Infobip preuzima američki Peerless Network i bilježi novo financiranje od 500 milijuna američkih dolara

Nastavlja se sjajna priča iz Vodnjana. Najveća naša IT tvrtka i vodeća IT kompanija u regiji, Infobip, sklopio je kupoprodajni ugovor o preuzimanju američke kompanije Peerless Network, globalnog pružatelja VoIP (Voice over IP) usluga sa sjedištem u Chicagu. Zaključenje transakcije očekuje se sljedeće godine nakon zaprimanja uobičajenih regulatornih odobrenja. Vrijednost akvizicije povjerljiva je informacija, a plaćanje je izvršeno kombinacijom novca i dionica Infobipa. Uprava Peerless Networka ujedno će uložiti dijelove svojih vlasničkih udjela u Peerless Networku u Infobip, navode iz ove naše kompanije.

Ovim preuzimanjem Infobip, globalna komunikacijska platforma, osigurava važnu prisutnost u segmentu glasovne komunikacije preko interneta na tržištu Sjedinjenih Američkih Država, dok ujedno klijenti Peerless Networka na raspolaganju imaju mogućnost korištenja široke lepeze Infobipovih CPaaS proizvoda.

Foto: Infobip

Ovime Infobip nastavlja realizaciju ambicije širenja na američkom tržištu.

Osnovan 2008., Peerless Network s vlastitom voice mrežom nacionalne rasprostranjenosti pouzdani je izbor niza Fortune 500 kompanija. Već više od deset godina tvrtka pruža najagilnija, najisplativija te implementacijski najjednostavnija glasovna rješenja te vrhunsku korisničku uslugu kako bi se zadovoljile work-from-anywhere potrebe poslovnih subjekata. Peerless pokriva 93% populacije u SAD-u, ima više od 4500 interkonekcija u 49 američkih država, s prometom od devet milijardi mjesečnih minuta na više od 200 tržišta.

Novo Infobipovo preuzimanje nastavlja se na trenutačne investicije i raniju akviziciju američke tvrtke OpenMarket s kraja prošle godine u iznosu od približno 300 milijuna američkih dolara. Infobip je u prvom kvartalu ove godine zabilježio rast prihoda od 55 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što je posljedica kontinuiranog organskog rasta i kontribucije preuzimanja OpenMarketa, podsjeća se u priopćenju o novoj akviziciji. Vodnjanska IT kompanija preuzela je ove godine još i hrvatsku Shift franšizu, kao i tvrtku koja je vodeći svjetski pružatelj SMS firewall usluge, irski Anam Technologies.

No, to nije i jedina vijest koja dolazi iz Vodnjana. Prošlog je mjeseca Infobip osigurao kreditno financiranje u iznosu od 500 milijuna američkih dolara. Financijski savjetnik u transakciji bio je Morgan Stanley, a glavni investitori su, između ostalih, kreditni fondovi pod upravljanjem Ares Management Corporationa i fondovi pod upravljanjem BlackRocka. Novo financiranje svrstava Infobip u ekskluzivnu skupinu renomiranih tehnoloških tvrtki visokog rasta i velike vrijednosti, a koje su koristile sličan oblik financiranja. To je Infobipova druga runda vanjskog financiranja, nakon znatnog strateškog ulaganja društva za kapitalna ulaganja One Equity Partners (OEP) u visini od ukupno 300 milijuna eura iz druge polovice prošle godine.

– Preuzimanjem Peerless Networka ubrzavamo našu međunarodnu strategiju za nekoliko godina. Ovo je vrlo pozitivna stvar za Infobip gledajući s financijske, strateške i operativne strane. Omogućuje nam još jači rast poslovanja u Sjedinjenim Američkim Državama, što je u skladu i sa strategijom Peerless Networka. Peerless će znatno osnažiti voice ponudu Infobipova CPaaS portfelja, a naši trenutačni i budući korisnici imat će pristup sveobuhvatnom i najpotpunijem paketu SaaS-enabled CPaaS softverskog rješenja dostupnog na tržištu – poručio je Silvio Kutić, glavni izvršni direktor i suvlasnik Infobipa.

– Zajedno ćemo ponuditi tvrtkama i ljudima diljem svijeta naše usluge kroz uistinu globalnu mrežu potpomognutu lokalnim timovima. Naravno, cilj je pružanje najboljeg korisničkog iskustva na tržištu. Pred nama je uzbudljivo razdoblje i velike se stvari pred Infobipom tek počinju događati – rekao je Kutić.

Objedinjena komplementarna rješenja obiju tvrtki moći će obraditi više od 30 milijardi mjesečnih korisničkih interakcija kroz cijeli spektar komunikacijskih kanala, u više od 190 zemalja diljem svijeta.

– Jako smo uzbuđeni zbog svih mogućnosti koje donosi kombinacija Infobipa i Peerlessa. Omogućuje nam skalabilno širenje naših usluga, mogućnosti i ponude prema korisnicima. Kombinirajući našu vodeću na tržištu voice ponudu i Infobipove globalne mogućnosti razmjene poruka, stvaramo snažne temelje za zauzimanje pozicije lidera u brzorastućem tržištu cloud komunikacija. Ovo preuzimanje će, između ostaloga, omogućiti Peerless Networku da pruži sveobuhvatnu podršku svojim korisnicima koji imaju poslovne potrebe izvan granica SAD-a – izjavio je Jahn Barnicle, glavni izvršni direktor Peerless Networka.

Osnovane samo u nekoliko godina razmaka tijekom sredine 2000-ih, obje su kompanije ostvarile strelovit rast i inovativne su u svojim odnosima prema tržištu koji se temelje na kulturi u kojoj zaposlenici i kompanija dijele slične vrijednosti, a u kojoj je bitna odrednica uključenost zaposlenika na svim razinama.

U procesu preuzimanja poreznu i financijsku podršku Infobipu pružio je Ernst & Young (EY). Pravni savjetnik vodnjanskoj IT kompaniji bio je Latham & Watkins LLP, a financijski Regions Securities. Financijski savjetnik Peerless Networku bio je Moelis & Company LLC, a pravni DLA Piper.