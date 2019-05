Kad inteligente tehnologije oblikuju budućnost

Tvrtka SAP najavila je poslovno-tehnološku konferenciju SAP NOW 2019. koja će se održati 6. lipnja u zagrebačkom Plaza Event Centru (Slavonska avenija 6/2).

Pod sloganom Becoming an Intelligent Enterprise, nizom predavanja, zanimljivih primjera te središnjom panel-raspravom, događanje će sudionicima približiti način na koji inteligentne tehnologije oblikuju budućnost poslovanja. Konferenciju će otvoriti Mark Raben i Rok Magister, tehnološki direktori u SAP-u koji će svojim izlaganjem pokazati na primjeru glazbe uz DJ-a JAMirka kako čak i mali pomaci u razvoju tehnologije mogu voditi do velikih promjena i novih poslovnih modela.

SAP u tvrtkama, sportu...

SAP NOW 2019 će uz predstavnike SAP-a okupiti niz uglednih domaćih stručnjaka koji će predstaviti važne poslovne projekte. O tome kako unaprijediti cjelokupno poslovanje uz ERP nove generacije SAP/4HANA govorit će Mate Poropat, direktor farmaceutsko – tehničkih operacija u riječkom JGL-u.

Nikola Vrdoljak, direktor digitalne agencije 404 i Hrvoje Kujundžić iz SAP-a održat će predavanje o naprednom upravljanju korisničkim iskustvom koje kombinira operativne (O) i iskustvene (X) podatke.

O korištenju SAP-ovih rješenja u području sporta, govorit će Matija Biško iz nogometnog kluba Dinamo koji od prošle godine koristi SAP Sports One rješenje. Iz Turističke zajednica grada Rijeke na konferenciju stiže i Dominik Damiš koji će govoriti o digitalizaciji turističkih usluga na temelju SAP-ove blockchain tehnologije. U središnjem dijelu konferencije održat će se i program pod nazivom „Sonjin kutak“ gdje će Sonja Popović, direktorica SAP d.o.o razgovarati s Medejom Lončar, predsjednicom uprave Siemensa te Mirsadom Kudrić, generalnom direktoricom Boscha na temu 4. industrijske revolucije. Dodatno, s Julijem Domcem, ravnateljem REGEA-e razgovarat će o tehnološkim inovacijama u energetici, dok će s Ivanom Budin Arhanić, potpredsjednicom za poslovni razvoj i korporativne poslove u Valamaru, razgovarati o digitalnoj transformaciji turističkog sektora.

Inspiracija za poslove novog doba

Sonja Popović, direktorica SAP-a izjavila je: „Dinamika današnjeg poslovanja uz očekivanja korisnika nove generacije o besprijekornom iskustvu, traži od kompanija koje žele biti konkurentne izuzetnu okretnost i prilagodljivost. SAP sa svojim rješenjima pomaže tvrtkama u postizanju izvrsnih poslovnih rezultata, a inovativnih primjera iz prakse imamo i u Hrvatskoj. Na SAP NOW želimo inspirirati tvrtke za poslovanje novog doba te pokazati kako inovacije doprinose cjelokupnoj ekonomiji, društvu te svima nama pojedinačno.“

U sklopu konferencije bit će proglašeni pobjednici 18. izdanja nagrade SAP ICT Journalist Prize Božo Težak u dvije kategorije: nagrada za najbolji novinarski rad i nagrada za najbolji urednički rad. Dodatno, odabirom Zbora Informatičkih novinara HND-a, nagrada će biti dodijeljena i najboljem ICT novinaru ili novinarki za rad u prošloj godini.