Isprobali smo najiščekivaniji mobitel godine

Rijetko kada sam svjedočio tolikoj znatiželji kolega i prijatelja oko sebe poput one dok sam isprobavao Samsungov Galaxy Fold proteklih dana. No ipak, riječ je o jednom od najiščekivanijih mobitela ove godine pa je razumljivo da su svi htjeli vidjeti kakvo je to čudo. Pametni telefoni s preklopnim ekranom obilježili su ovu godinu, ali isto se može reći i za njihovo kašnjenje u dolasku na tržište jer je recimo Samsung svoj model predstavio još u veljači. Sada je čekanju došao kraj, a Večernji list dobio je priliku biti među prvim medijima u Hrvatskoj koji će testirati ovu novu generaciju mobitela čiji start prodaje u Hrvatskoj kreće 20. prosinca za 15.499 kuna (prednarudžbe od 3. prosinca).

‘Wow efekt’ je tu

I odmah mogu reći da Galaxy Fold definitivno izaziva ‘wow efekt’. Jako je cool rasklopiti mobitel i dobiti raskošnu površinu koja veličinom (7,3 inča) odmah podsjeća na tablet, ali ipak odaje i dojam da je riječ o drugačijem uređaju.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Najviše sam se brinuo oko osjetljivosti i izdržljivosti ekrana koji se preklapa, ali čini se da je Samsung dosta dobro doradio ekran i nema nikakvih vidljivih znakova da preklapanje čini ikakav napor za materijal.

Sa stražnje strane kućišta možete vidjeti kako je ovaj uređaj sklopljen - praktički od dva mobitela, odnosno spojena dva krila. U rasklopljenoj varijanti mobitel je "debel" samo 6,9 mm, a kada se sklopi povisi se na čak 15.5 milimetara, a ukupno je težak 263 grama (za usporedbu Note 10+ je težak 196 grama).

Foto: Danijel Lijović

Ekran u sredini (kada se rasklopi) ipak ima jednu nesavršenost – sitnu udubinu koju ćete jedva osjetiti kada prolazite prstom, ali kada je jednom uočite teško ćete to previdjeti kada na ekran gledate malo sa strane. U praksi ovo ne ruši ugođaj, a kad gledate video većinom nećete tu “crtu” ni primijetiti. No, nadam se da će buduće verzije Folda uspjeti ispeglati i taj dio te da ćemo dobiti puni nezamjetni kontinuitet ekrana.

Foto: Danijel Lijović

Potrebno je malo navikavanja da se prilagodite na mogućnosti koje Fold nudi, a uživao sam isprobavajući paralelno korištenje više aplikacija. U ovome je Fold definitivno napredniji od običnih mobitela, ali ova opcija nije bez nedostataka.

Recimo, ne možete sve aplikacije koristiti u ovom režimu. Više paralelnih ekrana može se koristiti u pop-up načinu bilo da sami birate gdje ćete kačiti zadane aplikacije ili u automatski rascjepkanom ekranu na 2 ili 3 dijela. Možete prilagođavati širine tih pojedinih manjih ekrana i tako optimizirati sadržaj koji je direktno vidljiv. Ovaj dio je zabavan i koristan, kao da si optimizirate procese na desktop računalu. Aplikacije dodajete iz menija koji aktivirate povlačenjem iz desnog ruba zaslona.

Zbog prekratkog korištenja ne mogu svjedočiti koliko dobro drži baterija u maksimalnom režimu korištenja, ali prvi dojmovi su sasvim dobri. A za potpuno punjenje baterije trebalo mi je dva sata, što je značajno dulje, nego za Note 10.

Čak 6 kamera

Foto: Danijel Lijović

Fold ima čak 6 kamera: trostruku, dosta dobru stražnju kameru, dvostruku prednju i još jednu sprijeda u sklopljenom načinu. One nisu na vrhunskoj razini poput onih u Samsungovim flagshipovima iz Galaxy S i Note serije, ali i dalje ćete dobiti dobre fotografije (pogotovo nemam zamjerki ako fotografirate na danjem svjetlu), a zadovoljan sam i selfijima koji hvataju puno detalja.

Ali, ako ste ikada fotografirali tabletom znate da to zbog velikih dimenzija uređaja jednostavno nekada zna biti malo nezgrapno i morate paziti da vam uređaj pritom - ne ispadne.

Foto: Danijel Lijović

Fotkati možete i kada je mobitel sklopljen. A u sklopljenom režimu također imate cijelu lepezu mogućnosti korištenja mobitela. Jest da taj prednji ekran izgleda dosta usko i izduljeno, ali posve je funkcionalan. Može se bez većih problema kucati i tekst, a još lakše surfati, pozivati ili bilo što drugo što biste inače radili na mobitelu, samo u ovoj varijanti to radite na skučenijem prostoru.

Bilo je i gušt na Foldu gledati novi film “Irishman” na Netflixovoj aplikaciji. Nisu mi trebale slušalice jer su stereo zvučnici dovoljno dobri. No ne mogu reći da nisam bio u strahu da će mi uređaj pritom ispasti iz ruku i izazvati neki skupi popravak.

Upravo visoku cijenu Folda (U Hrvatskoj 15.499 kuna na slobodnom tržištu) i činjenicu da (još uvijek) ne nudi puno stvari koje današnji mobiteli ili tableti već nemaju, smatram preprekom koja će mučiti širi krug potencijalnih kupaca. U Hrvatskoj će biti dostupan samo 4G model Folda i to samo u crnoj boji.