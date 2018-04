'Imamo i tehnologiju i znanja kojima možemo potaknuti rast'

S Tatjanom Skoko, relativno friškom šeficom Microsofta Hrvatska, razgovarali smo o tradicionalnoj Windays konferenciji koja danas počinje u Poreču, ali i njenim dosadašnjim iskustvima na čelu kompanije, smjeru Microsofta kao i IT trendovima.

Na čelu ste Microsofta Hrvatska tek pola godine, koji su vam glavni izazovi, a koje ste svladali, koliko je vođenje kompanije različito od prethode vaše funkcije u HT-u?

Prije dolaska u Microsoft obnašala sam funkciju direktorice korporativne prodaje u Hrvatskom telekomu, gdje sam bila zadužena za definiranje i provođenje strategije prodaje za najveće poslovne korisnike, kao i upravljanja cijelim prodajnim timom. Funkcija je u tom smislu različita od posla koji radim danas, gdje sam fokusirana na strategiju rasta poslovanja Microsofta na cjelokupnom tržištu Hrvatske s fokusom na ubrzanje digitalne transformacije gospodarstva, javnog sektora te društva u cjelini. U određenim segmentima, jasno, postoji razlika, no sama priroda posla, pristup, strategija i kultura obiju kompanija vrlo su slični. Nalazimo se u novom, modernom vremenu digitalne ekonomije, gdje je cilj obje kompanije unaprijediti digitalno poslovanje i učiniti ekonomiju i sveukupno društvo konkurentnijim.

ICT industrija usmjerena je već dulje vrijeme na digitalnu transformaciju. Radi se o procesu koji će potrajati neko vrijeme - kako ocjenjujete njegov napredak?

Pozitivni pomaci se vide iz godine u godinu, međutim, držim kako je još mnogo prostora za unapređenje pred nama. Digitalna transformacija uvelike unapređuje ekonomiju i društvo u cjelini. Smatram kako je za Hrvatsku možda i najbolji primjer uspješne implementacije digitalne transformacije i njenih benefita Estonija, tranzicijska zemlja poput Hrvatske, površinom i stanovništvom nešto manjim od Hrvatske. Estonija je danas potpuno digitalna zemlja, jedno od najnaprednijih digitalnih društava u svijetu, s bitno zdravijim privatnim i javnim sektorom, višim BDP per capita te značajno nižim stopama zaduženosti i nezaposlenosti – posebno mladih. Uveli su sigurni digitalni identitet stanovnika te na jedinstvenoj iskaznici imaju primjerice putovnicu, osobnu i zdravstvenu iskaznicu, te koja između ostalog omogućava pristup online prijavi godišnjeg poreza, online glasanja, digitalno potpisivanje, i slično. Uvođenjem digitalnog potpisa uspjeli su uštedjeti 2% BDP-a na godišnjoj razini, što odlično pokazuje potencijal tehnologije i prilike koje donosi, a na nama je da iskoristimo priliku, udružimo se na državnoj razini i primijenimo digitalnu tehnologiju u svim porama našeg rada i naših života. Želimo učiti na iskustvima uspješnijih od nas i primijeniti pozitivna iskustva u Hrvatskoj, imamo tehnologiju kojom možemo podržati i potaknuti rast i napredak te, u konačnici, imamo znanja i kompetencije kako bi ubrzali digitalnu transformaciju Hrvatskog društvo u cjelini. Prema istraživanju Ekonomskog instituta, ubrzanjem digitalne transformacije dobili bismo 120.000 radnih mjesta i povećali BDP za 4,7 milijardi EUR-a. do 2022 godine.

Spomenuli ste Estoniju, koja je očit primjer jedne uspješne digitalne zemlje. Na ovogodišnju konferenciju WinDays18 Business dolazi gost iz Estonije koji će prenijeti neka tamošnja iskustva – kratko ga predstavite.

Točno. Na konferenciju WinDays18 Business dolazi g. Taavi Kotka, bivši CIO (Chief Information Officer) javne uprave Estonije. Već prvog dana konferencije održat će izlaganje i pojasniti način na koji su uspjeli od Estonije napraviti digitalnu zemlju. S nama će podijeliti svoja iskustva, statistike, te dodatno pojasniti važnost primjene digitalne i inovativne tehnologije za napredak i konkurentnost zemlje.

Možete li procijeniti napredak Hrvatske po pitanju digitalne transformacije bilo da se radi o partnerima ili općem okruženju?

U Hrvatskoj posljednjih godina zamjećujemo značajan porast korištenja inovativnih rješenja u oblaku. Kompanije doista sve više prepoznaju prednosti oblaka, u prvom redu zbog značajnih ušteda – nema više ulaganja u infrastrukturu i skupih održavanja sustava. Prema statistikama Eurostata, tri četvrtine poslovnih subjekata u Hrvatskoj ne koristi cloud usluge – naših 25% korisnika cloud servisa blago je iznad prosjeka EU, u kojem 22% tvrtki koristi cloud - znači, prostor za napredak je velik i prilika je mnogo. Istovremeno, i ulog je velik, jer brzina digitalne transformacije izravno će utjecati na konkurentnost Hrvatske u užoj i široj regiji. Digitalnu transformaciju ozbiljno trebaju shvatiti i tvrtke i vlada, jer ulog je velik i brzinom provedbe digitalne transformacije možemo ozbiljno napredovati, ali i nazadovati. Treba reći kako je Microsoft, kao jedna od vodećih ICT kompanija u svijetu pa tako i Hrvatskoj, u ovom procesu jedan od glavnih dionika. Vrlo ozbiljno prihvaćamo svoju ulogu u provedbi digitalne transformacije Hrvatske i snažno nastavljamo dalje s našim programima i inicijativama. Stojimo na raspolaganju svima koji nas zatrebaju.

Microsoft se oduvijek isticao po pitanju društvene odgovornosti i poticanju startup scene. Možete li naglasiti neke recentne projekte?

Microsoft već godinama i kontinuirano ulaže u startupe. U inovativnim, modernim tvrtkama vidimo snagu i u tom smjeru ćemo sve više unapređivati naše programe i aktivnosti. Istaknula bih novi globalni program za startup tvrtke, Microsoft for Startups, u kojem Microsoft u startupe u dvogodišnjem ciklusu globalno investira 500 milijuna dolara. Također, ovih je dana u Zagrebu završen SEE Growth Bootcamp, na kojem smo nagradili najbolje startup kompanije iz ovog dijela Europe. Obrazovanje je iznimno važno za Microsoft, puno ulažemo u njega i vjerujemo da je budućnost rasta svake zemlje utemeljena na dobrom obrazovnom sustavu. Vrlo značajan projekt za nas je i projekt e-učionica, u kojem u suradnji s CARNetom, Ministarstvom znanosti i ostalim partnerima opremamo učionice diljem Hrvatske modernom tehnologijom te na taj način dižemo razinu digitalnih vještina, kako učenika, tako i učitelja.

Spomenuli ste globalni program Microsoft for Startups, koji dolazi kao svojevrsna zamjena za program BizSpark. Na koji način domaći startupi mogu sudjelovati u tom programu i prijaviti se?

Radimo tako da lokalni tim na temelju određenih kriterija definira najbolje kompanije s kojima radi i koje primamo u program. Valja naglasiti i kako u startup zajednici već imamo odlične, pozitivne primjere suradnji – jedan od njih je i Agrivi, koji je počeo svoju priču u programu BizSpark, a danas posluje vrlo uspješno i ima operacije u cijelom svijetu.

Surađujete i s državom, a uključeni ste posebice u dio obrazovanja, te opremate pametne učionice. Hoćete li nastaviti s tim procesom? Kako ocjenjujete napore Hrvatske da se populariziraju STEM vještine?

Svakako nastavljamo s investicijama u obrazovanje i općenito suradnjom s državom. Cilj nam je dodatno unaprijediti konkurentnost zemlje, a vjerujem da tehnologijom i znanjem koje imamo možemo biti važan dionik u procesu podizanja konkurentnosti. Što se tiče STEM inicijativa, sve takve kampanje ocjenjujem vrlo pozitivnima te držim kako s njima idemo u vrlo dobrom smjeru.

Konferencija WinDays uvijek je bila jedna od glavnih okupljanja IT lidera, koja je misija ovogodišnjih WinDaysa?

Ovogodišnja konferencija WinDays sastoji se od dvije konferencije – WinDays18 Business i WinDays18 Technology. Ono što želimo naglasiti u Business dijelu konferencije jest koliko je primjena tehnologije važna u svim industrijskim granama i koliko je digitalna transformacija već prisutna. Izazovi u financijskoj industriji u velikoj su mjeri slični onima u zdravstvenoj ili nekoj drugoj industriji. Korisnici postaju sve zahtjevniji, konkurencija sve žešća, kako lokalno, tako i globalno. S Business konferencijom želimo dati fokus i na izazove koji su pred nama i na koji način primjenom tehnologije mijenjamo postojeće, tradicionalne poslovne modele poslovanja i možemo odgovoriti na izazove koji su pred nama. Na konferenciji WinDays18 Technology idemo na konkretnu primjenu i praksu tih tehnoloških rješenja, pokazat ćemo najbolje primjere iz prakse i odgovoriti na pitanje koja tehnologija može pomoći u digitalnoj transformaciji.

Ove godine svjedočimo maloj promjeni koncepta na konferenciji WinDays 18 Business, pa sad imamo pet različitih industrijskih programskih smjerova. Zašto je došlo do te promjene i o kojim se industrijama radi?

Tako je. Radi se o pet industrijskih vertikala – to su financijske institucije, maloprodaja, proizvodnja, javna uprava, zdravstvo i obrazovanje. Zašto je došlo do promjene? Digitalna transformacija zahvaća sve industrije i svi se susrećemo s istim izazovima: na koji način zadovoljiti zahtjeve korisnika koji se stalno mijenjaju (millenium generacija koja postaje sve zahtjevnija, zahtjevi za personalizacijom usluga, dostupnost 24x7), kako održati konkurentnost u današnjem svijetu gdje je lokalna i globalna konkurencija sve žešća i gdje nestaju granice kod industrija (sve jači cross-industry koncept), kako promijeniti organizacijsku kulturu, izgraditi povjerenje u tehnologiju, osnažiti digitalne vještine kod zaposlenika, urediti zakonske okvire kako bi podržali suvremenu, digitalnu tehnologiju i u konačnici zadovoljiti zahtjevi vlasnika za što uspješnijim rezultatima. Microsoft isto tako transformira svoj poslovni model kroz tehnološku i kulturološku transformaciju, te smo sada partner koji doista može ponuditi cjelokupan spektar rješenja u svim segmentima i omogućiti sveobuhvatnu digitalnu transformaciju temeljenu na Cloud platformi. U svijetu gdje je transformacija neizbježna, prilike na tržištu za naše partnere su beskonačne. Radimo s cijelim ekosustavom partnera koji su specijalizirani za određene industrijske vertikale i samim time smo u mogućnosti uspješno odgovoriti svim tržišnim zahtjevima naših korisnika i učiniti ih uspješnijim i konkurentnijim.

Na konferenciji WinDays18 Business, uz ostale programske smjerove, jedan je smjer – Hospital Days - posvećen zdravstvu, odnosno postignućima u digitalizaciji zdravstva gdje smo oduvijek bili isticani kao primjer. U kojoj smo sada fazi?

Što se tiče zdravstva, svjesni smo izazova koje zdravstveni sustav kao takav donosi, no i kod njega držim kako je tehnologija ključ uspjeha. Vjerujemo da kroz razna tehnološka rješenja možemo uvelike unaprijediti cjelokupni zdravstveni sustav, a na konferenciji WinDays18 Business imat ćemo prilike čuti kako tehnologija može unaprijediti zdravstvo. Hrvatska je vrlo rano prepoznala izazove u zdravstvu te značaj tehnologije u zdravstvenom sustavu. U skladu s time, u Hrvatskoj smo dosta rano krenuli s implementacijom tehnologije u zdravstveni sustav. Problemi u zdravstvu u velikoj mjeri uzrokovani su financijskim deficitima i manjkom novca u sustavu, no implementacijom tehnologije uspjeli smo i u tom dijelu državi omogućiti značajne uštede u mnogim resursima, pa i financijskim. Stoga je zdravstvo dobar primjer gdje smo pokazali da tehnologijom možemo konkurirati, pa i biti ispred znatno naprednijih i razvijenijih zapadnoeuropskih zemalja. Svakako je važno i da država prepozna potpun potencijal EU fondova i u ovom resoru ih iskoristi u najboljoj mogućoj mjeri.

Kad govorimo o globalnom Microsoftu, uz softverske alate u kojima ima primat, koketirali ste i s proizvodnjom mobilnih uređaja, čak i u segmentu hardvera. Nokije u tom kontekstu više nema, no kada se radi o uređajima, Hololens je najavljivan kao velika inovacija Microsofta. Koliko je Hololens ustvari uspješan proizvod? Može li se nabaviti u Hrvatskoj?

Virtualna stvarnost već godinama budi velik interes javnosti i može se reći da kao ideja postoji već dugo – no tek je prije nekoliko godina tehnologija uznapredovala do mjere da tržištu ponudi fantastične nove koncepte virtualne stvarnosti i prve produkcijske primjerke setova virtualne stvarnosti. U kratkom periodu ova je tehnologija napravila nevjerojatan pomak i u svega nekoliko godina VR tržište razvilo se do vrlo ozbiljnih razmjera, a daljnje mogućnosti su doista neograničene – nema nikakve dvojbe da će VR tehnologija mijenjati svijet, mnoge industrije, a u konačnici i donijeti potpuno nove modele komunikacije. Microsoft je među prvim kompanijama prepoznao važnost razvoja VR tehnologije i uložio ogroman napor da razvije prve koncepte i dođe do finalnog proizvoda koji danas znamo pod imenom Hololens. U tom kontekstu, Hololens je vrlo uspješan proizvod kod kojeg smo vrhunskom tehnologijom otvorili jedan potpuno nov svijet mogućnosti u mnogim industrijama – zdravstvu, znanosti, proizvodnji, autoindustriji, maloprodaji, gamingu, i brojnim drugim industrijama. Uz izniman potencijal sustava Hololens kao najboljeg VR sustava na globalnom tržištu, u Hololens ćemo nastaviti investirati te i dalje razvijati ovu tehnologiju. Radujemo se svemu što ona donosi u budućnosti. Što se tiče lokalne dobavljivosti, Microsoft Hololens tehnologija je od 13.4. dostupna i u Hrvatskoj. Pozivam vas sve da zajedno s nama zavirite i iskusite miješanu stvarnost!

Kad govorimo o trendovima, nezaobilazni su AI, Blockchain, Machine Learning, VR....Kako osobno gledate na nove trendove i koje su po vama glavne svjetske „priče“? Kamo ide tehnologija?

Na spomenute tehnološke trendove u Microsoftu gledamo vrlo pozitivno. Dosad smo vidjeli kako je tehnologija uspješno promijenila načine kako radimo i kako živimo, znači, tehnologija je ključ za razvoj društva. Microsoft je izrazito fokusiran na spomenute tehnologije i implementira ih u svoje proizvode. Ugrađujemo AI u aplikacije kao što su PowerPoint, Outlook i Dynamics, dodajući inteligenciju svakodnevnom životu većine ljudi. Takve tehnologije koristit ćemo sve više te ih implementirati i u postojeće proizvode. Ključ uspjeha koji će stvarati konkurentnost će biti sposobnost svake kompanije da pretvori podatke u umjetnu inteligenciju. S druge strane, treba urediti zakonodavstvo i postaviti etičke principe unutar zakonodavstva tako da omogućimo sigurnu i uspješnu upotrebu tih tehnologija. Na nama je da uredimo zakonski okvir kako ne bi došlo do negativnih utjecaja tih tehnologija. Primjene umjetne inteligencije su brojne. Primjerice Microsoft koristi AI s ciljem pomaganja liječnicima i biokemičarima da bolje razumiju, spriječe i liječe najsmrtonosnije i najkompliciranije bolesti na svijetu. Ovaj znanstveni napredak je jedino moguć kombinacijom podataka, AI algoritama koji mogu analizirati i obrađivati podatke te naravno stručnjaka koji mogu primijeniti dobivene rezultate kako bi došli do značajnih medicinskih otkrića koja mogu spasiti milijune života. Korištenjem Microsoft Prevoditelja možemo uspješno otklanjati kulturološke barijere među ljudima kroz prijevod i prepoznavanje govora u stvarnom vremenu. Ponosni smo na našu AI tehnologiju koja pomaže osobama s oštećenjem vida da „vide“ okruženje oko sebe.

Jedna od većih priča jest i poticanje žena, bilo da se radi o menadžerskim pozicijama, bilo da se radi o poticanju žena da se bave nekim STEM područjima. Kako gledate na taj izazov? Što biste poručili ženama, a što mladima koji tek izabiru područje u kojem će se obrazovati i usavršavati?

Žene kao lideri sve su prisutnije i potpuno je jasno kako ravnopravno sudjeluju na menadžerskim pozicijama i kvalitetno upravljaju svojim timovima i organizacijama. Iz vlastitog primjera bih rekla da je vrlo važno cjeloživotno i kontinuirano obrazovanje i ulaganje u znanje koja mora postati stalna težnja i potreba – ukoliko želite ostati ukorak sa stalnim napretkom znanosti i tehnologije morate kontinuirano ulagati u svoj osobni razvoj. Na početku smo četvrte industrijske revolucije gdje dolazi do globalne transformacije koja je karakterizirana konvergencijom digitalnih, fizičkih i bioloških tehnologija. Stoga zasigurno mladi koji odaberu STEM područje kao svoje životno opredjeljenje će se uspješno prilagoditi izazovima koji ih čekaju u budućnosti. Microsoftova je misija osnažiti svaku osobu i organizaciju na svijetu kako bismo postigli više. Sve što radimo i svaki naš proizvod je duboko povezan s našom misijom. Stoga smo izrazito fokusirani na jačanju digitalnih vještina, dodatnoj transformaciji obrazovanja te podržati sveukupno brže provođenje reformi. Microsoft u tom smjeru podržava i daljnji razvoj i unapređenje edukacijskog sustava u Hrvatskoj. U tom kontekstu, izrazito podržavamo napore države u tim poboljšanjima te sa svojim brojnim inicijativama i programima aktivno sudjelujemo. S druge strane, potpuno smo otvoreni prema svim edukacijskim ustanovama u Republici Hrvatskoj i svojim tehnologijama, kompetencijama i znanjem potpuno smo na raspolaganju svima koji zatrebaju našu pomoć.