svoje idealno jutro ispijanja kave i čitanja vijesti na balkonu.“, zadovoljna je Marija.

Marija zato poručuje svima da dva puta promisle o vlastitoj sigurnosti prilikom kupnje novog pametnog telefona, kako se ne bi ovakve situacije ikome ponovile.

