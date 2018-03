'Izbrišite taj Facebook, on vas prodaje'

Eskalirao je skandal zbog zloporabe 50 milijuna profila korisnika Facebooka, a svijetom se šire grupe s jednom porukom: “Izbrišite Facebook”. - Imamo odgovornost štititi vaše podatke i ako to ne možemo, nismo vam dostojni služiti. Trudio sam se kako bih shvatio što se točno dogodilo i kako se to ne bi ponovilo. Dobra vijest je da smo najvažnije korake za sprečavanje ovakvih situacija poduzeli prije više godina. No, i mi griješimo, ima još posla i moramo ga se primiti, napisao je Mark Zuckerberg u očekivanom priopćenju.

Podsjetimo, skandal je izbio kada je zaposlenik engleske konzultantske tvrtke Cambridge Analytica Chris Wylie odlučio izaći u javnost s tvrdnjom kako je ta tvrtka prikupljala podatke o aktivnosti korisnika bez prethodne obavijesti. Stvar je još gora jer je Cambridge Analytica sudjelovala i u predsjedničkoj kampanji Donalda Trumpa.

Sami smo si krivi

Kada je Wylie uvidio da je preko Facebook profila doista moguće, primjerice, doći do zaključka zašto su kanadski Liberalni demokrati izgubili izbore, ideju je izložio analitičkoj tvrtki SSCL Group, koja je poslije dokapitalizacijom od 15 milijuna dolara jednog republikanskog donatora osnovala Cambridge Analyticu. Wylie je opisao kako je sporne podatke priskrbio profesor neuroznanosti sa Sveučilišta u Cambridgeu Aleksandr Kogan, preko svoje tvrtke Global Science Research. Profesor je napravio svoju izvedenicu ranije razvijene aplikacije za testiranje osobnosti putem Facebooka čiji su autori odbili suradnju s Wyliejem, društvenoj mreži prijavio da mu preko nje prikupljeni podaci trebaju za znanstveno istraživanje. A onda je te podatke prodao Cambridge Analytici, koja se poslije uključila u američke izbore.

Podaci su se koristili kako bi se svojstva osobnosti povezala s reakcijama korisnika na Facebooku, odnosno lajkovima. Za sve se zainteresirao Steve Bannon, šef desničarskog aktivističkog weba Breitbart te poslije šef Trumpove izborne kampanje. U njoj su se podaci koristili kako bi se zaključilo na koji način usmjeriti oglase te odrediti koja mjesta kandidat mora posjetiti da bi prikupio najviše podrške.

Vuk Vuković, direktor analitičke kompanije Oraclum Intelligence Systems te doktorand na Sveučilištu u Oxfordu, smatra da je Cambridge Analytica ta koja mora odgovarati u ovom konkretnom slučaju. – Kaže se da su donijeli pobjedu Trumpu, no oni su podatke skupljali znatno prije nego što je kampanja počela. U početku su radili za Teda Cruza, a za Trumpa tek 2016. Nema nikakve sumnje da su pomogli u njegovu izboru, ali ne kao što se tvrdi u medijima – kaže Vuković. Ističe kako je i zbog ovakvih slučajeva jako bitno striktno provoditi GDPR, General Data Protection Regulation, odnosno Opću uredbu o zaštiti podataka kojom se uvjetuje točno pod kojim se uvjetima podaci mogu dobiti.

– To je europski odgovor na Facebook i Google, a toj će se regulaciji morati prilagoditi i naše javne tvrtke. Potrebno je inzistirati na GDPR-u jer svoj poslovni model Google i Facebook ne mogu mijenjati. A on je precizno usmjeravanje oglasa. Ne treba također zaboraviti da smo mi sami kreatori sadržaja na Facebooku, ne govore nam oni što da stavljamo. Korisnik mora na to obratiti pozornost – kaže Vuk Vuković.

Ne biraju sredstva

Naš poznati stručnjak za internetsku sigurnost Lucijan Carić iz DefenceCodea smatra kako Facebook zbog ove afere neće propasti, no lako je moguće da će GDPR pred Google, a pogotovo pred Facebook, staviti teške izazove. – Ono što trebate znati kad pristajete na “besplatne” usluge koje nude Google, FB i drugi jest da usluga besplatna jer ste vi i vaši podaci roba. “Ugovori” koje potpisujete zapravo nisu ugovori, nego potpuno jednostrani dokumenti po kojima te tvrtke mogu sve, a vi ništa. Pristankom na uvjete ugovora ne odričete se samo privatnosti, već često i osnovnih ljudskih prava, kao npr. prava javnog istupanja jer te tvrtke nisu javna sredstva priopćavanja, već privatne prćije kojima je cilj zaraditi što više novca, pri čemu ne biraju sredstva – kaže Carić.

Đuro Lubura, izvršni direktor udruge Digitalna Hrvatska, smatra da je Facebook napravio najmanje dvije neoprostive pogreške. – Prva je kada nije spriječio da se opsežni privatni podaci korisnika ilegalno pribavljaju, a drugu kada o propustu nije upozorio javnost i korisnike te nije poduzeo ni jednu ozbiljnu mjeru da spriječi korištenje tih ilegalnih podataka – kaže Đuro Lubura.