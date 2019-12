Igrali smo Need for Speed: Heat. Dobar je, ali...

Need for Speed slavi 25 godina! Ogroman je to vijek u brzomijenjajućoj industriji igara, u kojem je teško ostati na tronu najboljega u kategoriji. NFS je dugo bio simbol izvrsne trkaće simulacije, ali zadnjih godina našao se u ozbiljnim problemima.

Omraženi Payback

Posebno omražena bila je NFS: Payback iz 2017. godine, nakon koje su i vjerni fanovi počeli odustajati od franšize i prelaziti na popularni britanski Forza Horizon, čiji je četvrti dio pokupio ogromnu količinu zasluženih nagrada diljem svijeta.

Upravo zbog toga sve su oči bile uprte u NFS: Heat, koji je bio možda i zadnja prilika da franšiza opravda svoj kultni status. U tome su, srećom, velikim dijelom uspjeli. NFS: Heat zaista je dobra, zabavna igra u kojoj su ukinute omražene mikrotransakcije (napokon svi veći developeri priznaju da su nas godinama pljačkali) te proširene mogućnosti unapređenja i prilagodbe vozila.

Nakon ogromnih kritika zbog ukidanja policijskih patrola u prošloj inačici igre, koje su zamijenjene randomiziranim policijskim potjerama, developeri su uložili znatan napor u unapređenje novog sustava. Potjere sada imaju pet razina, od bezveznih do ultranabrijanih policijskih presretača. Zadnje razine potjere dovest će vas do predinfarktnog stanja, jer fast travelanje je onemogućeno, na karti se ne pokazuju benzinske postaje, a osim mahnitog bježanja i skrivanja, nudi se i prilično “balkanska” opcija rješavanja problema: mogućnost potplaćivanja policajaca!

Osim obračuna s korumpiranim predstavnicima zakona, igra standardno nudi paletu različitih terena i mogućnosti utrkivanja, koje će vam ići bolje ili lošije ovisno o tipu vozila koje ste odabrali.

Na dobrom su putu

Drago nam je reći da je NFS: Heat dugo željeni korak prema staroj slavi serijala, ali potreban je još dugi put da nas potpuno oduševi inovativnim rješenjima ili žestokim, neočekivanim akcijama.

Mnogi igrači slažu se kako je Forza Horizon 4 još uvijek značajno ispred novog NFS-a, što je ocjena s kojom se možemo složiti. Međutim, ako ovako nastavi, NFS bi se mogao vratiti u punom sjaju.

VIDEO Gaming cosplay natjecanje na Reboot InfoGameru: