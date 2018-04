Ispitali smo članice CISExa i njihove klijente kako im IT proizvodi pomažu u poslu

Nedavno smo proveli malu anketu među članicama CISExa i zamolili ih da istaknu jedno svoje rješenje koje je ‘kod kuće’ naišlo na svoju primjenu, što su potvrdili i njihovi klijenti.

Sistrum

Opis rješenja

Sistrum (Moja-Trgovina.Net) izradila je BizzyBeeShop.com platforma za jednostavno i brzo pokretanje vlastite web-trgovine. Primarno je namijenjena malim i srednjim tvrtkama. Ima integrirano kartično poslovanje, moderni responzivni dizajn, SEO mogućnosti. Rješenje je verificirano na području sljedećih država: Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Rumunjska. Uz minimalna ulaganja i minimalan rizik trgovci ostvaruju odlične prodajne rezultate, kazao je Siniša Cvjetković.

Riječ klijenta: Igor Novak, direktor Pet centra: Moja-Trgovina.Net

Sistrum je po našim željama izradila je kompleksno rješenje za web-trgovinu koje smatramo najnaprednijim u našoj branši, sasvim integrirano s našim ERP sustavom. To nam je omogućilo da ostvarimo vodeću poziciju na hrvatskom tržištu, ali i na rumunjskom uz potpuno lokaliziranu web-trgovinu na rumunjskom jeziku.

TIS Grupa

Opis rješenja:

FinTis rješenje razvila je tvrtka TIS Grupa te u suradnji s Finom implementirala u infrastrukturu Fine radi pružanja potpore domaćim poduzećima u implementaciji SEPA izravnih terećenja.

Rješenje FinTis namijenjeno je svim poduzećima u Republici Hrvatskoj koja žele efikasnije upravljati uplatama od krajnjih korisnika svojih usluga, bilo fizičkih ili pravnih osoba. Sasvim usklađeno s europskim SEPA standardom i prilagođeno pravilima financijskog poslovanja u RH, rješenje omogućava poduzećima da jednostavno i bez potrebe za internim razvojem povežu vlastite IT sustave za poslovanje, poput ERP-a, s funkcionalnostima za SEPA izravno terećenje, pojasnio je Vjekoslav Martinčić, zamjenik direktora poduzeća TIS Objektni informacijski sustavi d.o.o.

FinTis rješenje omogućuje poduzećima korištenje Finine infrastrukture za brzu implementaciju funkcionalnosti ugovaranja usluge SEPA izravnih terećenja s krajnjim korisnicima na vlastitim lokacijama ili na brojnim šalterskim mjestima Fine, izradu SEPA naloga u odgovarajućem SEPA formatu za slanje na izvršenje bankama te primitak odgovora o statusu provedbe naloga.

Pri tome je poduzećima na raspolaganju mogućnost ugovaranja izravnog terećenja za svoje usluge s krajnjim korisnicima na šalterskim mjestima Fine, korištenje Finine fizičke infrastrukture te Finin aplikativni sustav, uz plaćanje usluge Fini prema stvarnom korištenju u određenom mjesecu. Sustav osigurava poduzećima da putem web-aplikacije upravljaju ugovorenim uslugama i suglasnostima dobivenim od krajnjih korisnika, kao i da putem web-servisa automatski zaprimaju suglasnosti za SEPA izravna terećenja te ih izravno integriraju u svoj IT sustav, dodala je Marijana Gašpert, direktorica Sektora usluga za financijsku industriju u Fini, pozivajući poduzeća da se obrate na centar_ppp@fina.hr radi dodatnih informacija o ugovaranju ove usluge.

Ofir

Opis rješenja

Škola stranih jezika Inicijativa iz Zagreba u svom poslovanju primjenjuje Callan metodu učenja. Metoda pomaže polaznicima u oslobađanju od straha te učenju razmišljanja na engleskom jeziku bez prevođenja. Upravo to iziskuje specifične načine praćenja svakog polaznika, njegov napredak, ali i evidenciju koja nije standardna u klasičnim, tržišnim CRM rješenjima. Izradili smo praktičnu aplikaciju koja omogućava praćenje polaznika/studenata, predavanja, pohađanja nastave, uplata te poboljšava i ubrzava protok informacija. Aplikacija savršeno upotpunjuje Callan metodu učenja te osigurava kompletnu automatizaciju zadataka koje obavljaju profesori i polaznici škole. Usto je omogućeno praćenje svakog polaznika, njegova napretka i pozicije, standardizacija i automatizacija poslovnih procesa same škole. Tabelarni i grafički prikazi ovisni o razini korisničkih ovlasti daju olakšan pregled i grupiranje podataka, a komunikacija među svim korisnicima sustava dodatno potiče međusobnu suradnju i sinergiju.

Riječ klijenta: Anja Rubčić, direktorica škole Inicijativa:

Surađujemo s prekrasnim ljudima iz Osijeka koji vode inspirativnu poduzetničku priču. Mladi, proaktivni i uspješni djelatnici Ofira nadahnuli su nas i pomogli u realiziranju izuzetne aplikacije, koja nam je pridonijela organizaciji i poboljšanju našeg rada. Uspješnu i ugodnu suradnju vodimo već godinu i pol dana te je nastavljamo graditi dalje u budućnosti.

Lloyds Design Studio

Opis rješenja

Koristi najmodernije svjetske tehnologije u razvoju web i mobilnih aplikacija. Nudimo širok spektar usluga - web-dizajn i programiranje, dizajn i razvoj mobilnih aplikacija, programiranje i arhitektura softverskih rješenja, izrada custom CMS sustava, digitalne strategije, grafički dizajn, branding, kazuje Milan Puvača, direktor.

Riječ klijenta: Dubravko Adamović, ravnatelj Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar:

Promjenom softvera (čije je programiranje provedeno temeljem našeg dotadašnjeg dvoipolgodišnjeg iskustva kao i naših novih zahtjeva) te uz novi web-dizajn naše je poslovanje na obostranu radost (nas kao davatelja usluga i posjetitelja kao korisnika usluga) bitno poboljšano. Naime, u kinoblagajničkoj arhivi imamo blizu 200 mailova i najmanje toliko telefonskih poziva (2014.-2016.) sa zahtjevima i zamolbama za pomoć i otklanjanje softverskih kvarova. Nakon početka rada s novim softverom (Lloyds – KMC Bjelovar) naše su muke prestale jer smo do danas imali samo dvije intervencije – naše kartično poslovanje u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2016. bilo je na razini 3-4%, a nakon instaliranja novoga softvera 1. siječnja kartično se poslovanje do 31. prosinca 2017. „popravilo“ na 9%. Pojednostavljenjem online kupovanja ulaznica, softver nam je omogućio ukidanje rezervacija za igrane filmove (odrasli), što je kartično poslovanje u razdoblju od 1. studenoga 2017. do 1. travnja 2018. podignulo na 22%. Novi softver nam omogućava i njegovu dogradnju sukladno novim potrebama i zahtjevima čime ćemo se pozabaviti do konca prve polovine ove godine. Iznimna pogodnost i izravna korist od novoga sustava jest sigurno i bitno olakšano poslovanje (od praćenja prodaje ulaznica do večernjega polaganja u dnevno noćni trezor) te cjelovitije izvješćivanje distributera. Kao ravnatelj mogu potvrditi kako mi je novi kinoblagajnički sustav bitno olakšao život i rad jer mi svakodnevno ostavlja znatno više vremena za kreativnu programsku nadgradnju.

Neoinfo

Opis rješenja

Neoinfo je u suradnji sa tvrtkom myPOS Hrvatska predstavio Smart 2u1 – prvi Android uređaj u Hrvatskoj koji istovremeno omogućava dvije funkcije, izdavanje računa s fiskalnom blagajnom i printerom te kartičnu naplatu. Cijeli se proces odvija na jednostavan i siguran način za kupca, ali i za prodavača. Uređaj je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima, bilo da se radi o fizičkoj poslovnici, sezonskoj ili mobilnoj prodaji. Tek nešto veći od pametnog telefona, Smart uređaj veoma je praktičan i lako prenosiv (teži tek 387 g), suvremenog i atraktivnog dizajna. Izuzetno je jednostavan za upotrebu te se lako prilagođava potrebama pojedinog korisnika. Na njegovom Android sustavu dostupna je aplikacija za fiskalizaciju Moji računi, koju je razvio Neoinfo. Još je jedna od važnih prednosti Smart uređaja to što nema ugovornih obveza s bankama, mjesečnih limita ni troška vođenja računa, a naplaćena sredstva su odmah vidljiva i raspoloživa na myPOS računu. Aktivacija je brza i jednostavna uz minimalnu dokumentaciju. Uz uređaj dobije se i besplatna Visa kartica, istaknuo je Igor Vukmirović, direktor.

Riječ klijenta: Dario Batur, Titanium rent

Koristim „All in one“ uređaj za gotovinsku i kartičnu naplatu. Omogućuje i rezervaciju sredstava za plaćanje što je neophodno za naše poslovanje. Uređaj je praktičan za terensku prodaju i jednostavan za korištenje, a korisnička podrška izuzetno je ljubazna i profesionalna.

