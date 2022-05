Isprobali smo pametni sat Huawei Watch GT 3 Pro: Motivator za vježbanje i sportske aktivnosti

Tržište pametnih satova lani je poraslo za čak 24 posto. To je daleko više, nego tržište mobitela koji su nam obično svima više u fokusu (6 posto). No, očito sve više korisnika želi koristiti i pametne satove, što s obzirom na dugo pandemijsko razdoblje i ne čudi. Današnji pametni satovi mogu poslužiti i kao odlični motivatori za vježbanje jer često prati cijeli niz aktivnosti. Jedan od brendova koji se sada već više godina ustalio u ovoj niši je i kineski Huawei čiji su satovi poznati po jakim baterijama i lepezi značajki za vježbanje kroz razne sportove, a u zadnje vrijeme poradili su i na dizajnu i kvalitetnijim materijalima za dugotrajnije i ugodnije korištenje.

Protekli tjedan imao sam priliku isprobati novi Huaweijev pametni sat Huawei Watch GT 3 Pro. Ova serija više modela izrađenih od titana i od keramike i već na prvi pogled doimaju se vrlo atraktivno i elegantno pa uspijevaju odlično funkcionirati i u poslovnim i u sportskom okruženju.

Foto: Danijel Lijović

Četiri nova modela stižu u dvije veličine Watch GT 3 Pro 46mm titanium, Watch GT 3 Pro 46mm fluoroelastomer, Watch GT 3 Pro 43mm ceramic te Watch GT 3 Pro 43mm leather

Watch GT 3 serija je Huaweijeva linija pametnih satova koji se fokusiraju na jake performanse i niz zdravstvenih i sportskih značajki. Sučelja imaju novi dizajn, tu su i varijante s velikim zaslonima, a baterija je poboljšana brzim punjenjem.

Imao sam priliku tjedan dana koristiti verziju napravljenu od titana. Ovaj model mi je odmah zapao za oči jer iz prethodnih iskustava uvijek bi me kod dužeg nošenja smetale varijante s gumenim narukvicama zbog kojih mi se znojilo zapešće. Ovdje nemate takvih problema. Narukvica je odlična kao i cijeli sat, a s obzirom na toliko metala sat čak i nije toliko težak.

U specifikacijama proizvođača piše da je masa sata 54 grama bez narukvice. Meni je na kuhinjskoj vagi najveći model (zaslon 46 mm) zajedno s narukvicom težio 99 grama. Ovaj model je svakako velik i možda bi mnogima prije odgovarao malo manji model od 43mm (taj ima zaslon od 1,32 inča) u bijeloj kermačkoj izvedbi koja izgleda vrlo atraktivno i ugodno za korištenje.

Foto: Danijel Lijović

Više mi se čini problem da mi narukvica nije idealni fit, izbacio sam jednu pločicu iz gusjenice narukvice kako bi mi bolje sjela (ovaj postupak i nije baš jednostavan jer morate pažljivo pritisnuti određeni sitni dio elementa), ali još sam osjetio da ima malo prostora, ali kad bih izvadio još jednu tada ne bih mogao zakopčati sat. To je pak značilo da sat osjetim u nekim trenucima na sportu (tenis), ili tijekom spavanja, ili mi se znalo dogoditi da bih zakačio sat prijelikom skidanja jakne ili ruksaka. A također, ako sat nije sasvim uz vašu kože može utjecati na neka mjerenja. Umjesto narukvice od titana možete birati varijantu od kože ili silikona.

Dimenzije ovog sata su: 46,6 mm x 46,6 mm x 10,9 mm. Osim što cijeli sat izgleda dosta atraktivno efektan je i 1,43 inča AMOLED zaslon (rezolucija 466x466 piksela) izrađen od tvrdog safirnog stakla. Zaslon je osjetljiv na dodir i podržava pokrete klizanja i dodira. S desne strane kućišta su dvije tipke, gornja krunica može se i okretati što možete koristiti za povećanje kadra s listom aplikacija ili za skrolanje kroz aplikaciju. Krunica je jedino i tipka za uključivanje. Donja tipka koristi se i za upravljanje aplikacijama, a služi i kao senzor za novu funkciju EKG mjerenja (koja još uvijek nije dostupna u Hrvatskoj). O toj značajki više u kasnijem dijelu teksta.

Ovaj sat ima cijeli niz zanimljivih značajki koje mjere vaših aktivnosti. Može vam poslužiti i kao osobni trener i motivator za vježbanje, a može vas i obavještavati o zdravstvenom stanju, dnevnom unosu vode, davati podsjetnike o lijekovima, notifikacije za optimizaciju sna ili za poboljšanje količine tjelovježbe i kretanja.

Foto: Danijel Lijović

Mene osobno najviše je zanimao sportski dio. Na službenom predstavljanju ovog sata imao sam priliku odraditi školicu golfa. Kako nisam nikad igrao golf nisam znao ni što očekivati niti na samom terenu niti od sata koji je na ovoj verziji prvi put dobio mogućnost praćenje zamaha udaranja golf palicom.

Na kraju sam naučio sljedeće: golf nije nimalo lagan sport (!), ali jesam uspio desetak puta lopticu lansirati daleko s vježbališta za početni udarac (drive), a još toliko sam ih posve promašio ili pogodio posve krivo. Sve te udarce ispratio je i Huawei Watch GT 3 Pro pa je tako izračunao da sam "ispalio" 35 udaraca. Da mi je prosječni tempo zamaha bio 2,3 sekunde. Palicu sam unatrag zamahivao u prosjeku od 0,68 sekundi, a sam udarac u zamahu prema dolje sam izvodio u prosjeku od 0,29 sekunde. Kao golf laiku meni se ove vrijednosti čine sasvim brze, a važan mi je podatak i brzina koju sam u prosjeku postizao u zamahu, a ona je iznosila 27,1 metara/sekundi, što iznosi oko 97,2 km/h! Dakle skoro 100 km/h! Ja sam zadovoljan! Osim, rezultatima na "greenu", tamo sam promašio puno više, nego sam očekivao...

Foto: Danijel Lijović

S obzirom na to da sam više lopti lansirao do velikog stabla na vježbalištu zagrebačkog Riverside golf kluba, a treneri mi kažu da je to udaljenost oko 100 metara, bio sam dosta zadovoljan i tim rezultatom. Da nisam jednu dobro udarenu lopticu poslao ravno u krošnju otišla bi puno i dalje. Dakako, nitko mi ne vjeruje da sam dosta i gađao stablo...

Dobijete i cijelu listu za svih 35 udaraca pa sam izvukao i podatak da mi je najveća brzina kojom sam ispalio neku lopticu bila 32,5 m/s što iznosi 117 km/h! Onima kojima se čini da su to male vrijednosti samo poručujem da nisam ni pokušavao postići jači udarac, nego sam jednostavno pokušavao - pogoditi lopticu...

Sat je dodatno izmjerio da sam u cjelokupnoj golf aktivnosti koja je potrajala 70 minuta potrošio 396 kalorija, a da mi je prosječan puls bio 98 otkucaja srca u minuti (maksimalno 129 otk./minuti)

No, možda je ipak podatak koji me najviše iznenadio što sam na golfu, prema ovom satu potrošio više masnoće, nego na teniskom meču koji sam odigrao te iste večeri! Za naporan gotovo dvosatni (1h52) natjecateljski teniski meč, sat je pokazao da su mi samo 4 minute protekle u trošenju masnoće, dok je na golfu (podsjećam samo 70 minuta šetnje i mahanja) ta vrijednost došla na - 8 minuta.

Foto: Danijel Lijović

Sve druge vrijednosti išle su na stranu tenisa. Aplikacija Huawei Health pokazala je da sam na teniskom meču potrošio čak 1386 kalorija! Dobio sam i visoku ocjenu za aerobni (4.6 od 5) i anaerobni trening (4.7). D sam stvarno srčano odradio taj tenis pokazuje i podataka da mi je prosječan puls bio čak 154 otk./min (maksimalno 181 otk./min). Dodatno aplikacija pokazuje da je od mojih 1h52 minute tenisa od toga čak 59 bilo ekstremno. Na aerobne vježbe zabilježeno je 32 minute, a na aerobne samo 15 minuta, što valjda govori da sam više tjerao protivnika da trči jer ipak jesam na kraju i pobijedio.

Foto: Danijel Lijović

Na kraju aplikacija vam preporuči i koje vam je vrijeme oporavka potrebno nakon vježbanja: nakon tenisa dobio sam "poštedu" od čak 80 sati. Dok je nakon golfa to izračunato na samo 1 sat! Dakle na golf bih da imam vremena mogao svaki dan, a za sljedeći teniski meč ipak se trebam bolje odmoriti...

Ukratko, prateći sportske aktivnosti doista se možete zabaviti pa i naučiti nešto novo o sebi prateći sve te analize kroz pametni sat i prateću aplikaciju.

Tako sam nakon tenisa isprobao i posve novu funkciju koju podržava Huawei Watch GT 3 Pro, a to je napraviti EKG! Na žalost, ova funkcija još uvijek nije dostupna u Hrvatskoj i Europi, no u Huaweiju se nadaju da će biti dostupna tijekom ove godine.

Foto: Danijel Lijović

Ipak, na ovom testnom uređaju dobili smo priliku isprobati mogućnosti ove značajke. EKG aplikacija na ovom satu sadrži modul EKG senzora visokih performansi i pruža mjerenje EKG-a u stvarnom vremenu. Potrebno je dobro pričvrstiti narukvicu, maksimalno umiriti ruku, a potom prstom 30 sekundi držati donju tipku na satu koja u ovom slučaju "glumi" elektrodu.

Dakako, kao i ostale značajke koje prate zdravstvena stanja na pametnim satovima, nemojte ni ovu zamijeniti za medicinski instrument, ali može vam poslužiti informativno i omogućiti vam bolji uvid u vaše stanje pa i sugerirati neke savjete. Ovo ne funkcionira svaki put, sat će vas upozoriti ako ne 'osjeća' dobar kontakt i da "budete mirni". Meni je ispisao savjet da stavim prst prvo u vodu jer je možda presuh. Također, pazite da ne pritisnete donju tipku jer će to prekinuti mjerenje.

Ne mogu suditi o nalazima mog EKG-a na satu, ali nisam primijetio oštrih krivulja nakon tog napornog meča i otkucaji srca su se brzo primirili. Kroz aplikaciju se neki od tih parametara mogu pratiti i mate savjete ovisno o rezultatima koje dobijete, a kroz aplikaciju se nude i neke naprednije funkcije poput mjerenja krutosti arterija, no ponavljam da ovo nikako nije medicinski uređaj niti je softver zamišljen da zamijeni medicinke uređaje pa ne mogu niti služiti za neku dijagnozu.

Još jedna značajka koja mi je uvijek bila zanimljiva kod pametni satova jest praćenje ciklusa spavanja.

Foto: Danijel Lijović

Poput analize mog teniskog meča, ovdje sam dobio i cijelu detaljnu analizu svog spavanja. Dakle, u aplikaciji Health (koju možete koristiti i na iOS ili Android mobitelima) dobijete bogatu grafiku u bojama pa možete pregledati koliko ste točno i u kojim periodima utonuli u duboki san ili lagani san, koliko puta ste se budili, a koliko kvalitetno disali.

Sve to dobijete u referencama na vrijednosti koje se smatraju normalnima, visokim ili niskim, a aplikacija vam pritom nudi pregršt savjeta koji vam mogu pomoći za kvalitetniji san. Najviše me zanimalo uspijevam li dovoljno dubokog sna ostvariti - odgovor je da - kad imam dovoljno vremena da odspavam oko 7-8 sati.

Posebno mi je bilo zanimljivo kad sam dodatno usporedio zasebno praćenje otkucaja srca tijekom spavanja pa sam ulovio trenutak kad mi je skočilo srce baš u vrijeme kad sam sanjao, sad ne baš noćnu moru, ali neko nezgodno spuštanje plitkim čamcima niz rijeku pa me ne čudi da je to i sat primijetio!

Foto: Danijel Lijović

Ovaj sat ima jasno još puno značajki za praćenje sportskih i zdravstvenih aspekata jer sat sadrži više senzora: senzor akcelerometra, senzor žiroskopa, magnetometarski senzor, optički senzor otkucaja srca, barometarski senzor i senzor temperature. Tu je stotinjak opcija za razna vježbanja i sportove, zatim mjerenja stresa, temperature kože, kisika u krvi, tlak zraka, prati vaše disanje...

Foto: Danijel Lijović

Sat je i vodootporan i to ne samo da može podnijeti ako pokisne, nego može podnijeti i ronjenje do 30 metara dubine. Proizvođač odobrava korištenje sata tijekom plivanja u plitkoj vodi u bazenu ili u moru uz obalu. Nakon korištenja u moru savjetuje se ispiranje svježom vodom. Ne preporučuje se nositi pod toplim tuševima ni u sauni ili gdje su visoki tlakovi vode i visoke temperature.

S baterijom sata sam također zadovoljan. Prvi dan korištenja kada sam igrao i golf i tenis i puno opcija provjeravao potrošilo mi se oko 10 posto baterije, a u šest dana svakodnevnog korištenja s 95 posto baterija se spustila na oko 45 posto.

Dakle, definitivno jedan vrlo zaokružen uređaj koji možete koristiti na razne načine. Možete ga i povezivati s drugim uređajima, upravljati pozivima i integrirati s aplikacijama na mobitelu. Ujedno je i vrlo atraktivnog izgleda, ugodnog materijala i s pouzdanom baterijom koja može potrajati i do dva tjedna.

VIDEO Kako je to izgledalo na vježbanju golfa: