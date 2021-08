Isprobali smo pametni sat Huawei Watch 3 Pro: Atraktivan, svestran s pregršt senzora i ponekom manom

Tržište pametnih satova postalo je vrlo kompetitivno. U tijeku je prava utakmica tko će ugraditi više zanimljivih senzora za razna mjerenja i vježbanja. Jedan od ovoljetnih zanimljivih modela je i najnoviji Huaweijev pametni sat Huawei Watch 3 Pro koji je stigao i na hrvatsko tržište.

I dok se Huaweijev doseg u Europi smanjio na tržištu pametnih telefona zbog izostanka Googleovih servisa, izostanak Googleove trgovine aplikacija i operativnog softvera puno je manja briga za uređaj poput pametnog sata. Ovaj pametni sat prvi je Huaweijev uređaj dostupan u Hrvatskoj koji koristi njihov novi operativni sustav HarmonyOS (u međuvremenu je stigao i njihov tablet MediaPad11 koji također koristi HarmonyOS).

Huawei zapravo već godinama ima zanimljive pametne satove, a sada su izbacili novih flagship krcat senzorima za razna mjerenja i više od 100 načina vježbanja.

Atraktivan dizajn

Watch 3 Pro je lijepi sat izrađen u elegantnom kućištu od titanija i keramike. Istovremeno to je i veliki i relativno težak sat. Model koji sam imao na testu dimenzija je 48 mm x 49,6 mm x 14 mm. Masa mu iznosi 63 grama i to bez remena, meni je na kuhinjskoj vagi sat s kožnim remenom težio 77 grama. Što ne zvuči puno, ali ako ga nosite cijeli dan onda to i osjetite, pogotovo tijekom noći.

Zato sam ga znao ponekad i skinuti, bilo da sam osjetio zamor na zapešću ili gnjavažu dok sam pokušavao zaspati. Doduše, imao sam i još jedan razlog za skinuti sat po noći - kako bih se okretao tako se zaslon znao sam aktivirati i zasjati usred mračne sobe. Remen je ugodan za korištenje, kožna varijanta je puno bolja od plastičnih na nekim od ranijih verzija ovog sata.

A Watch 3 Pro ima lijepi i veliki 1,43 inčni AMOLED zaslon rezolucije 466x466 piksela. Ekran reagira na dodir, povlačenje i pritiskanje. Za nekoliko eura možete izabarati i neki od vrlo atraktivnih 'lica' sata. Odlučio sam se za svemirsku varijantu koja uz lijepi dizajn odmah nudi i pregršt informacija.

Foto: Danijel Lijović

S desne strane kućišta nalaze se dvije tipke. Glavna tipka je kruna koja daje dobar osjećaj za rotiranje kao da koristite neki stari kvalitetni sat za navijanje. Druga tipka je pomoćna, a možete je i reprogramirati za razne kratice.

Foto: Danijel Lijović

Kada pritisnete krunu možete je koristiti i za uvećavanje ili smanjivanje ikonica. A to vam je i korisno jer sat ima pregršt opcija i cijelu listu senzora i predinstaliranih aplikacija. Jednom kada ste unutar neke aplikacije rotiranje krune služi kao skrolanje. Sveukupno vrlo ugodno i intuitivno za korištenje.

Zanimljivi senzori za mjerenje

Huawei Watch 3 Pro tako nudi mjerenje temperature kože novim senzorom, praćenje pada i SOS poziv (ovo se mora prvotno ručno namjestiti), a prati i puls, zasićenost krvi kisikom, tlak zraka i kvalitetu spavanja. Ima podršku za WiFI i GPS.

Eh, to dakle sve zvuči super sjajno na papiru, a kako je u korištenju? Ove atraktivne senzore za razna mjerenje, posebice zdravstvenih značajki treba ipak uzeti sa zadrškom. Iako je na aplikaciji ikona toplomjera, ovaj sat ne mjeri vašu stvarnu temperaturu, nego temperaturu koju njegov senzor očita na koži. Meni je to obično ispadalo oko 33 stupnja, što nije neka precizna referenca za mjerenje tjelesne temperature u današnje pandemijsko doba, ali može vam poslužiti za praćenje trenda.

Foto: Danijel Lijović

Od svih mjerenja najviše sam koristio ono za praćenje spavanja. Uz sve ove toplinske valove bilo mi je zanimljivo pratiti koliko dubokog sna uspijem uhvatiti. Na povezanoj aplikaciji Huawei Health na pametnom telefonu dobijete cijeli detaljni ispis svih kategorija spavanja, a drugo jutro dobijete i kratku analizu spavanja.

Meni je to djelovalo motivirajuće. Ima tu još zanimljivih mjerenja, iako ih treba shvatiti čisto informativno - poput praćenja razine stresa, otkucaja srca.

Cijela lepeza praćenja vježbanja

A zabavno mi je bilo pratiti i trošenje kalorija tijekom vježbanja. Ovaj sat nudi praćenje preko 100 načina vježbanja pa nije lako smisliti izliku za preskočiti rekreaciju.

Isprobao sam ovaj sat na više teniskih rekreacijskih mečeva i potom jedva čekao ispratiti koliko sam kalorija potrošio, a kroz Health aplikaciju dobije se i detaljnija analiza procjene učinka vježbanja i aerobnog i anaerobnog dijela.

Čak i tijekom meča uhvatio bih se kako gledam na sat ovisno kako mi otkucaji srca poskoče ili sat baš u tom trenutku izračuna da sam zavrijedio neku medalju za pređeni broj koraka.

Muka s automatskim glasovnim komentarima

Tu dolazim i do velikog minusa u svim ovim opcijama vježbanja. Naime, sat svako malo aktivira glasovni komentar koji ocjenjuje vašu trenutnu izvedbu ili tako nešto jer sam pokušavao ignorirati tu smetnju.

Očito je zamišljeno kao motivirajuća gesta, ali zamislite da vas netko iznenada glasno omete dok se koncentrirate na odigravanje kompliciranog udarca. To upadanje mi je velika zamjerka, a bilo me i sram jer sam time ometao i kolegu s druge strane mreže. A mogu zamisliti da bi bilo i malo čudno da vam se tako sat glasno aktivira i hvali vas ili vam nešto komentira dok vi vježbate u teretani...

Puno podataka za analiziranje

U svakom slučaju ovo se u mom slučaju bilo aktiviralo više puta tijekom teniskog meča, a to nisu trenuci kada možete uzeti vremena i bolje podesiti postavke vježbanja. Nekako sam pregrmio to smetanje, a na kraju meča sam u aplikaciji doznao da sam za 95 minuta vježbanja potrošio 956 kalorija. Dobio sam 4,1 ocjenu za aerobni trening (od 5) što je kao dosta dobro za poboljšanje kapacitete, te ocjenu 2,6 ta anaerobni trening. Prosjek otkucaja srca bio mi je 145, a aplikacija mi je preporučila i optimalni period odmora (44 sata) do sljedećeg vježbanja. Definitivno za preporuku!

Čak i ako ne vježbate korisno je nositi ovaj sat, recimo dok odrađujete smjenu za računalom. Svakih sat vremena podsjetit će vas da se razgibate. Možete sat koristiti i plivajući, ali to se više odnosi na bazen, a preporuka je da ipak izbjegavate kupanje u moru iako bi teoretski trebao moći podnijeti kratkotrajno zadržavanje u plićaku.

Foto: Danijel Lijović

Baterija vrlo dobra

Baterija sata je dosta dobra, kao što smo i navikli od Huaweijevih pametnih satova i uređaja. Huawei ističe da podržava petodnevno korištenje u pametnom načinu rada i to je otprilike kako se ponaša i u praksi. Većinom nemate brige s baterijom. Ali, ako češće koristite razna mjerenja koja sat nudi (neka mjerenja vrše se automatski, a neke je potrebno ručno aktivirati) moguće je da će se brže trošiti. Huawei ističe da u određenim ultra režimima korištenja (isključeni WiFI, mobilni podaci i još neke opcije) baterija može trajati i po 14 pa čak i 21 dan.

Satom se možete spojiti na WiFi i skinuti dodatne aplikacije preko Huaweijevog dućana AppGallery (moguće da će vam neke aplikacije tu nedostajati), a zahvaljujući podršci za eSIM, možete koristiti ovaj uređaj i kao samostalni komunikacijski uređaj i bez mobitela.

Problemi s uparivanjem

Što se uparivanja s mobitelom tiče, mana je što možete imati poteškoća prilikom spajanja na Android mobitele. Iako, Huawei oglašava da se sat lako spaja s bilo kojim novijim Android mobitelom (kao i iOS uređajima) to u praksi i ne mora uvijek biti baš tako. Najkraći način je skenirati QR kod koji dođe sa satom kada ga kupite.

No, i za to vam je potrebna Huawei Health aplikacija, ali ne ona verzija koja se nalazi na Google Playu, nego prvo morate skinuti Huaweijevu trgovinu aplikacija AppGallery pa kroz nju skinuti Health aplikaciju ili pak kroz browser skidati APK dokument verzije te aplikacije koja će podržavati povezivanje s mobitelom koji nije Huawei. Ja sam se malo pomučio uparivanjem sata sa Samsung Galaxy S20+. Ukratko, nazvao bih to ipak gnjavažom. Pogotovo kada se zna da je ovaj sat i dosta skup. Huawei Watch 3 serija dostupna je u Hrvatskoj uz preporučenu maloprodajnu cijenu od 2999 kuna za Huawei Watch 3 te 3399 kuna za Watch 3 Pro.

U zaključku mogu ponoviti da je Huawei Watch 3 Pro lijepi i moćan sat. Ima vrlo prihvatljivu bateriju i gomilu senzora i načina za praćenje raznih vježbanja među kojima ćete sigurno naći i one koje ćete sa zanimanjem koristiti. Ali ima i nekih mana zbog kojeg trebate dobro odvagnuti prije investicije. Nisam zadovoljan povezivanjem s Android mobitelima, to bi moralo biti jednostavnije za ovu cijenu i ambiciju. Također, svakako se nadam se da redizajnirati glasovne upadice tijekom vježbanja. Ne, moraju svi znati da niste u formi!

PLUSEVI

- elegantan i lijep dizajn

- vrlo zanimljivi senzori za mjerenje

- veliki broj načina vježbanja

- dobra baterija

MINUSI

- moguća gnjavaža s uparivanjem mobitela koji nisu Huawei

- cijena

- neželjeli zvukovi analize tijekom vježbanja

- neka mjerenja nisu precizna, treba ih shvatiti samo informativno