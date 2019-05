Inovativna tehnologija inspirirala je dvojac Holo Laba da osmisli novi kanal oglašavanja

Kreativni i inovativni dvojac Juraj Kolovrat i Zeno Štok spojili su tehnologiju i oglašavanje u jedinstveni proizvod i, vjeruju, pronašli su novi marketinški kanal koji kreira “wow” efekt. Ova dvojica prijatelja pokrenula su agenciju Holo Lab, a ono što nude jest hologramska tehnologija kojom predstavljaju brendove u restoranima, kafićima, hotelima, frekventnim lokalima HoReCa mreže.

Hologrami se već vrte na stotinu atraktivnih lokacija, za sada ih je većina u Zagrebu, ali ima ih i u zagrebačkom prstenu, Istri, na Kvarneru, Slavoniji te u Dalmaciji.

Nova marketinška niša

– Vjerujemo da je riječ o marketinškoj niši jer, koliko nam je poznato, još nitko ovu tehnologiju ne koristi na “naš” način. U Hrvatskoj sigurno ne, a koliko nam je poznato ni šire – kažu Juraj i Zeno te dodaju da su im dodatnu potvrdu dali i proizvođači hologramskog uređaja iz britanske tvrtke Hypervsn, koji tvrde da njihove holograme koriste tek pojedine tvrtke za pojedinačne prigode.

Juraj i Zeno u hologramsko-marketinšku avanturu upustili su se tek nakon što su odradili desetak godina u velikim sustavima hrvatskih tvrtki. Kažu da su se drznuli ostaviti siguran posao, ali priznaju da im je iskustvo rada u velikim tvrtkama pomoglo da nauče sve procese koji ih čekaju i kako ih ostvariti. Juraj je, naime, radio u retailu i bavio se nabavom, a Zeno u prodaji i organizaciji.

– Znali smo točno što možemo i što posao u ovom marketinško-prodajnom segmentu zahtijeva, koje predradnje moramo poduzeti – objašnjava Zeno Štok.

A što se tiče tehnologije za koju su se opredijelili i na kojoj su izgradili ideju, njome su, tvrde, opčinjeni. Dogodilo se to na turneji hologramskog Michaela Jacksona 2014.

– Bio sam uživo na hologram-koncertu u Las Vegas koji je bio uistinu fascinantan i uvjerljiv – objašnjava Juraj Kolovrat i nastavlja: – Tada su prikazali Jacksona od ranog djetinjstva do vrhunca njegove karijere i sve to putem holograma. Bili su jednostavno savršeni i tehnologija koja ih je omogućila potpuno me oduševila.

No, ipak, da bi uspjeli u svojem naumu hologramskog oglašavanja, morali su pričekati da ona postane jednostavnija i prihvatljivija.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

– Čekali smo pravi trenutak. Primjerice, prije ovih postojali su ogromni uređaji nalik na piramide koji ne bi mogli funkcionirati, ponajprije zbog veličine. Ipak, i o tome smo razmišljali. Moglo bi se reći da smo doista bili zaluđeni idejom – govori Juraj Kolovrat i nastavlja: – Ni ovi uređaji nisu bili predviđeni da se lančano povezuju. Morali smo ih osposobiti i sada oni rade sinkronizirano. Razvili smo i hardver u kojem je kamera, router, računalo. A svime upravljamo putem aplikacije što je sve rezultat domaćeg rada i pameti – kaže Juraj, a Zeno, koji su u biznis zajedno sa investitorima uložili 5 milijuna kuna.

– Svakom lokalu pristupamo individualno. Važno je kakva je pozadina, usto postavljanje hardvera s kamerom i softverom mora biti odlično izvedeno, bez žičica koje vire ili nekih mrlja koje smetaju. Jako nam je važno da je sve zajedno kompaktno i estetski savršeno. Zapošljavamo i građevinare, odličnu ekipu koju smo pronašli i s kojom sada surađujemo – dodaju Juraj i Zeno.

Hologram je sam po sebi već dovoljno atraktivan za posjetitelje lokala, no ono što klijenti, a sad ih je već desetak, dodatno dobivaju jest statistika – broj pogleda, prosječno vrijeme gledanja i segmentacija gledatelja po dobi i spolu.

Premium iskustvo i analitika

– Ugrađena kamera detektira lica, ne snima ih i ne pohranjuje niti prepoznaje. Ono što može detektirati je je li pogled uperen u hologram brenda ili je osoba zabavljena drugim poslovima. Može po konturama smjestiti osobu i u dobni razred – objašnjava Zeno koji je vrlo zadovoljan testnom fazom koja je odrađena u travnju.

Kako kaže, jedna kampanja u HoReCa lokalima zabilježila je 2 milijuna pogleda od 9 milijuna mogućnosti što je 25 posto i vrlo je impresivna brojka.

Usto, tvrde Juraj i Zeno, posebno paze na modele koje koriste. Jer, ljudi se u kafićima, primjerice, zadržavaju prosječno od 15 do 20 minuta, u tom razdoblju, dakle, važno je da spaze hologram, ali i sve brendove koji se vrte, da ih zainteresiraju, no da ne se osjećaju napadnutima. Da to sve skupa ne izgleda agresivno. A jedan krug traje sedam minuta, a u tih od 15 do 20 trebala bi biti prikazana dva kruga, s hologramom jednog brenda od maksimalno 20 sekundi – tvrde Juraj i Zeno koji su pomno promišljali marketinške učinke, a povratne informacije i klijenata i posjetitelja lokala daju im pravo na optimizam jer, kažu, i jedni i drugi su zadovoljni. Posjetitelji koje znamo i promatrati, kada vide hologram, nasmiju se i zainteresiraju i nakon 10-15 sekundi vrate razgovoru i ispijanju kave.

Usto, ugostitelji koji im omogućili da svoju ideju provedu u njihovim lokalima, sada su, tvrde, zadovoljni učinkom jer nije invazivna, ne zahtijeva njihov dodatni angažman budući da oni potpuno upravljaju hologramima, zapravo im je to još jedan dodatak na premium iskustvo.