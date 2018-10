Instagram bio izvan funkcije: 'Greška na serveru'

Društvena mreža Instagram danas je "pala" i bila je izvan funkcije oko 45 minuta do sat vremena.

Prilikom otvaranja stranice na računalu pojavljivala se obavijest "5xx Server Error". Aplikacija na mobitelima se otvarala, ali je pisalo da osvježavanje novosti nije uspjelo.

Kao i uvijek kad se ovako nešto dogodi, korisnici su pohrlili komentirati pad mreže na drugim društvenim mrežama.

Am i the only one when you opened instagram and it's error than you go to twitter searching 'instagram' to find out you're not the only one😂 #instagramdown