Nove generacije gejmera u lovu na slavu

Toni Sabalić: Uživam u cijeloj priči i želim zaigrati na najvećem nivou esporta

U Hrvatskoj se od lani igra Vip Adria liga, esport turnir u organizaciji Vipneta i ESL-a. Najbolji igrači iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Makedonije, BiH, Crne Gore i Albanije odigrali su prvi turnir u 11. mjesecu 2017. na Reboot Infogamer sajmu za nagradni fond od 20.000 eura. Igrali su Counter Strike: Global Offensive i League of Legends. Prvi pobjednik turnira u videoigri League of Legends bio je hrvatski tim Kliktech koji su osvojili nagradu od 5000 eura i mjesto u grupnoj fazi ESL-ovog jugoistočnog europskog prvenstva



- Vip Adria turnir je najbolje odrađen infogamer do sada u povijesti hrvatskog esporta, ali nadam se da neće stati na tome. Infogamer je bio iznimno lijepo i korisno iskustvo za mene jer sam imao ogromnu potporu publike i medija. Sve osim osvajanja titule bi bilo veliko razočaranje za nas i ljude koji nas podržavaju. Cijelo iskustvo mi je stvorilo nova razmišljanja i stavove koji su dodatno naglasili moju želju da se bavim esportom dokle god je to moguće - kaže nam Tani Sabalić, lider Kliktecha, koji za sebe kaže da je već nekoliko godina u "profesionalnim" esport vodama.

- Jednog dana volio bih zaigrati na najvećem nivou natjecanja poput LCS-a ili svjetskog prvenstva. Esports scena je zanimljiva u smislu da je još uvijek u fazi razvoja i to može predstavljati problem za sve involvirane strane od pro igrača i organizacija do sponzora jer još nema zakonske regulacije o esportu, ali rekao bih da uživam u cijeloj priči isključivo zbog gledatelja koji su velika motivacija i potpora kako meni, pa tako i svim igračima koji se bave esportom - zaključuje Sabalić.

Ostali članovi tima KlikTech su Aljoša "Milica" Kovandžić, Dimitar "Edin Priqtel" Piskov, Nikola "Nikola" Đorđević i Stefan "Stefan" Nikolić.