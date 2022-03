Isprobali smo novi moćan i skupi Xiaomijev mobitel: Izglancan i snažan, s turbo brzim punjenjem

Xiaomi je godinama bio sinonim za povoljan Android mobitel. Mnogi su se hrvatski kupci davnih godina još preko interneta snalazili i direktno iz Kine kupovali povoljne Xiaomijeve mobitele. Danas za tim kanalima nema potrebe jer je široka lepeza Xiaomijevih modela lako dostupna i u Hrvatskoj, Redmi serija redovito je pri vrhu najprodavanijih modela.

Xiaomi je praktički kralj best buy modela pa nije čudno da je ovaj kineski brend iskoristio pad prodaje Huaweijevih modela posljednjih nekoliko godina da bi strašno narastao na globalnoj ljestvici prodanih mobitela.

Ipak, ono što je nedostajalo u Xiaomijevom portfelju je da snažnije zakorače u segment premium pametnih telefona. Zadnjih nekoliko godina upravo je to bila misija njihove Mi serije mobitela. A ta je serija nakon lanjskog modela Mi 11 Pro ove godine postala jednostavno - Xiaomi 12.

Kao da je novim brendiranjem Xiaomi htio dodatno istaknuti da su stigli blizu vrha i da žele izazvati i najjače modele iPhonea i Samsunga. Iako, ne bih rekao da je Xiaomi još uspio doći do te razine barem što se kamera tiče, ali definitivno s novom Xiaomi 12 serijom ulazi među velike igrače i na premium tržištu.

Foto: Danijel Lijović

Na regionalnom predstavljanju ove serije u Beču imao sam priliku isprobati dva najjača modela Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro.

Ovo su dosad najjači Xiaomijevi mobiteli u ovoj seriji, a model Xiaomi 12 Pro je jedan od najskupljih mobitela koje je dosad Xiaomi proizveo. Skuplja je bilo jedina lanjska Xiaomi Mi 11 Ultra čiji će novi model izaći na tržište vjerojatno kasnije ove godine.

Foto: Danijel Lijović

Naime, Xiaomi 12 Pro (zaslon dijagonale od 6,73 inča) u Hrvatskoj će stajati oko 8.499 kuna (od 1. travnja ide prednaručivanje, a od 10. travnja redovna prodaja)! Dakle to je više od 1100 eura, a što definitivno nije mali iznos pa kupac s pravom treba zahtijevati vrhunski uređaj za tu cijenu.

Nešto je povoljniji osnovni i nešto manji model (6,28 inča) Xiaomi 12 koji će imati preporučenu cijenu od 6999 kn (za model sa 8GB RAM-a i 256 GB prostora za podatke).

Foto: Danijel Lijović

Dakle, kakvi su ovi modeli? Najkraće rečeno uglavnom su jako dobri, u nekim dijelovima i vrhunski, a u drugima ipak još trebaju napredak. Cijenu definitivno opravdavaju u dva važna dijela: zasloni su fantastični, a baterija je također vrhunska, posebice hiper-ultra-super brzo punjenje. Kamere su također odlične, no u ovom dijelu ipak još vidim prostora za napredak. Pogotovo u zahtjevnijim operacijama.

Foto: Danijel Lijović

Detaljniji pogled na dizajn daje mi dojam da su ovo stvarno lijepo dotjerani i izglancani modeli. Kućišta su im dosta elegantna, zasloni su blještavi i puni svjetline. Sviđa mi se što osnovni model Xiaomi 12 nije golem, nego ima rekao bih idealnu dijagonalu od 6,28 inča. Baš je prikladan za korištenje i u jednoj ruci.

No, zaslon većeg modela Xiaomi 12 Pro još je klasu moćniji i spektakularniji. Ovdje je također AMOLED zaslon, ali još veće rezolucije (3200x1440 piksela) i jednostavno pršti od elegancije i bistrine. Stvarno je bio gušt isprobati ovaj model.

Također, za razliku od nešto tišeg i slabijeg zvuka na osnovnom modelu, na Xiaomi 12 Pro imate čak četiri zvučnika pa dobijete i basove.

Foto: Danijel Lijović

Oba modela koriste ovogodišnji najjači Snapdragonov čipset 8 Gen 1 pa ne čudi da su im performanse jake. Sve značajke i aplikacije rade brzo, kamera škljoca veselo i bez zadrške.

U Beču je bilo oblačno i kišovito danas pa je bilo zanimljivo vidjeti kako se kamere ponašaju. Imam dojam da je nedostajalo sunčevog svjetla za punu oštrinu kadrova na modelu Xiaomi 12 dok model Xiaomi 12 Pro nisam imao priliku koristiti po danu.

Foto: Danijel Lijović

Oba modela sam pak isprobao u "experience" zoni na Xiaomijevom predstavljanju. Dakle, pod umjetnom svjetlošću i ponegdje zamračenijim dijelovima. To, nisu baš idealni uvjeti za isprobavanje recimo - zuma, koji mi nije ostavio nešto poseban dojam.

Foto: Danijel Lijović

Iskoristiv je, ali veća uvećanja brzo donose i gubitak detalja i mutnijih dijelova kadra. Definitivno se u toj kategoriji ne može nositi s najjačim Android modelima.

Foto: Danijel Lijović

Xiaomi 12 Pro se ipak dosta dobro snalazi u situacijama bez većih zumiranja. Za bolje rezultate potrebno je ručno u postavkama kamere namjestiti nekoliko značajki poput: "ispravi izobličenje u iznimno širokim snimcima", "snimanje pokreta", "fokus praćenja pokreta" i "fokus praćenja oka".

Kada sam uključio ove opcije dobio sam i oštrije kadrove. Fokus je pratio lica osoba koje sam snimao i to je popravljalo dojam. A ovo je djelovalo i na snimanje video, čak i kod blagog zumiranja fokus je brzo odrđivao svoje i dobio bih zadovoljavajuće oštru snimku.

VIDEO snimljen modelom Xiaomi 12 Pro

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uspoređujući ova dva modela, video mi se čini oštrijim na Pro modelu, no i osnovni model je snimao dosta dobro čak i kada sam isprobao snimanje pokreta pod umjetnim svjetlom što je zahtjevno za svaku kameru.

S osnovnim modelom sam snimao plesačicu u pokretu, na fotografijama se tu može vidjeti manje oštrine i pri rubovima se može vidjeti mutniji detalji. No, i dalje mi je većina fotografija pritom ispala iskoristivo. Očekivao sam na tom modelu veći pad kvalitetu na videu, ali obzirom da je riječ o pokretu i to je dobro i ispalo.

Foto: Danijel Lijović

Snimanje pak dva Xiaomijeva robota psa bilo je manje zahtjevno za model Xiaomi 12, a pohvalno je da se pritom dosta dobro snimio i zvuk. Kako je to ispalo na modelu Xiaomi 12 možete vidjeti u sljedećem videu:

VIDEO snimljen modelom Xiaomi 12

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iz pozadine se čulo kako svira snimka valcera na koji su roboti kao pokušavali plesati, a razgovijetno se usporedno čulo i njihovo tapkanje po podu kao i usputni komentari publike.

U zaključku bih rekao da kamere jesu dobre, ali nakon kraćeg korištenja ipak ih ne bih prozvao vrhunskima. Nedostaje im još nešto ekstra za visoku cijenu, no imat ću bolju priliku tijekom detaljnijeg testiranja u sljedećim tjednima.

Foto: Danijel Lijović

Ono, pak, gdje nema nikakvih nedostatak jest na super brzom punjenju baterije. Xiaomi ima tehnologiju HyperCharge punjenja od čak 120 vata za model Xiaomi 12 Pro. Tvrde da se već za 18 minuta u boost režimu može napuniti baterija do 100 posto. To su brojke na papiru koje još nisam imao priliku istestirati, ali ako su i promašili za nekoliko minuta to je i dalje vrhunski rezultat!