Isprobali smo novi Huaweijev suludo snažni mobitel

Korona je usporila brojne gospodarske aktivnosti diljem svijeta, ali nije zaustavila najveće brendove pametnih telefona u izbacivanju novih top modela. Tako je Huawei danas održao svjetsku online premijeru svoje nove Mate 40 serije. Kinezi su bacili sve svoje adute u proizvodnju ove linije i stvorili su pravog snagatora - Mate Pro 40 najjači je i najbrži mobitel koje je Huawei dosad proizveo.

Isprobao sam ovaj model uoči predstavljanja i nema dvojbe da se radi o hardverskom junaku s novom generacijom 5-nanometarskog čipseta, dotjeranog dizajna, odličnih kamera s vjerojatno najboljim zumom na tržištu te baterijom i superbrzim punjenjem koje nemaju premca.

Ali, Huawei i dalje ima nedostatak Googleovih servisa i aplikacija pa se osjeti da Kinezi dodatno rade na tome da ponude niz drugih softverskih rješenja.

U trgovinu aplikacija App Gallery Kinezi nastoje ubaciti svaki mjesec gomilu novih aplikacija, a ove su godine lansirali i dodatni servis Petal Search za pretragu i onih aplikacija koje se ne nalaze izravno u App Galleryju. Na premijeri Mate 40 Pro predstavljena je i Petal Maps aplikacija za karte.

No, evo ukratko što sve nudi ovaj snažni mobitel koji bi se krajem godine trebao pojaviti i u Hrvatskoj, a cijena mu je na stranom tržištu visokih 1199 eura.

Dizajn

Kućište se izgledom malo odmaknulo od lanjskog Mate 30 Pro modela i sada je još veće s lijepim i čvrstim zaslonom od 6.76 inča. Iako nisam fan zaobljenih rubova kućišta, mora se priznati da daju vizualan efekt i to je Huawei ovdje odlično iskoristio. Zaslon je dobio ubrzanje pa sada ima osvježavanje od 90 Hz, što je zapravo nešto manje nego što je standard na top modelima konkurencije ove godine. No, Kinezi su očito procijenili da je bolje da čuvaju poziciju snažne baterije.

Foto: Danijel Lijović

Mobitel se čini čvrst, ne klizi iz ruku, a osjeti se da je malo teži od nekih drugih modela. Dolazi s certifikatom IP68 razine otpornosti na vodu i prašinu. Prednja kamera sada ima manji usjek po uzoru na rješenje koje je Huawei izveo na proljetnom modelu P40 Pro. Osim selfie kamere tu se nalazi i senzor za geste pa recimo sada na poziv možete odgovoriti i pokretom ruke u zraku.

Mate 40 Pro dolazi s tipkama za glasnoću na rubovima kućišta što je vijest zato što ih nije bilo na lanjskom modelu, a tu su i novi odlični i glasni stereo zvučnici.

Foto: Danijel Lijović

Stražnje kamere evoluirale su u još veći kružni dizajn, ali ovaj je puno elegantnije izveden i sada nosi naziv "svemirski prsten". Unatoč najvećem foto senzoru i jakoj telefoto kameri ovdje je Huawei uspio izvesti da ta stražnja izbočina kamera ne strši baš previše kako se to moglo vidjeti na nekim modelima ove godine.

Foto: Danijel Lijović

Poleđina u "mistično srebrnoj" boji donosi efekt promjene boje ovisno o osvjetljenju.

Performanse i 5G

Mate serija obično dolazi sa zadnjom verzijom Huaweijevog Kirin čipseta pa je tako slučaj i ovaj put. No, ovdje se ipak dogodio malo veći skok i to generacijski. Huawei je uspio isporučiti Kirin 9000 - svoj prvi 5-nanometarski čipset za koji tvrde da ima više od 15.3 milijardi tranzistora. Takav skok uz pojačanje performansi osigurava i uštedu potrošnje energije što je posebno bitno jer ovaj čipset ima ugrađenu i 5G podršku. Mate 40 Pro ima bateriju od 4400 mAh-a što je za nijansu manja baterija od lanjskog modela, no uz efikasniji čipset veća izgleda nije niti potrebna.

Nisam dovoljno dugo koristio ovaj mobitel da bih mogao iskusiti koliko baterija može potrajati, no u tom dijelu Huawei briljira već godinama pa doista ne treba sumnjati da tako neće biti i ovaj put. A to sugerira i suludo snažni punjač od čak 66W! Uređaj podržava i brzo 50W bežično punjenje. Također tu je i dalje mogućnost povratnog punjenja drugih uređaja.

Kamere

Kinezi su ostali vjerni njemačkoj Leici s kojom surađuju još od P9 modela i opet su toj kompaniji povjerili izradu novog sklopa kamera. Nadograđene su ultra-širokokutna kamera, kao i telefoto kamera. Glavna kamera je širokokutna od 50 megapiksela (f/1.9), telefoto ili periskopska kamera od 12 megapiksela (f/3.4) ima 5x optički zum, odnosno digitalni 50x, a ultra-širokokutna ima 20 megapiksela (f/1.8). Tu je i 3D TOF senzor za dubinu. Zahvaljujući novoj tehnologiji koja omogućuje propuštanje više svjetlosti u objektive, kao i novom jačem čipsetu nova stražnja kamera opet će praktički vidjeti u mraku, bez bljeskalice dakako.

Foto: Danijel Lijović

Prednja kamera ima širokokutni objektiv od 13 megapiksela (f/2.4) i 3D TOF senzor.

Model Mate 40 Pro koji sam isprobavao bio je predtržišni model koji nije imao dovršen softver pa nisam mogao testirati fotografije. No, prvi dojam mi je da i ovim modelom Huawei zadržava poziciju kralja zuma na mobitelima. Čini mi se da su uspjeli smanjiti šum na maksimalnom digitalno uvećanju (50x), no već sa 20x zumom dolazite do impresivnih približavanja kadrova s velike udaljenosti.

Prednja kamera je dobila mogućnost slow motiona.

Nove značajke

Nove model omoguće neka zanimljiva korisnička iskustva. Najzanimljivije mi je upravljanje gestama, bez dodirivanja zaslona. Moguće je zadržati ruku iznad uređaja da bi ga se aktiviralo, a kretanje izbornicima moguće je kroz povlačenje ulijevo, udesno i gore-dolje. Na poziv možete odgovoriti pružanjem dlana ispred zaslona. Tu je i "Eyes on Display" značajka kojom možete aktivirati ekran - pogledom. A najkorisnija se čini opcija kojom gledanjem u telefon možete - stišati dolazni poziv!

Dakle, definitivno Mate 40 Pro ima puno toga za ponuditi. Posebice će biti zanimljivo uvjeriti se u kvalitetu novih kamera i testirati dugotrajnost nove baterije. No, svaki potencijalni novi korisnik morat će sam za sebe procijeniti želi li koristiti mobitel bez Googleovih servisa. Ako niste toliko vezani uz taj servis i nativne Googleove aplikacije, Huawei će vam ponuditi svoje alternative.