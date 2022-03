Kada škole imaju svrhu, motivirane učenike i učitelje oslobođene birokracije

Počinje i druga sezona projekta Škola budućnosti. Nakon lanjskog uspjeha, ove godine projekt je već udvostručio broj osnovnih i srednjih škola koje sudjeluju u njemu, a samim tim i učenika i učitelja. Tim povodom razgovarali smo Marinom Trošeljom, osnivačem startupa STEMI i idejnim začetnikom projekta.

– Misija nam je graditi zajednicu koja će stvarati škole budućnosti. Želimo obrazovni sustav povezati s najboljim organizacijama iz tehnoindustrije kako bismo napravili brz i učinkovit transfer znanja i tehnologija, kako bismo udružili snage i zajedno pripremali mlade za tehnološku budućnost – kaže Trošelj, čelnik STEMI-ja kojem se već lani pridružio Infobip kao partner u projektu.

– Svatko od nas ima nezaboravne trenutke u životu. Kada su trenuci koje doživimo toliko jaki, oni mogu usmjeriti tijek naših života. U tom kontekstu trebamo razmišljati što će naša djeca pamtiti iz svog odrastanja, koliko se takvih velikih trenutaka događa u našim školama, što djeca odgovore kada dođu iz škole i pitamo ih kako ti je bilo, što si radio... Vidimo li im iskru u očima? Da bismo napravili promjene u obrazovnom sustavu, smatramo da nam je potreban drukčiji pogled, trebamo promijeniti naočale kroz koje gledamo na obrazovanje. Mi smo počeli gledati na obrazovanje kao stvaranje svrhovitih, zabavnih i tehnološki izazovnih trenutaka koje će djeca pamtiti cijeli život – ističe Trošelj.

– Svrhovitost je jedan od ključnih elemenata obrazovnog procesa i usko je povezana s motivacijom. Nažalost, sve je manje prisutna u školama. Počevši od toga da se učiteljski posao sveo na birokraciju i zadovoljavanje forme do toga da djeca sve manje vide i razumiju zašto nešto rade i sve teže to povezuju sa stvarima kojima su okružena u stvarnom životu – smatra Trošelj.

– Često sam razmišljao zašto krajnje korisnike – učitelje i učenike – ne uključimo u sam razvoj obrazovnog programa. Kako sam po prirodi inženjer, počeo sam razmišljati kako riješiti taj problem. Tako smo u pilotu koji se prošle godine odvio pokušali nešto što se činilo nemoguće. Razvijali smo program, cijeli kurikulum i nastavne materijale, paralelno dok se on provodio u učionicama i to sve spram povratnih informacija učenika i učitelja. Rekao bih da je to bio jedinstveni pristup u svijetu koji se pokazao kao pun pogodak – pojašnjava Trošelj pristup i način odvijanja projekta.

– Veliki izazov stavili smo i pred učitelje i učenike. Glavna zadaća nas edukatora jest stvaranje okruženja u kojem djeca mogu pokazati koliko velike stvari mogu postići i napraviti. U manje od tri mjeseca oni su savladali mnoge složene teme i napravili pravo funkcionalno tehnološko rješenje, onako kako se danas radi u industriji. Razvijali su chatbotove pogonjene umjetnom inteligencijom, odnosno računalne programe koji mogu razgovarati s čovjekom koristeći prirodni jezik. Izrađivali su botove koji ljude educiraju o obnovljivim izvorima energije, kako se početi baviti vrtlarenjem ili pak bota koji pomaže korisnicima doći do kvalitetnog obrazovanja. Kada se pitamo što će djeca pamtiti iz svog školovanja – želimo da im ostane urezan u pamćenje ponos kako su razvili tehnološko rješenje kojim su zajednicu u kojoj žive učinili boljim mjestom. Želimo na STEMI platformi omogućiti učenicima da već u osnovnoj i srednjoj školi počinju graditi svoj tehnoportfelj koji će im u budućnosti pri zapošljavanju biti puno bitniji od diplome i ocjena.

Nakon iznimnih rezultata projekta u lanjskom izdanju, kaže Trošelj, veseli ih nastavak projekta.

Ove godine zahvaljujući našem partneru A1 Hrvatska, tvrtki Microblink te ostalim sponzorima u projekt smo uključili 130 škola, više od 2000 učenika i 350 učitelja. U projekt su se uključili i gradovi Vodnjan i Pula koji su svjesni su da je stvaranje škole budućnosti važan preduvjet da bi se postalo gradom budućnosti.

– Pritom u novoj sezoni radimo i nove iskorake. Škole ćemo spajati s udrugama za koje će učenici razvijati tehnološka rješenja koja će naposljetku biti implementirana na web-stranice tih udruga. Također, da biste danas radili u vodećim tehnološkim tvrtkama kao što je Infobip morate moći surađivati s ljudima iz cijelog svijeta. Zato će projektne timove činiti učenici iz različitih škola koji će morati surađivati u izradi završnih projekata. A za sve sudionike projekta organizirali smo live streamove programiranja uz koje mogu savladati osnove Python programiranja. Dva puta tjedno naši ljudi se spoje, uživo objašnjavaju određene koncepte i odgovaraju svim zainteresiranima na pitanja.

Inače, u STEMI-ju imaju velike ambicije, a to je stvaranje globalne platforme koja će povezivati učitelje i učenike iz cijelog svijeta i tako razmjenjivati svoja znanja, ideje i iskustva. Globalnu učionicu koja je neograničena fizičkim zidovima.

– Zbog toga smo kraj godine zaključili strateškom investicijom tvrtke Infobip koja naše djelovanje vidi kao jedan od glavnih načina za vraćanje zajednici. Infobip je već 2019. godine svojim vizionarstvom prepoznao važnost ulaganja u buduće generacije i to su počeli raditi kroz Infobip Sparks program, a škola budućnosti je došla kao prirodna nadogradnja. S Infobipom smo stvorili sinergiju koja pokreće obrazovni plimni val – na jesen u SAD-u počinje STEM wave – projekt stvaranja škola budućnosti. Svaku osobu zapravo vidimo kao jednu kap vode, a kada se kapi okupe i usmjere, mogu činiti val promjena – kazao nam je Marin Trošelj koji pri tom želi naglasiti suštinu projekta.

– Kada govorimo o obrazovanju, fokus je često na ocjenama, ishodima učenja, a kao da zaboravljamo ono temeljno – vrijednosti. Upravo zato su naši napori fokusirani na stvaranje zajednice ljudi i organizacija na vrijednostima izvrsnosti, uključivosti, otvorenosti, brige o prirodi i drugim pojedincima. Ljudi koji su tu jedni za druge i međusobno si pomažu. To su stvari koje želimo da naša djeca vide oko sebe – zaključuje Trošelj.