Igrali smo "Death Stranding", novu veliku igru kultnog Hidea Kojime

Japanski majstor video igara Hideo Kojima 2016. je godine najavio svoju novu igru čiji trailer nije puno otkrivao. Bebe u umjetnim maternicama, nevidljive sile smrti, prostranstva i misteriozni dostavljač. Nakon tri godine, Death Stranding bi se još uvijek mogao tako opisati, ali priča, atmosfera i sloboda pružena igraču njegov novi projekt čine osvježenjem kojeg je vrijedilo čekati.

Već prvim kadrovima nepreglednog prostora kojim kurira Sam Porter juri na futurističkom motoru, Death Stranding zaokuplja pažnju. Da, Kojima odmah kreće sa svojim specifičnim (pre)dugim animacijama zbog kojih ponekad i zaboravite da igrate, ali za razliku od Metal Gear Solid serijala koji ostaje njegov životni projekt, Death Stranding više nalikuje filmu nego filozofskom stripu.

Tome svakako pridonose i pozata glumačka imena kao što su Norman Reedus (Živi mrtvaci), oskarovac Guillermo del Toro, kultni danski autor Nicolas Winding Refn te slavni glumački laureati Cannesa Mads Mikkelsen i Léa Seydoux.

Foto: Death Stranding

Radnja Death Strandinga smještena je u Sjevernoj Americi nakon što su ljudi otkrili Plažu, fizičku manifestaciju zagrobnog života. Kontakt živog i neživog doveo je do velikih eksplozija, a time skoro i do ljudskog istrebljenja. Sam Porter kurir je u svijetu u kojem ljudi žive osamljeni u svojim bunkerima, na velikim udaljenostima jedni od drugih, a svoje lice rijetkim gostima i poštarima pokazuju samo putem holograma.

Eksplozije su također stvorile Timefall, kišu koja ubrzava protok vremena svemu što dotakne i tijekom koje se pojavljuju duhovi BT-jevi. Fetus kojeg Sam nosi prikopčanog za sebe, omogućuje mu da vidi ta inače navidljiva bića. Naravno, treba paziti da se fetus ne uzbudi i ne zakmeći, jer time bi mogao privući smrtonosnu opasnost.

Sve ovo zvuči prilično čudno, ali podsjećamo da je riječ o Kojimi, vrhunskom dizajneru bizarnih metafora koje nisu za svačji ukus.

Nakon smrti prve i zadnje američke predsjednice Sam dobiva nalog da poveže sve usamljene gradove i tabore diljem kontinenta stvarajući UCA (United Cities of America), a to treba učiniti pomoću virtualne mreže načinjene od elementa chiraliuma otkrivenog na Plaži. Zašto baš obični poštar Sam? On je među rijetkim ljudima koji zapravo ne mogu umrijeti, odnosno nakon svake smrti uspješno uskrsnu s Plaže.

Kad pohvatate osnove radnje, kreće testiranje strpljenja. Vaš posao u “death Strandingu” uopće nije glamurozan. Nosite pošiljke od točke A do točke B kako biste uspješnim dostavama napredovali u priči, bodovima i lajkovima, da, dobro ste čuli, ovo je igra koja vas kao i drugi online igrači nagrađuje uzdignutim palčićima.

Foto: Death Stranding

Udaljenosti su velike, teret koji nosite je težak, a dugo kroz igru možete se osloniti samo na svoje ljudski ograničene noge. Kako vas šetnja ne bi potpuno sahranila od dosade, morate paziti kako balansirate natovarene pošiljke. Padnete li, oštetit ćete ih i time po obavljenom poslu dobiti lošiju ocjenu. Pazite da ne trčite niz brijeg jer ćete se potepsti i opet će nastradati pošiljka. Nemojte ni presporo šetati livadama jer vas klijent čeka samo određeno vrijeme. Nosite li nekome čaše i posuđe, dodatno pazite na svaki korak. Da, nije lako biti dostavljač.

Međutim, Death Stranding nije samo simulator postapokalištične pošte. Bespregledna prostranstva puna golog kamenja, bez drveća ili životinja putovanje su kroz ljudsku samoću. Penjanje po stijenama da bismo dostavili lijekove, knjige, građevinske meterijale pa čak i običnu pizzu sitnice su koje nas povezuju.

Uvijek naravno postoje odmetnici, u Death Stranidingu su to MULE, ali kao i u drugim Kojiminim igrama, borba protiv njih ne svodi se na krvoproliće. Dapače, s njima se možete samo potući ili ih zarobiti mrežom, a najefikasnije je ako ih zaobiđete jer ih nema mnogo i ne predstavljaju opasnost kao BT-jevi, s kojima tipično Metal Gear šuljanje iznova postaje važno. Dok pljušti zla kiša, a vi jedva održavate ravnotežu, oni oko vas lebde i osluškuju. Sam zato mora zadržati dah i biti što tiši, a pomekad i vi kao igrač prestanete disati od jeze.

Da biste ubrzali svoja putovanja s vremenom dobivate različita pomagala poput robotskih nogu, kolica ili motora kojeg je po neravnom terenu očajno teško voziti. Iz tog razloga tijekom igre imate opciju graditi ceste, mostove i ostalu infrastrukturu koja će vama, ali i drugim igračima pomoći obaviti misiju. Druge igrače ne srećete, ali vidite njihove građevine, vidite jesu li nekim terenom prošli prije vas pa možda ostavili kakvo pomagalo poput ljestvi ili znak upozorenja. Umjesto da sve izgradite sami, možete koristiti i njihove tvorevine, ali ih tada barem lajkajte iz pristojnosti.

Death Stranding je igra koja će nagraditi svakoga tko za nju ima strpljenja, tko će imati živaca za neprestano ulaženje i izlaženje iz menija, preslagivanje tereta zbog balansa i dosadna kilometarska pješaćenja. Ova je igra mukotrpan proces kroz koji igrač prolazi jednako kao i Sam i čija je priča zaista bizarna, potresna i originalna, izuzmemo li klišejasti japanski pristup temi spašavanja Amerike koju već odavno nema smisla spašavati. Svakako vrijedno uzrujavanja.