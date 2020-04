Je li cjepivo za tuberkulozu spasonosno rješenje?

Praktično se svakoga dana povećava broj institucija i tvrtki koje se angažiraju bilo na dijagnostičkim metodama, bilo na istraživanju lijekova za COVID-19 ili cjepiva za SARS-CoV-2. Ima vijesti koje govore kako bi postojeće cjepivo BCG, odnosno ono protiv virusa tuberkuloze moglo imati učinka protiv novog koronavirusa.

Jer, kako se navodi u priopćenju francuskog instituta Inserm, epidemiološke studije pokazale ukazale su na moguću korelaciju između stopa procijepljenosti BCG-om i stopa smrtnosti od bolesti COVID-19. Kako smo već navikli, većina tih studija ukazuje na isti smjer, no konačni se zaključak ipak ne može dovesti, jer su ostali čimbenici povezani s procijepljenošću BCG-om prilično različiti, odnosno razlikuju se od zemlje do zemlje iz koje se na takvu mogućnost ukazuje. Broj je procijepljenih različit zbog razlika u zdravstvenom sustavu, kao i životnom standardu, što se onda svodi na broj procijepljenih, a što je onda povezano i s relevantnošću uzorka.

Na BCG se ukazuje jer je to cjepivo u prošlosti pokazalo korelaciju u zaštiti protiv respiratornih infekcija, na ipak nedovoljno istražen i utvrđen način. Za tzv. 'živa' cjepiva poput BCG-a, protiv ospica ili oralnog protiv dječje paralize smatra se kako imaju nespecifične pozitivne učinke na neke infekcije. Pa je tako moguće da BCG može umanjiti intenzitet infekcije koronavirusom SARS-CoV-2 stimulirajući naš imunosni sustav za obranu protiv novog koronavirusa. Klinička su ispitivanja cjepiva protiv tuberkuloze u obrani protiv novog koronavirusa pokrenuta u Nizozemskoj na tisuću te u Australiji na čak četiri tisuće zdravstvenih djelatnika kojima je prije svega namijenjeno jer su u najrizičnijoj skupini.

Tako se istraživanje pokreće i u Francuskoj, a vodi ga dr. Camille Locht, direktor istraživačkog odjela Inserm-a koji se nalazi na Institutu Pasteur u Lilleu. Inserm inače okuplja 6.500 stručnjaka i djelatnika. To će se kliničko istraživanje provesti u suradnji sa Španjolskom kako bi se provelo na što većem broju sudionika. Ako ispitivanja krenu, ipak će trebati još dva do tri mjeseca da bi se dobili relevantni podaci. Uvijek postoji i doza opreza jer za sada nema nikakvih konkretnih podataka o korisnosti ovog cjepiva protiv SARS-CoV-2. No, prednost je što je do sada BCG-om u svijetu cijepljeno više od tri milijarde ljudi, pa je to cjepivo već poznato, postoji široka baza podataka a do sada je zabilježeno malo kontraindikacija.

To je također i jedno od najjeftinijih cjepiva na svijetu. No, cijela je stvar praktično odmah obilježena skandalom. U televizijskoj emisiji gdje je početak ispitivanja predstavljen, jedan je od sudionika predložio da se cjepivo najprije testira u Africi, jer da tamo nema maski, liječenja niti intenzivne njege. Taj dr. Jean-Paul Mira iz pariške bolnice Cochin još je to usporedio s istraživanjem AIDS-a koje se u nekim studijama provodilo na – prostitutkama jer su one najizloženije a nezaštićene.

Prilog je ubrzo uklonjen, Inserm se oglasio s priopćenjem kako se radi o vađenju iz konteksta, no cijela stvar nije promakla afričkim nogometnim zvijezdama poput Samuela E'toa ili Didiera Drogbe koji su sve podijelili na svojim društvenim mrežama a doktore proglasili – ubojicama. U Insermu su, jasno, naveli kako bi se ispitivanje provelo u jednakim uvjetima kao i u Europi a Afriku se ne smije zapostavljati jer je i ona pogođena bolešću.

