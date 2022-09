Isprobali smo novi HONOR 70: Zabava za vloggere, sjajan ekran i dobra glavna kamera

Tržište srednjeg segmenta pametnih telefona postalo je još zanimljivije s novim mobitelom koji će se nastojati dopasti kupcima povoljnim cijenama. U Berlinu na IFA sajmu predstavljen je HONOR 70 koji je sada dostupan u Europi pa i u Hrvatskoj, a posljednjih nekoliko dana imao sam priliku i osobno isprobati ovaj uređaj.

Lani su Kinezi s Honor 50 modelom najavili da se žele uključiti u jaku utakmicu na europskom tržištu, a to sada ovim modelom ipak sigurnije potvrđuju nego tim lanjskom verzijom. Sve više kompanija proizvođača mobitela nastoji kupcima dati najbolji omjer cijene i kvalitete, a to je niša u kojoj Honor još nije, ali definitivno tome stremi. Odvojen od Huaweija i s dostupnim Googleovim servisima, ovaj brend opet gradi sve veću prisutnost u Europi.

Foto: Danijel Lijović

Honor 70 je lijepi mobitel, jako atraktivnog zaslona, dobre glavne kamere čiji veliki foto senzor potpisuje Sony, dobrih performansi i dosta dobre baterije. Također, nudi i zanimljive opcije kod snimanja videa što će se zasigurno dopasti mlađim korisnicima.

Dizajn ne izgleda novo jer uvelike podsjeća na lanjski model. Dva isturena kruga s kamerama uočljivo strše, ali na slične varijante smo već naviknuli proteklih nekoliko godina. Iako je pozadina kućišta plastična zbog izglancane površine i zaobljenih rubova sve to izgleda dosta dotjerano i pogođeno.

Foto: Danijel Lijović

Zvijezda uređaja definitivno je blještavi zaslon zbog čega cijeli mobitel djeluje kao premium model iako stoji 4099 kn (za model HONOR 70 8GB 128GB), odnosno 4499kn (verzija 8GB 256GB). No, iskreno očekivao sam da će biti i još nešto povoljniji, obzirom na čipset i još neke detalje.

Sviđa mi se da mobitel nije težak, što danas zna biti čest slučaj, ovaj teži samo 178 grama. Također, 'debljina' mu je pohvalnih 7,9 mm. Zaslon ima dijagonalu od 6,67 inča, rezolucije 1080x2400 piksela i brzinu osvježavanja slike od 120 Hz. Nudi dobar kontrast, dovoljno svjetla i ugodno gledanje različitog sadržaja. Nisam se još naviknuo tipkati bez puno grešaka na ovom zaslonu, ali ponavljam, upravo je zaslon veliki adut ovog uređaja.

Foto: Danijel Lijović

HONOR 70 ima vrlo dobru dvostruku stražnju kameru koja se sastoji od glavnog senzora od 54 MP s velikim 1/1,49-inčnim IMX800 senzorom i ultraširokokutnom i makro kamerom od 50 MP. Fotografije su kvalitetne, imaju dovoljno svjetla i prirodnih boja. Dakako, najbolje su one snimane po danjem svijetu. Snimio sam nekoliko lijepih fotografija panorame Berlina. Kako je dan prelazio u noć tako su mi fotografije i gubile detalje i oštrinu.

Foto: Danijel Lijović

Iako i tada se može uhvatiti lijepih kadrova, kao što pokazuju moje fotografije Brandenburških vrata u predvečernjim satima. Za ovu kategoriju mobitela kamere su jako solidne.

Foto: Danijel Lijović

Nešto sam manje zadovoljan selfie kamerom. Uhvati se dovoljno svjetla i oštrine, ali boje mi djeluju više blijedo. Također detalji na rubovima kadra krenu gubiti svoju oštrinu. Ovo se razumljivo još pogorša kada se snima selfie u uvjetima slabijeg osvjetljenja.

Foto: Danijel Lijović

Općenito mi je dojam kamera za fotografiranje dobar, ali mislim da Honor ovdje još treba poboljšati obradu fotografija, u tome je Huawei bio odličan, a čini mi se da nakon razdvajanja ove dvije kompanije Honor još nije dosegao tu visoku softversku razinu da iskoristi sve najbolje od hardvera.

Ono što još nedostaje je telefoto objektiv. Možete malo zumirati, ali nećete daleko dospjeti. Probao sam s jedne visoke zgrade u Berlinu u blizini IFA sajma zumirati u smjeru TV tornja na Alexanderplatzu i to baš i nije bilo uspješno.

Foto: Danijel Lijović Foto: Danijel Lijović

Video je nešto slabije kvalitete nego što je dobijete na premium modelima, ali nije neiskoristiv. Također, imate ovdje i posebnu mogućnost snimanja više video kadrova istovremeno. Honor ovu značajku zove "Solo cut mode", možete kombinirati snimanje podijeljenog kadra koristeći obje stražnje kamere, ili pak uklopiti prednju kameru kao sliku u slici.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dakle, nešto što bi moglo biti idealno za YouTube i vloggere - možete snimati neki događaj, a pritom i sebe ubaciti u kadar i komentirati što snimate. Sve ovo lako se mijenja i kombinira izravno iz sučelja kamere.

Ovdje je posebno zanimljivo da možete namjestiti da je određena osoba u fokusu tog šireg kadra i mobitel će nastaviti fokusirati tu istu osobu ako i izađe pa se vrati u kadar. Iz Honora ovu značaju zovu "re-identifikacijskom" tehnologijom. Ukratko, istovremeno možete biti i snimatelj i redatelj i komentator i odlična je caka za YouTube, Tik Tok i druga današnja čudesa društvenih mreža.

Foto: Danijel Lijović

HONOR 70 pokreće Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G što mu donosi dobre performanse i nije iznenađenje za ovu kategoriju mobitela, ali rado bih ovdje vidio i jači čipset. Također, dok je u Berlinu Honor najavio svoje novo korisničko sučelje i operativni sustav baziran na najnovijem Androidu (HONOR MagicOS 7.0) taj sustav ipak nije ugrađen u HONOR 70, nego je osvježena verzija postojeće 'šestice' - HONOR Magic UI 6.1.

Foto: Danijel Lijović

Što se baterije tiče tu ne trebate strahovati, velikog je kapaciteta (4800 mAh) i potrajat će vam vjerojatno i u drugi dan. S obzirom na to da sam puno koristio mobitel kroz cijeli dan te puno fotografirao u večernjim satima jesam malo zabrinuto gledao hoće li baterija izdržati cijeli dan. Jedan dan sam dogurao do 22 sata uvečer s 20 posto baterije, a drugi koji sam započeo već oko 6 ujutro sam u 22 sati uvečer imao tek 6 posto baterije. No, u oba slučaja zabilježio sam preko 5 sati rada s uključenim zaslonom.

Zahvaljujući 66W jakom punjaču baterija se dovoljno brzo puni, iako nešto sporije nego oglašavanih 60 posto u 20 minuta. U 25 minuta baterija mi se napunila 56 posto (za 5 minuta 13 posto, za 35 minuta 80 posto). Nisu to najbrže minute punjenja na tržištu, ali nije to ni loš rezultat. Ono što nedostaje jest bežično punjenje što danas sve više postaje standard, ali s obzirom na to da nije riječ o premium modelu to se ovdje može oprostiti. Više bi se mogao primijetiti izostanak otpornosti na vodu i izostanak stereo zvučnika.

PLUSEVI:

Prekrasan zaslon

Lijep dizajn

Dobra glavna kamera

Solo cut vlogging snimanje

MINUSI:

Još čekamo bolju optimizaciju softvera i postprodukciju fotografija

Nema stereo zvučnike

Nema telefoto kamere

Nema certifikata vodootpornosti