Kad robot preuzme vašu ulogu: javlja se na pozive, dogovara, naručuje...

Google je proteklog tjedna održao svoju tradicionalnu godišnju konferenciju za developere – I/O. Sundar Pichai, šef Googlea, kao što običaj i nalaže, predstavio je mnoge novitete i tehnologije koje vladaju ili će tek zavladati svijetom. Od svega nabrojenog, a bilo je tu riječi o novitetima operativnog sustava Android, novim mogućnostima elektroničke pošte, popularnog Gmaila, zatim novi značajkama aplikacije Photos, News ili pak Lens novitetima.

Ipak, u glavnoj ulozi nastupio je Google Assistant, virtualni pomoćnik koji svakom od novih uređaja daje poneku dodatnu mogućnost, a sada i govori poput čovjeka. Naime, već neko vrijeme Googleov pomoćnik govori, no do sada je i zvučao kao robot, odnosno ni na koji način nije mogao zavarati ljude. A sada su googleovci uspjeli u tome da se razlika više ne primijeti.

Ljudski glas

Premda mu glas daje isti spiker, razlika je i te kako čujna jer rečenice se više ne stvaraju lijepljenjem riječi nego se čitave rečenice izgovaraju u komadu. Za to je zaslužna umjetna inteligencija ili neuronske mreže. A njih su gotovo do savršenstva doveli stručnjaci DeepMinda, Googleova tima koji se svojedobno proslavio pobijedivši najboljeg ljudskog igrača u igri GO.

Na novom glasu Google Assistanta radilo se više od godinu dana. Rezultat: njegova umjetna inteligencija sada radi ravno tisuću puta brže. Kada je pokrenut, trebala mu je sekunda da generira 0,2 sekunde govora, a sada će u sekundi generirati 20 sekundi govora – i to u 16 bita (nekada se to zvala CD kvaliteta zvuka). Osim što sklapa čitave rečenice umjesto da čita riječ po riječ, nova tehnologija koristi i druge trikove da zvuči ljudskije: primjerice, stišava se pred kraj govora – isti trik koriste i profesionalni spikeri. Nova tehnologija zasad je dostupna u verzijama Google Assistanta koji govori engleski i japanski, a uskoro će virtualni pomoćnik na mobitelu i pametnim zvučnicima moći koristiti, najavljeno je na konferenciji, šest različitih glasova pa će ga vlasnici moći prilagoditi vlastitom ukusu.

No ono što zapravo fascinira nije mogućnost da savršeno izgovara rečenice koje zvuče ljudski, već činjenica da je postao toliko pametan da može umjesto čovjeka komunicirati i odraditi, recimo to tako, lakše pomoćne poslove poput naručivanja hrane, rezerviranja stola u restoranima i slično.

Google Assistantove nove mogućnosti u testnoj su fazi i proći će nekoliko godina dok ne bude sasvim funkcionalan, no već sada u nekim dijelovima prolazi Turingov test, odnosno može zavarati sugovornika koji nije svjestan da razgovara s “robotom”. Google Assistant, barem u demoverziji, u neke rečenice čak ubacuje uzdahe i mumljanje ili za ljude specifično “hmmm”.

Etičke i moralne dileme

Nove mogućnosti objedinjene su u tehnologiju Google Duplex, a samo nekoliko dana nakon premijere, uz oduševljene zaljubljenike u tehnologiju, javili su se i oni zabrinuti za razvoj naprednih tehnologija i budućeg suživota, i to do te mjere da je Google jučer objavio da će upravo te dodatne glasove u konačnoj verziji izbaciti, kao i da će se pri razgovoru robot predstaviti, odnosno upozoriti sugovornika da razgovara s robotom.

Neovisno o tome kako će Google Duplex u konačnici raditi i njegujemo li pozitivan ili negativan stav spram posljedica koje razvoj tehnologije potiče, napredak koji je postignut u korištenju umjetne inteligencije zaista fascinira. Izgledno je da će za neko vrijeme pomoćnik doista moći pomagati i zamijeniti ljude u konkretnim radnjama, a kako će to utjecati na suživot robota i ljudi, tek ćemo vidjeti, sigurno je da regulatori ne bi trebali sjediti prekriženih ruku.